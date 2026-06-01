Wer Währungsräume nur nach Zinsen bewertet, übersieht blinde Flecken, meint Gastautor Mirko Kohlbrecher. Warum auch Energie- und Nahrungsversorgung betrachtet werden sollten.

Klassische Währungsanalyse stützt sich auf zwei Größen: Tragfähige Staatsfinanzen reduzieren das Risiko abrupt steigender Risikoaufschläge, eine robuste Leistungsbilanz verringert die Abhängigkeit von laufender Kapitalzufuhr.

Diese Logik bleibt richtig – greift aber zu kurz, wenn Energie- und Nahrungsmittelpreise sprunghaft reagieren oder Lieferketten gestört werden. Dann verschiebt sich die Frage: Kann ein Währungsraum externe Preisschocks absorbieren, ohne in eine dauerhafte Abwertungsspirale zu geraten?

Ampelmatrix macht Verwundbarkeiten sichtbar

Eine Ampelmatrix, die neben fiskalischen und politischen Parametern auch Öl-, Gas- und Nahrungsmittelbilanzen einbezieht, macht diese Verschiebung sichtbar. Das Ergebnis ist nüchtern: Einige Währungsräume sind in einzelnen Dimensionen stark, tragen aber strukturelle Verwundbarkeiten anderswo.

Die USA kombinieren eine günstige Energie- und Nahrungsmittelposition mit einem Leistungsbilanzdefizit von zuletzt rund minus drei Prozent des BIP und anhaltenden Schwächen in den Staatsfinanzen. Der US-Dollar bleibt dennoch der Referenzanker vieler Portfolios – dank Markttiefe, Leitwährungsfunktion und hohen Handelsvolumina. Diese Eigenschaften können externe Defizite lange überdecken, machen sie aber nicht bedeutungslos.

Die Eurozone zeigt ein anderes Profil: Der Leistungsbilanzüberschuss lag 2024 bei 2,8 Prozent des BIP (EZB). Die Energieposition bleibt jedoch ein struktureller Schwachpunkt. Euro-Risiken lassen sich deshalb weniger über Schlagzeilen steuern als über die Sensitivität gegenüber Energieimportkosten – und über die Frage, ob industrielle Wertschöpfung in Europa dauerhaft wettbewerbsfähig bleibt.

Norwegen stark, Japan zweideutig

Rohstoffexporteure wie Norwegen liefern über Energiebilanz und Außenwirtschaft starke Puffer. Der Leistungsbilanzüberschuss belief sich 2025 auf rund 14 Prozent des BIP (IWF). Zugleich steigt die Anfälligkeit, wenn Rohstoffpreise drehen.

Japan erzielte 2025 mit rund 205 Milliarden US-Dollar einen Rekordüberschuss in der Leistungsbilanz. Externer Vermögensstatus und politische Stabilität bilden ein Gegengewicht zu hohen Staatsschulden und zur Abhängigkeit bei Energie und Nahrung. Im Stressfall kann die Importseite bei gleichzeitigem Wechselkursdruck jedoch durchschlagen.

China verbuchte 2025 mit 735 Milliarden US-Dollar – rund 4,4 Prozent des BIP – einen historischen Leistungsbilanzrekord. Bei Öl und Gas besteht aber ein klares Strukturdefizit, das in Krisenphasen zum Problem werden kann.

Brasilien weist trotz robuster Agrarexporte ein Leistungsbilanzdefizit von rund minus drei Prozent des BIP aus (2025, Banco Central do Brasil). Für Schwellenländer-Positionen gilt generell: Neben dem makroökonomischen Profil entscheiden Kapitalverkehrsbeschränkungen, Rechtsrahmen und Transaktionskosten beim Exit in Stressphasen über die praktische Verwendbarkeit. Diese Due-Diligence-Kriterien müssen vor der Allokation geklärt sein.

Währungsrisiko neu denken

Für die Portfolioarbeit folgt daraus eine klare Konsequenz: Währungsrisiko ist ein eigenständiger Risikofaktor, dessen Treiber sich verschoben haben. In einem Umfeld mit geopolitischer Fragmentierung und wiederkehrenden Lieferkettenschocks gewinnt die Kombination aus fiskalischer Tragfähigkeit, außenwirtschaftlicher Balance und realwirtschaftlicher Versorgungssicherheit an Gewicht. Neben Zinsdifferenzialen verdient die Terms-of-Trade-Anfälligkeit explizite Berücksichtigung in der Währungsallokation.

Auf der defensiven Seite stehen Devisentermingeschäfte oder gestufte Hedge-Quoten zur Reduktion von Währungsschwankungen im Gesamtportfolio. Aktiver lassen sich kurzlaufende Staatsanleihen hoher Bonität in ausgewählten Währungen oder Geldmarktinstrumente nutzen, um Währungsräume gezielt zu gewichten, ohne hohe Duration zu tragen.

Eine Ampelmatrix ersetzt kein Makromodell. Sie legt aber offen, wo klassische Kennzahlen blinde Flecken haben. Und sie liefert die Grundlage für robuste Kombinationen – statt der Suche nach der einen „richtigen“ Währung.