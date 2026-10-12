Aus 10.000 Euro im Weltaktienindex wurden seit 1987 rund 125.000 Euro. Wer die Dividenden stets reinvestiert hat, kommt allerdings auf mehr als das Doppelte.

Bei Aktien schauen viele Anleger vor allem auf den Kurs. Dividenden nehmen sie zwar gerne mit, doch einmal ausgeschüttet aufs Konto geht diese Form der Wertpapiererträge schnell im Alltag unter. Dabei können Dividenden mehr zum Vermögenszuwachs beigetragen als die Kursgewinne selbst – vorausgesetzt, dass Anleger das Geld ein ums andere Mal wieder angelegen. Zu diesem Ergebnis kommt Pascal Kielkopf, Kapitalmarktstratege beim Multi Family Office HQ Trust.

Für seine Analyse hat Kielkopf die Wertentwicklung des globalen Aktienindex MSCI ACWI von Ende 1987 bis Anfang Oktober 2026 untersucht. Er geht von einer Anfangsinvestition von 10.000 Euro aus und teilt die Performance in vier Größen auf: den reinen Depotwert, die Summe aller ausgeschütteten Dividenden, die Summe aus beiden sowie den Depotwert eines Anlegers, der sämtliche Ausschüttungen sofort reinvestiert hat.

Bildquelle: HQ Trust

Gut 113.000 Euro Unterschied

Allein durch die Kursentwicklung wurden aus 10.000 Euro rund 125.000 Euro. „Das ist das 12,5-Fache des Startkapitals und entspricht einer jährlichen Rendite von rund 6,7 Prozent“, sagt Kielkopf. Die ausgeschütteten Dividenden summieren sich im selben Zeitraum auf mehr als 26.000 Euro. Wer sie gesammelt hat, kommt zusammen mit dem Depotwert auf gut 150.000 Euro.

Deutlich mehr bleibt bei der Wiederanlage übrig. Ein Depot mit stets reinvestierten Dividenden ist heute rund 265.000 Euro wert. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei der reinen Kursentwicklung. Die jährliche Rendite liegt in dem Fall bei rund 8,8 Prozent, also gut zwei Prozentpunkte über den 6,7 Prozent aus den Kursgewinnen allein.

Die Differenz von gut 113.000 Euro zwischen gesammelten und reinvestierten Dividenden erklärt Kielkopf mit dem Zinseszinseffekt: „Jede wieder angelegte Ausschüttung nimmt an den weiteren Kursgewinnen teil und wirft ihrerseits wieder Dividenden ab.“

Das Depot mit reinvestierten Dividenden überschritt bereits 2019 die Marke von 100.000 Euro. Bei der reinen Kursentwicklung war das erst fünf Jahre später der Fall. Der Effekt zeigt sich laut Kielkopf aber nicht nur über knapp 40 Jahre, sondern durchgängig auch über rollierende Zehnjahreszeiträume.

Zwei Prozentpunkte mit großer Wirkung

„Viele Anleger unterschätzen den Beitrag von Dividenden zum langfristigen Vermögensaufbau“, sagt der Kapitalmarktstratege. Denn ein relevanter Teil der Aktienrendite stamme aus den Ausschüttungen der Unternehmen. Rund zwei Prozentpunkte Dividendenrendite pro Jahr, die den Unterschied zwischen ausschütten und wiederanlegen machen, wirken zunächst unspektakulär. Über knapp 40 Jahre entscheiden sie laut der Berechnung jedoch darüber, ob aus 10.000 Euro später 125.000 oder mehr als 260.000 Euro werden.

Anlegern, die das Geld aus Dividenden nicht unmittelbar benötigten, rät Kielkopf daher dazu, es weiter für den Vermögensaufbau einzusetzen. Besonders einfach gelinge die Wiederanlage über thesaurierende Fonds oder ETFs, die Ausschüttungen automatisch reinvestieren, merkt er an.

Kielkopfs Fazit: „Langfristiger Anlageerfolg entsteht vor allem durch Disziplin: Investiert bleiben, Erträge wieder anlegen und der eigenen Strategie treu bleiben.“