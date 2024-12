Der S&P 500 ist seit dem Jahresanfang um sage und schreibe 27 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Historisch betrachtet legt der S&P 500 in einem Jahr etwa sieben bis acht Prozent zu. Der Deutsche Aktienindex Dax ist im selben Zeitraum um immerhin 22 Prozent nach oben geklettert. Auf den ersten Blick schneidet der deutsche Aktienmarkt in diesem Jahr also gar nicht so schlecht ab. Doch der Schein trügt. Denn SAP ist mittlerweile mit 15 Prozent im Dax gewichtet. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um sagenhafte 73 Prozent in die Höhe geschnellt. Ein Großteil des diesjährigen Dax-Gewinns geht also auf das Konto von SAP.

Der MDax, der ohne einen Technologiekonzern von Weltrang wie SAP auskommen muss, ist in diesem Jahr unter dem Strich sogar etwas gesunken. Etwas besser sieht es am europäischen Aktienmarkt aus. Gemessen am Stoxx Europe 600 beträgt hier das bisherige Jahresplus immerhin sieben Prozent.

Wall Street meistens besser als europäische Aktien

Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass die amerikanischen Aktienmärkte besser abschneiden als die in Europa oder Deutschland. Erstens entwickelt sich die Wirtschaft dort einfach dynamischer. In den USA dürfte die Konjunktur in diesem Jahr um 2,4 Prozent wachsen. In der Eurozone dürfte das BIP nicht einmal um ein Prozent zulegen. Zwar dürfte sich die Konjunktur in den USA 2025 etwas abkühlen und das BIP in Euroland aufgrund steigender Realeinkommen etwas stärker zulegen. Aber auch im kommenden Jahr haben die USA beim Wirtschaftswachstum voraussichtlich die Nase vorn.

Ein Grund für die höhere wirtschaftliche Dynamik lautet, dass von dort das Gros der großen Technologiekonzerne kommt. Hier beschleunigt die künstliche Intelligenz (KI) das Wachstum ungemein. Das betrifft nicht nur die Hersteller von KI-Halbleitern wie Nvidia, sondern auch die großen Anbieter von KI-Funktionen und -Dienstleistungen. Diese wiederum benötigen riesige Rechenzentren, die enorme Mengen an Strom verbrauchen.

Unternehmen wie Google und Amazon haben bereits die Entwicklung neuer kleiner Kernkraftwerke beauftragt, die künftig ihren riesigen Energiebedarf decken sollen. Und Microsoft lässt in den nächsten Jahren einen Reaktor des vor Jahren stillgelegten Kernkraftwerks Three Mile Island wieder hochfahren. All das trägt zum Wachstum bei.

Ein weiterer Grund für die wirtschaftliche Outperformance der USA ist, dass das Land sehr viel weniger exportorientiert ist, sondern über einen großen Binnenmarkt verfügt. Europäische und insbesondere deutsche Unternehmen leiden viel stärker unter dem schwachen China-Geschäft. Die deutschen Autobauer lassen grüßen.

Zudem sind die Strompreise in den USA günstiger und werden nicht wie in Deutschland durch hohe Steuern zusätzlich in die Höhe getrieben. Das stärkt natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der dortigen Unternehmen, während hierzulande Unternehmen mit hohem Energiebedarf, zum Beispiel aus der Chemiebranche, darunter leiden. Die USA fördern inzwischen große Mengen an Öl und Gas, auch dank der hierzulande umstrittenen Fracking-Technologie. Schließlich gibt es in den USA weniger Verbote und Regulierungen für die Wirtschaft.

Was kommt mit Trump auf die Märkte zu?

Und nun tritt Donald Trump am 20. Januar zum zweiten Mal als US-Präsident an. Er hat angekündigt, die Einkommens- und Unternehmenssteuern zu senken, was die Wirtschaft weiter ankurbeln soll. Gleichzeitig soll Trump-Buddy Elon Musk die Wirtschaft nachhaltig deregulieren, also Vorschriften und Verbote abschaffen. Die Wall Street hat auf beide Ankündigungen bereits positiv reagiert.

Trump will aber auch die Importzölle anheben und illegale Einwanderer abschieben. Das würde die Preise für eingeführte Waren erhöhen. Ähnliches ist beispielsweise bei Lebensmitteln zu erwarten, denn in der Landwirtschaft arbeiten viele Migranten. Auch in anderen Niedriglohnsektoren ist das der Fall. Eine wieder höhere Inflation würde den Spielraum der Fed für weitere Zinssenkungen einschränken. Ob Trump das alles in die Tat umsetzt, bleibt allerdings abzuwarten.

In seiner ersten Amtszeit stieg der S&P 500 jedenfalls um sagenhafte rund 60 Prozent. Das erklärt, warum die amerikanischen Börsianer Trump ganz anders bewerten als die Europäer.

Trotz der vielen Faktoren, die für ein Aktieninvestment in den USA sprechen, ist es natürlich schon aus Diversifikationsgründen sinnvoll, auch europäische Titel im Auge zu behalten. Diese sind deutlich günstiger bewertet als ihre amerikanischen Pendants. Allerdings sollten Anleger Unternehmen, die von möglichen Strafzöllen betroffen wären, außen vorlassen. Auch Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf dürften es 2025 wieder schwer haben. Gesellschaften, die von diesen beiden Faktoren nicht betroffen sind, bieten sich hingegen zum Einstieg an, insbesondere wenn sie attraktive Dividenden ausschütten. In der Versicherungsbranche spielen die Europäer nach wie vor weltweit in der ersten Liga.

Über den Autor:

Michael Wittek leitet das Portfoliomanagement bei Albrecht, Kitta & Co. und ist für die Anlegestrategie der Vermögensverwaltung verantwortlich.