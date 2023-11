Warum es 2023 so schwierig war, passende Aktien zu finden

Wer Aktien aktiv auswählt oder auswählen lässt, um sich ein Plus an Rendite zu erarbeiten, für den war 2023 kein gutes Jahr: „2023 war ein absurd schwieriges Jahr für aktive Stockpicker. Es gab sehr wenige Aktien, die sich außergewöhnlich gut entwickelt haben und somit ein sehr hohes Gewicht in der Benchmark hatten“, fasst Christian Jasperneite zusammen. Wer also nicht komplett auf Risiko setzen wollte, hatte keine Chance, die Benchmark zu schlagen.



Für 2024 hat Jasperneite jedoch Hoffnung, dass die Aussichten für Stockpicker wieder besser werden.