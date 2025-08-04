Der US-Dollar steht seit Trumps Amtseinführung unter erheblichem Druck. Georgios Passameras erklärt, welche Auswirkungen die Dollarschwäche hat und wie Anleger profitieren können.

Seit der Amtseinführung von Donald Trump zu Beginn des Jahres steht der US-Dollar unter erheblichem Druck. Besonders Trumps Zollpolitik, die anfänglich für eine kurze Marktpanik sorgte, hat zu einer Schwächung der Währung beigetragen.

Während die globalen Aktienindizes neue Rekordstände erklimmen, haben viele europäische Anleger ihre früheren Höchststände noch nicht aufgeholt, da der hohe US-Dollar-Anteil die Gesamtperformance bremst. Doch auch wenn eine Diversifikation des Währungsrisikos nach wie vor ratsam ist, ist die kurzfristige Panik wegen des Dollars wahrscheinlich nicht gerechtfertigt.

Ein schwacher US-Dollar hat auch positive Auswirkungen. Für Kunden außerhalb der USA sind US-Produkte plötzlich attraktiver, sie werden auf den internationalen Märkten günstiger und somit wettbewerbsfähiger. Dies kommt vor allem exportorientierten Unternehmen in den USA zugute, sei es im Bereich Konsumgüter oder Industrie. Für diese Unternehmen bedeutet die Schwäche des Dollar Rückenwind auf der Nachfrageseite. Die gestiegene Nachfrage aus dem Ausland sollte in Folge zu einer Erhöhung der Umsätze und Unternehmensgewinne führen. Viele US-Unternehmen sind ohnehin global tätig und erwirtschaften einen großen Teil ihrer Umsätze im Ausland.

Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert der Konsumgütersektor. Wer in Deutschland durch die Supermarktregale streift, wird schnell bemerken, dass einige wenige Unternehmen einen nahezu oligopolistischen Markt gebildet haben. Diese global agierenden Konzerne agieren auf einem weltweiten Markt, was bedeutet, dass sogar ein erheblicher Teil ihrer Umsätze in Fremdwährungen erzielt wird.

Schwacher Dollar hilft auch US-Unternehmen

Wenn nun der US-Dollar weiter abwertet, können auf US-amerikanische Produkte größere Rabatte gewährt, und dadurch auch Marktanteile gewonnen werden. US-Unternehmen erfreuen sich durch den stärkeren Euro am Ende also über höhere Einnahmen, welche wiederum in US-Dollar bilanziert werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Für Investoren birgt die Abwertung des US-Dollars dadurch am Ende auch eine Chance. Die vom schwächeren Dollar getragenen Unternehmensgewinne unterstützen als Konsequenz fundamental die Aktienkurse. Durch die globale Marktdominanz der US-Unternehmen können diese kurzfristigen Durststrecken mit einem schwächeren US-Dollar langfristig ohnehin gut durchstehen. Mutige Anleger können in diesen Phasen sogar noch günstiger nachkaufen.

Langfristig sind Währungen ohnehin schlecht prognostizierbar, daher sollten Investoren trotz der Dollarschwäche Ruhe bewahren. Wichtiger als kurzfristige Währungsschwankungen ist ohnehin die sorgfältige Auswahl von Unternehmen mit solider Marktstellung und profitablem Geschäftsmodell. Wer sich auf Qualität und langfristiges Wachstum konzentriert, kann langfristig die Währungsschwankungen ausblenden. Entscheidend bleibt weiterhin, in die richtigen Firmen zu investieren, nicht in die Richtung des Wechselkurses.

Über den Autor:

Georgios Passameras ist Leiter des Portfoliomanagements bei der GAP Vermögensverwaltung in Köln.