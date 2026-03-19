Die Konditionen für Immobiliendarlehen waren über Monate stabil – nun geht es wieder nach oben. Experten sehen einen zentralen Grund.

Monatelang liefen die Bauzinsen seitwärts – nun ziehen die Konditionen für Immobiliendarlehen an. Beim Baukreditvermittler Dr. Klein liegt der repräsentative Zins für eine Baufinanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung aktuell bei 3,47 Prozent. Vor Kriegsbeginn im Iran waren es noch 3,28 Prozent.

„Der Krieg in Iran treibt nicht nur die Preise an den Tanksäulen in die Höhe, sondern ebenso die Renditeerwartungen von langfristigen Staatsanleihen“, erklärt Florian Pfaffinger, Mitglied im Expertenrat des Unternehmens. Auf diese Entwicklung reagieren auch die Bauzinsen.

Der Konflikt habe in Europa die Sorge um eine steigende Inflation neu entfacht. Wie stark die Konjunktur auf den Krieg reagiere, hänge dabei vor allem davon ab, wie lange der Konflikt dauere und wie sehr die Öl- und Gaspreise steigen. Auf den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank dürften der Iran-Krieg und der damit verbundene Energiepreisanstieg aktuell wohl jedoch noch keinen Einfluss haben.

„Bestenfalls führt die Situation in Nahost nur zu einem kurzfristigen und geringen Inflationsanstieg im Euro-Raum – dann wäre dies für die Notenbank nur von marginaler Bedeutung“, so Pfaffinger. Spannend bleibe jedoch das weitere Agieren der Währungshüter, denn der Markt gehe aktuell von bis zu zwei Zinsschritten bis Jahresende aus – der erste davon womöglich bereits vor der Sommerpause.

Inflationsangst sorgt für steigende Renditen bei Bundesanleihen

Wenn am Markt in Krisenzeiten eine steigende Teuerung erwartet wird, hat dies immer auch Einfluss auf die langfristigen Kapitalmarktzinsen. Der Grund: Damit gehe die Erwartung einher, dass weitere kreditfinanzierte Staatsausgaben wie Konjunkturpakete oder Energiehilfen aufgelegt werden könnten. „Noch mehr neue Staatsanleihen würden wiederum zu steigenden Renditeerwartungen führen“, erklärt Pfaffinger. Da sich die Bauzinsen – wenn auch leicht zeitversetzt – an der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen orientieren, steigen sie aktuell ebenfalls.

Grund zur Panik sieht Dr.-Klein-Experte Pfaffinger aber nicht: „Zwar ist die Zinsentwicklung derzeit schwer zu prognostizieren, und die Volatilität wird in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich höher sein. Dennoch halten wir für eine zehnjährige Zinsbindung eine Seitwärtsbewegung mit einer Schwankungsbreite von maximal 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten aktuell für das wahrscheinlichste Szenario.“

Kaufinteressenten rät Pfaffinger dennoch zur Besonnenheit. Wer momentan auf sinkende Zinsen warte, zahle am Ende womöglich drauf. „Zugleich sollte aufgrund der steigenden Volatilität nun aber auch niemand eine Kaufentscheidung überstürzen.“

Auch der Baufinanzierungsvermittler Interhyp rechnet mittelfristig mit steigenden Bauzinsen. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Dauer des Konflikts in Iran ab: „Sollte der Konflikt zu einer längeren Phase von hohen oder noch höheren Energiepreisen führen, dürften auch die Kapitalmarktzinsen noch etwas weiter steigen“, so die aktuelle Einschätzung aus dem Expertenpanel, für das Interhyp monatlich Banken und Versicherer befragt. Mit 67 Prozent gehe die Mehrheit des Panels vor diesem Hintergrund mittel- bis langfristig von steigenden Bauzinsen aus.