16.01.2024

Expedition Investment Podcast | Folge 7 Warum fallen wir, Bruce?

An der Börse geht’s oft hoch her, gefühlt noch öfter geht es, wie im Batman-Tempo, steil bergab. In dieser Folge dreht sich alles um Krisen und Crashs. Aber was gab es überhaupt für unterschiedliche Finanzkrisen? Welche Konsequenzen hatten sie für Kleinanleger:innen? Und können Krisen nicht auch Chancen sein?

Jerrit Schmidtke im Interview

Podcast-Host Jerrit Schmidtke verfolgt weiter seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen – und stellt sich die Frage: Können wir dem Finanzsystem überhaupt vertrauen? Über Finanzkrisen und Crashs wird gerne und umfassend in Medien aller Couleur berichtet. Schon klar, schließlich nehmen Geldströme großen Einfluss auf das Leben fast aller auf diesem Planeten. Wenigstens seit dem Siegeszug der Globalisierung. Oder wie war das davor? Was war eigentlich die erste Finanzkrise? Welche Konsequenzen sind für die Menschen damals entstanden? Und was hat die Tulpenkrise von 1637 mit der Dotcom-Blase oder dem Zusammenbruch der Lehman Bank im Jahr 2007 gemein? Auf der Suche nach Antworten, bekommt Jerrit kompetente Unterstützung: Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Buchautorin, Moderatorin und eine erfahrene Börsenexpertin. Auf den Spuren der großen Finanzkrisen deckt sie Zusammenhänge auf und bietet wertvolle Perspektiven für erfahrene Investoren und für Einsteiger. Julian-André Winter hat während der weltweiten Finanzkrise 2008 mit seiner ersten Geldanlage rund 12.000 Euro verloren. Heute ist er Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters „easyfolio“. Er gibt Einblicke in die Dynamik der Finanzmärkte und diskutiert mit Jerrit, wie man sich auf zukünftige Krisen vorbereiten kann. Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Phillipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege bei der Vermögensverwaltung "Flossbach von Storch". Er erklärt unter anderem, was es mit Bulle und Bär an der Börse auf sich hat. Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment" wagen? Dann hört hier die brandneue Folge. Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital

