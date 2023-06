Seit dem Höhepunkt von knapp 9 Prozent im Juni 2022 ist die Inflationsrate in den USA auf rund 5 Prozent im April gesunken. Bis zum Juni dieses Jahres wird sie allein schon aufgrund erheblicher Basiseffekte weiter sinken und wahrscheinlich unter die Marke von 3,5 Prozent fallen. An der Frage, wie sich die Preisdynamik dann in der zweiten Jahreshälfte weiterentwickelt, scheiden sich jedoch die Geister. >>>Vergrößern Quelle: Feri Optimisten glauben an einen schnellen Rückgang der Inflation in Richtung des 2-Prozent-Zieles der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie verweisen darauf, dass die Wohnkosten (Shelter), die etwa ein Drittel der Kerninflation...

Seit dem Höhepunkt von knapp 9 Prozent im Juni 2022 ist die Inflationsrate in den USA auf rund 5 Prozent im April gesunken. Bis zum Juni dieses Jahres wird sie allein schon aufgrund erheblicher Basiseffekte weiter sinken und wahrscheinlich unter die Marke von 3,5 Prozent fallen. An der Frage, wie sich die Preisdynamik dann in der zweiten Jahreshälfte weiterentwickelt, scheiden sich jedoch die Geister.

>>>Vergrößern

Quelle: Feri

Optimisten glauben an einen schnellen Rückgang der Inflation in Richtung des 2-Prozent-Zieles der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie verweisen darauf, dass die Wohnkosten (Shelter), die etwa ein Drittel der Kerninflation ausmachen, in den zurückliegenden beiden Monaten deutlich weniger gestiegen sind als in den Monaten zuvor.

Die Schwäche des Immobilienmarktes, der unter den Zinssteigerungen leidet, und insbesondere sinkende Hauspreise in den USA, sprechen nach dieser Lesart außerdem dafür, dass die Preisdynamik in diesem wichtigen Bereich weiter nachlässt. Auch bei den übrigen Komponenten der Kerninflationsrate lag der Anstieg pro Monat zuletzt in der Nähe des Wertes, der für die Zielerreichung der Fed notwendig wäre.

Aktuell sinkt auch die Dynamik der Preise im Dienstleistungssektor, was möglicherweise bereits auf eine beginnende Schwäche am Arbeitsmarkt hindeutet. Wegen der großen Bedeutung der Löhne für die Dienstleistungsbranche bestünde hier Spielraum für eine insgesamt weiter abnehmende Preisdynamik. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte die US-Inflation auch im zweiten Halbjahr weiter sinken und zum Jahresende ein Niveau von etwa 2,5 Prozent erreichen. Die Fed könnte dann mit Verweis auf den Erfolg ihrer Bemühungen ihren Fokus wieder stärker auf die wirtschaftliche Entwicklung richten und zur Stützung der schwächelnden Konjunktur erste Zinssenkungen vornehmen.

Was gegen eine niedrigere Inflation spricht

Die Pessimisten erwarten hingegen nicht, dass der Preisdruck im zweiten Halbjahr nachlässt und rechnen daher auch nicht damit, dass die US-Notenbank ihr Inflationsziel in diesem Jahr erreicht. Als Grund dafür wird die weiterhin solide gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesehen: Trotz der in den vergangenen 14 Monaten drastisch gestiegenen Zinsen ist insbesondere der private Konsum robust geblieben.

>>>Vergrößern

Quelle: Feri

Das dürfte sich so lange nicht ändern, wie Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt herrscht. Der Nachfrageüberschuss am US-Arbeitsmarkt – derzeit gibt es noch immer mehr offene Stellen als Arbeitslose – verhindert vorerst einen spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das stabilisiert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und eröffnet Unternehmen weiterhin gute Möglichkeiten, höhere Preise durchzusetzen.

In diesem Szenario könnte sich die Inflationsrate erst dann in Richtung des 2-Prozent-Ziels bewegen, wenn sich die Perspektiven am Arbeitsmarkt deutlich verschlechtern. Sollten immer mehr Menschen den Eindruck haben, dass sie im Falle eines Arbeitsplatzverlustes nicht schnell einen neuen Job finden können, werden sie ihren Konsum einschränken und mehr sparen. Dies wiederum würde die Fähigkeit der Unternehmen, Preise anzuheben, begrenzen und könnte vermehrt Entlassungen nach sich ziehen, in deren Folge die Arbeitslosigkeit spürbar steigen würde.

Darum sind rasche Zinssenkungen nicht zu erwarten

Die US-Notenbank hatte den im Jahr 2021 einsetzenden Inflationsanstieg zunächst klar unterschätzt und sehr lange an der Aussage festgehalten, dass es sich dabei um ein temporäres Phänomen handelt. Erst im Spätherbst 2021 rückte sie langsam von dieser These ab und gab schließlich im Frühjahr 2022 zu verstehen, dass sie die Gefahr einer dauerhaft höheren Inflation durchaus ernst nehme.

Schließlich kündigte die Fed sogar an, der Inflationsbekämpfung absolute Priorität einzuräumen und notfalls auch eine Rezession in Kauf zu nehmen, wenn dies für die Rückführung der Inflation auf das 2-Prozent-Ziel notwendig sei. In dieser Hinsicht erscheinen sowohl das Handeln der Fed als auch die Begründungen dafür seit längerer Zeit glaubhaft.

Wie könnte sich die Fed nun angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Inflation positionieren? Angenommen die Fed erwartet einen schnellen Rückgang der Inflation, und dieses optimistische Szenario stellt sich im nachhinein als falsch heraus.

>>>Vergrößern

Quelle: Feri

Dann würden frühzeitige Zinssenkungen nicht nur wie gewünscht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisieren und einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern, sondern als Nebenwirkung die Preisdynamik neu anfachen. Die Inflation würde also nur vorübergehend sinken, und die Fed wäre gezwungen, den Zinsanhebungszyklus wieder aufzunehmen.

Das hätte wahrscheinlich nicht nur gravierende gesamtwirtschaftliche Folgen, sondern würde für jedermann sichtbar das Scheitern der Geldpolitik bedeuten. Man darf annehmen, dass die Fed genau solche Szenarien aus den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor Augen hat und den daraus resultierenden Reputationsschaden unbedingt vermeiden will.

Mit hohen Zinsen riskiert die Fed eine Rezession

Im umgekehrten Fall ist die Sache keineswegs so eindeutig: Folgt die Fed dem pessimistischen Szenario und hält an den hohen Zinsen noch längere Zeit fest, riskiert sie zwar eine signifikante Rezession und einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das wäre aber genau das, was sie zuvor im Rahmen ihrer Geldpolitik auch für möglich gehalten und sogar ausdrücklich in Kauf genommen hatte. Ob die Rezession mit früheren Zinssenkungen hätte vermieden werden können, ohne dass die Inflation dauerhaft zu hoch bleibt, dürfte sich in diesem Fall kaum eindeutig feststellen lassen.

>>>Vergrößern

Quelle: Feri

Die Fed könnte also darauf verweisen, dass ihr Hauptziel mit dem Rückgang der Inflation auf 2 Prozent erreicht wäre und die Rezession eine Art Kollateralschaden darstellt. Dass die Fed im Präsidentschaftswahlkampf der USA dann als Schuldiger für diese Rezession herhalten müsste, kann Fed-Chef Jerome Powell angesichts seiner bis zum Jahr 2026 dauernden Amtszeit gelassen hinnehmen. Jedenfalls sollte das Verdienst, im Stile Paul Volckers die Inflation „besiegt“ zu haben, schwerer wiegen als ein möglicher Reputationsverlust im Wahlkampf.

Wenn die Fed also beide Szenarien rational gegeneinander abwägt, sollte sie zu dem Schluß kommen, dass es in jedem Fall besser ist, den derzeitigen Kurs weiter zu verfolgen. Die Zinsen vorzeitig zu senken, wäre nur dann eine Option, wenn man sicher wüsste, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte weiter sinkt. Das Risiko einer Fehleinschätzung ist hier jedoch hoch. Die an den Märkten vorherrschende Erwartung von Zinssenkungen noch in diesem Jahr dürfte sich deshalb als zu optimistisch herausstellen.