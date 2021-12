Frauen und das BIP Warum Frauen entscheidend zur Wirtschaftsleistung beitragen

Allison Boxer

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Februar 2021 zeigt im Vorjahresvergleich den Pandemieschock in seiner ganzen Härte: Obwohl 58 Prozent der im März und April 2020 verlorenen Arbeitsplätze laut dem U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) im Februar 2021 wiederentstanden sind, variiert die Geschwindigkeit der Erholung stark zwischen einzelnen Berufsgruppen und Sektoren. Viele Ökonomen beschreiben die Erholung daher als „K-förmig“.

Dieses Phänomen trifft besonders auf Frauen zu, die von der Rezession 2020 überproportional betroffen waren. Das treibt nicht nur politische Entscheidungsträger um, die sich auf Geschlechtergerechtigkeit und Ungleichheit konzentrieren, sondern hat auch wichtige Implikationen für die breitere US-Wirtschaftserholung und die Aussichten für die Geldpolitik: Der Wiedereintritt von Frauen in den Arbeitsmarkt in den Jahren 2017 bis 2019 war ein wichtiger Treiber des Arbeitsangebots und des realen BIP-Wachstums vor der Covid-19-Krise. Das Ausmaß, in dem Frauen im Jahr 2021 und darüber hinaus wieder in das Erwerbsleben zurückkehren, ist entscheidend für den gesamtwirtschaftlichen Ausblick.

Frauen von den Pandemiefolgen stärker betroffen

Tiffany Wilding

Im Zuge der Rezession im vergangenen Jahr haben Frauen in überproportionalem Maß ihre Arbeit verloren und wurden damit aus dem Erwerbsleben herausgedrängt. Zwischen Februar und April 2020, dem Tiefpunkt der Rezession, verloren oder kündigten etwa 13,4 Millionen US-Frauen (das entspricht 18 Prozent der Arbeitsplätze, die vor der Pandemie von Frauen besetzt waren) ihren Job. Im Vergleich dazu waren 14 Prozent der verlorenen Arbeitsplätze vor der Pandemie von Männern besetzt. Ebenso schieden Frauen während der Pandemie häufiger aus dem US-Arbeitsmarkt aus als Männer, wobei die Erwerbsquote von Frauen um 3,5 Prozentpunkte sank, während sie bei Männern um 3,1 Prozentpunkte zurückging. Darüber hinaus sind mehr als 2,5 Millionen Frauen nicht mehr in den USA erwerbstätig, größtenteils aufgrund von Covid-19 (alle Daten stammen vom BLS).

Jede zweite Frau im „Überlebensmodus“

Privatwirtschaftliche Umfragen erzählen eine ähnliche Geschichte. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Harris Interactive im vergangenen Sommer (26. bis 29. Juni 2020) ergab, dass nur 47 Prozent der Frauen immer noch in demselben Job arbeiten, den sie vor der Pandemie innehatten. Bei den Männern waren es 63 Prozent. Aus den Harris-Umfragedaten ging zudem hervor, dass 69 Prozent der Frauen der Meinung waren, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 einen größeren Einfluss auf ihr Leben haben würden als das Virus selbst (im Vergleich zu 63 Prozent der Männer). 47 Prozent der Frauen beschrieben ihre Lage als „Überlebensmodus“ – sie versuchten einfach, die Pandemie Tag für Tag zu überstehen.

Offensichtlich haben Frauen auch weniger von der starken Erholung profitiert. Trotz der starken Beschäftigungszuwächse in den vergangenen Quartalen hat sich die Erwerbsquote der Frauen nach BLS-Angaben nur um 40 Prozent vom Einbruch erholt, während sie bei den Männern um 50 Prozent gestiegen ist.

Drei Gründe für die hohe Frauenarbeitslosigkeit

Warum haben Frauen einen unverhältnismäßig großen Anteil an den pandemiebedingten Schäden am US-Arbeitsmarkt getragen? Wir sehen drei Gründe:

Frauen hatten die Hauptlast der zusätzlichen Haushaltspflichten zu tragen, die sich aus den Unterbrechungen der Kinderbetreuung ergaben. Umfragen weisen darauf hin, dass Mütter dreimal häufiger für den Großteil der Hausarbeit verantwortlich sind (Quelle: McKinsey) und dass 23 Prozent der berufstätigen Mütter mit ihrer Work-Life-Balance unzufrieden sind, gegenüber 12 Prozent der berufstätigen Väter. Und eine von fünf berufstätigen Müttern gab an, sich Sorgen zu machen, dass sie ihren Job aufgeben müssten, um sich um ihre Kinder zu kümmern (Quelle: KinderCare-Harris Poll und The Parent Confidence Report).

Zudem sind Frauen überproportional in Berufen des Dienstleistungssektors vertreten, die am meisten unter den wirtschaftlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Virusausbreitung gelitten haben. Vor der Pandemie machten Frauen beispielsweise rund 53 Prozent der Arbeitskräfte im Freizeit- und Gastgewerbe aus; auf sie entfielen jedoch 54 Prozent der Arbeitsplatzverluste in diesen Sektoren. In ähnlicher Weise besetzten sie 63 Prozent der Arbeitsplätze im Bildungssektor, litten aber zu 67 Prozent unter den verlorenen Arbeitsplätzen (Quelle: BLS). Selbst in Sektoren, in denen die Mehrheit der Arbeitsplätze von Männern besetzt ist, wie etwa bei den freiberuflichen Dienstleistungen, entfiel der Großteil der Arbeitsplatzverluste auf Frauen.