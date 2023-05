Unternehmensberater ordnet ein Warum der Viessmann-Deal eine clevere Entscheidung war

Im Bereich Wärmepumpen ist Viessmann unangefochtener Marktführer in Deutschland. Das belegen auch die Zahlen des Familienunternehmens. Alleine die Wärmepumpen-Sparte bringt jährliche Umsätze in Höhe von beeindruckenden 4 Milliarden Euro ein. Gleichzeitig beläuft sich das Ebitda auf 700 Millionen Euro. Wenig überraschend also, warum viele Marktbeobachter den Deal mit US-Konkurrenten Carrier Global kritisch sehen. Dabei unterschätzen sie jedoch, welche massiven Auswirkungen der bis dato nie dagewesene Bedarf an Wärmepumpen in Deutschland auf die Unternehmenskennzahlen hat.

Zum Vergleich: Für seine Wärmepumpen-Sparte erhielt Viessmann 12 Milliarden Euro. Wer einen Blick auf den Dax wirft, sieht ganze Konzerne mit ähnlich hoher Bewertung. Jetzt ist womöglich also der beste Zeitpunkt für den Verkauf einer hervorragend aufgestellten Klimasparte.

Wärmepumpen-Deal von Viessmann finanziell attraktiv

Dieses Potenzial erkannte der deutsche Heizungsbauer, dessen Ebit-Multiples zwischen 8,1 und 9,8 liegen. Auch die Umsatz-Multiplikatoren geben Aufschluss über eine aktuelle Ausnahmesituation. Sie ergeben Werte zwischen 0,9 und 1,2. Die komplette Rechnung für Viessmann zeigt somit Summen in Höhe von 6,3 Milliarden beziehungsweise 4,4 Millionen Euro.

Aus finanzieller Sicht war der Wärmepumpen-Deal also überdurchschnittlich attraktiv. Auch andere Unternehmen können daraus wertvolle Erkenntnisse für sich mitnehmen. So lohnt es sich in heißgelaufenen Marktphasen oftmals, einzelne Sparten zu verkaufen. Dadurch sichern sich Betriebe wertvolle Liquidität und damit Wachstum. Jedoch steht bei besonders nachhaltigen Entscheidungen nicht unbedingt der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Viessmann beweist mit seinem Blick auf die internationale Konkurrenz nämlich auch Weitsicht.

Die Politik setzt sich ambitionierte Ziele, die den Klimawandel bekämpfen sollen. Hierzu gehören auch wesentliche Änderungen beim Einbau neuer Heizungen. Diese müssen ab 2024 mit 65 Prozent an erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese gesetzliche Vorgabe erklärt, warum Wärmepumpen aktuell extrem nachgefragt werden. Dennoch kann Viessmann das komplette Marktpotenzial nicht heben. Der Heizungsbauer müsste hierfür deutlich mehr investieren. Das geht im internationalen Vergleich jedoch mit nicht zu unterschätzenden Herausforderungen einher. Zwar ist Viessmanns Wärmepumpen-Sparte hervorragend aufgestellt. Die Konkurrenz schläft aber nicht – vor allem im asiatischen Raum.

Viessmann bleibt weiter an Bord

Daher handelt es sich beim Verkauf an Carrier Global um eine durchdachte Entscheidung. Viessmann kann sich auf einen starken Partner verlassen, der dem Standorterhalt Deutschlands bereits zugesagt hat. Gleichzeitig konnte sich der Heizungsbauer 20 Prozent der Anteilsscheine sichern. Auch weiterhin wird Viessmann somit vom florierenden Geschäft mit Wärmepumpen profitieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Anteilseigner Maximilian Viessmann im Aufsichtsgremium von Carrier Global vertreten sein wird. Das belegt den cleveren Charakter des Deals ebenfalls. Letztlich verschaffte sich Viessmann also nicht nur finanzielle Vorteile. Vielmehr stärkt das Familienunternehmen damit seine zukünftige Perspektive. Das können sich auch andere Unternehmen vom Heizungsbauer abschauen: Strategische Entscheidungen werden am besten langfristig gedacht.

Robert Giesenrath © RG Finance

Über den Autor:

Robert Giesenrath ist Gründer der Gesellschaft RG Finance. Als externer Finanzchef und Unternehmensberater unterstützt er deutsche Wachstumsbetriebe bei der finanziellen Planung inklusive Absicherung.