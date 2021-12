ANZEIGE

Tech-Boom Warum eignen sich Tech-Aktien für einen Themenfonds?

Die technologischen Neuerungen haben in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Anders als bei der Dotcom-Blase erzielt der Großteil der Tech-Unternehmen heute Gewinne. Viele Unternehmen sind zwar hoch bewertet, sie werden aber auch in den kommenden Jahren gute Umsätze und Gewinne machen können, erwartet Walter Liebe, Leiter Intermediäre Deutschland bei Pictet AM, im Videointerview.