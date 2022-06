2030 bei 4.800 US-Dollar Warum Edelmetall-Spezialisten einen Gold-Bullenmarkt voraussehen

Die Liechtensteiner Anlagegesellschaft Incrementum, spezialisiert auf Edelmetall-Investments, gibt in einer aktuellen Analyse einen sehr positiven Ausblick auf das Edelmetall Gold. Der Preis für das gelbe Metall könnte 2030 bis auf 4.800 US-Dollar, das heißt rund 4.470 Euro, pro Feinunze (31,1 Gramm) klettern, heißt es im aktuellen Report „In Gold we trust“.

Der Bericht für das Jahr 2022, der neben Deutsch auch auf Englisch und Chinesisch erscheint, ist bereits die 16. Ausgabe der jährlich erstellten ausführlichen Analyse zu Gold. Verfasst hat ihn ein Autorenkollektiv um die beiden Incrementum-Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek.

Nach den zuletzt stark gestiegenen Inflationsraten gehen die Autoren auch für die Zukunft von einem noch lange andauernden inflationären Umfeld aus. Kombiniert mit einer stagnierenden Wirtschaft sehen Stöferle und Valek eine Stagflation voraus. Diese definieren sie über die folgenden Kriterien:

Teuerungsrate von mehr als 3 Prozent im Jahresvergleich

reales Wirtschaftswachstum von weniger als 1 Prozent

Beide Bedingungen müssen über zwei Quartale gleichzeitig erfüllt sein

Als Kernmarkt betrachten die Autoren die Situation in den USA, beziehen jedoch auch Europa und andere Industriemärkte in ihren Ausblick ein. Für eine länger andauernde Stagflation sprechen aus Sicht der Autoren eine ganze Reihe von Umständen: Die Zentralbanken haben in den vergangenen Jahren weltweit die Geldmengen erheblich ausgeweitet, gleichzeitig ist die Globalisierung auf dem Rückzug. Corona-Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine und gestörte Lieferketten belasten die gobale Konjunktur. Die jüngsten Krisen wirkten jedoch lediglich als Verstärker: „Die Weltwirtschaft befand sich bereits vor der Corona-Pandemie auf einem stetigen Abwärtstrend“, meinen Stöferle und Valek.

Internationale Notenbanken, allen voran die US-amerikanische Federal Reserve, beginnen, mit geldpolitischen Maßnahmen den zuletzt stark gestiegenen Inflationsraten gegenzusteuern. Das bedrohe jedoch wiederum die Konjunktur. Bei einem zu starken Gegensteuern drohe eine Rezession, befürchten die Autoren. Die geldpolitisch befütterte „Everything-Bubble“ – die jegliche Vermögenswerte im Kurs steigen ließ – könnte dann in einen „Everything-Crash“ münden, so Stöferle und Valek. Nach den Abstürzen auf den Märkten für Aktien, Anleihen und Kryptowährungen könnten als nächstes die Immobilienmärkte folgen.