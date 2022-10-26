Podcast der Bayerischen Warum Du eine Haftpflichtversicherung brauchst
Redaktion
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Die Bayerische startet einen eigenen Podcast und will dabei insbesondere die weibliche Kundschaft ins Boot holen. Adriana Hallen, Emilia Weber, Hannah Glöckler und Luisa Müller sind die vier Protagonistinnen. Sie stammen aus unterschiedlichen Teams der Bayerischen und sind auf diversen Wegen erstmals beruflich mit dem Thema Versicherungen in Berührung gekommen, wodurch sie jeweils einen eigenen Blickwinkel und Zugang einbringen sollen. In einer der ersten Folgen sprechen sie über das wichtige Thema Haftpflichtversicherung.
Hier hörst Du das komplette Gespräch: