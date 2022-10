Podcast der Bayerischen Warum Du eine Haftpflichtversicherung brauchst

Noch immer sind Frauen deutlich schlechter abgesichert als Männer. Diesem sogenannten Gender Insurance Gap sagt die Bayerische jetzt den Kampf an. Vier Damen aus unterschiedlichen Teams des Versicherers sprechen ab sofort regelmäßig aus weiblicher Perspektive über Themen, die den Versicherten am Herzen liegen. Ganz oben auf der Agenda steht die Privathaftpflicht.

in Podcasts

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die Bayerische startet einen eigenen Podcast und will dabei insbesondere die weibliche Kundschaft ins Boot holen. Adriana Hallen, Emilia Weber, Hannah Glöckler und Luisa Müller sind die vier Protagonistinnen. Sie stammen aus unterschiedlichen Teams der Bayerischen und sind auf diversen Wegen erstmals beruflich mit dem Thema Versicherungen in Berührung gekommen, wodurch sie jeweils einen eigenen Blickwinkel und Zugang einbringen sollen. In einer der ersten Folgen sprechen sie über das wichtige Thema Haftpflichtversicherung.

Hier hörst Du das komplette Gespräch: