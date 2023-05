Der Mai ist der Lieblingsmonat der deutschen Dividendenjäger: Mehr als die Hälfte der Dax-Konzerne schütten in diesem Monat die Gewinne an ihre Aktionäre aus. Je höher die Dividende, desto besser? Das fragte sich Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust und untersuchte, wie erfolgreich Dividendenstrategen in den vergangenen 15 Jahren waren.

Für seine aktuelle Analyse verglich Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust zunächst die Total Return Performance des marktbreiten MSCI World Index mit der des MSCI World High Dividend Yield Index. Dieser setzt nur auf die Unternehmen, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen bei zugleich hochwertigen Bilanz- und Einkommenszahlen versprechen. Die zusätzliche Berücksichtigung der Qualitätskennzahlen soll sicherstellen, dass die Dividenden ausreichend durch Gewinne gedeckt sind und auch in Zukunft noch in gleicher Höhe gezahlt werden können.

Kielkopfs Analyse umfasste den Zeitraum von Januar 2008 bis April 2023.

Dividendenstrategien konnten mit dem MSCI World nicht mithalten

„In den vergangenen rund 15 Jahren konnte die klassische Dividendenstrategie eine Rendite von 7,9 Prozent pro Jahr erzielen, was allerdings hinter dem MSCI World zurückbleibt, der im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 8,6 Prozent pro Jahr kam“, kommentiert der Kapitalmarktanalyst seine Ergebnisse.

Nach mehreren Jahren der Underperformance konnten sich Dividendenstrategen jedoch im vergangenen Jahr wieder über bessere Zeiten freuen. „Seit Ende 2021 konnten sie 2,8 Prozent gewinnen, während der MSCI World 7,6 Prozent abgab“, so Kielkopf weiter.

Dass die Berücksichtigung von fundamentalen Unternehmenskennzahlen durchaus Sinn ergebe, die Dividenden dabei allerdings keine zu große Rolle spielen sollten, zeige die Performance der „Qualitäts-Value-Strategie“, welche auch als „Quality at a reasonable price“, kurz „QARP“-Strategie bekannt sei.

Ähnlich wie bei der klassischen Dividendenstrategie werde dabei auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit niedriger Bewertung gesetzt, die Höhe der Ausschüttungen allerdings außen vor gelassen.

Dazu teilte der Kapitalmarktanalyst die Aktien des MSCI World anhand gängiger Value- und Quality-Kennzahlen in Quadranten ein und berechnete die Performance der Unternehmen, die in beiden Dimensionen überdurchschnittlich waren.

Die Dividendenhöhe ist nicht alles

„Die beiden Anlagestrategien sind relativ ähnlich. In beiden Fällen geht es um Unternehmen mit hoher Qualität bei zugleich niedriger Bewertung“, erklärt Kielkopf. Blickt man auf den Kursverlauf zeige sich, dass sich beide Ansätze grundsätzlich sehr ähnlich entwickeln: Steigt die Dividendenstrategie, geht in der Regel auch Quality-Value nach oben – und umgekehrt.

„Trotzdem schnitt die Strategie, die die Dividendenhöhe nicht beachtete, mit einer Überrendite von 2,6 Prozent pro Jahr deutlich besser ab: Das Plus hätte hier bei 10,5 Prozent pro Jahr gelegen“, so Kielkopf. Das gelte auch für die Erholungsphase seit Ende 2021, in der Quality-Value sogar um 5,4 Prozent zulegen konnte.