1,5 Prozent Kostendeckel fürs Riester-Standardprodukt – sinnvoll oder zu hoch? Kolumnist Andreas Beys erklärt, warum die Debatte komplizierter ist als sie scheint.

In Kürze fällt die Entscheidung, wie die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge ab 2027 konkret ausgestaltet wird. Im Zentrum der aktuellen Diskussion steht das sogenannte Standardprodukt, insbesondere der vorgesehene Kostendeckel von 1,5 Prozent pro Jahr – vereinzelt wird sogar eine weitere Absenkung gefordert. Aber weshalb hat der Gesetzgeber überhaupt einen Kostendeckel für das Standardprodukt vorgesehen?

Dazu zunächst ein Blick auf das hiesige Altersvorsorge-System. In Deutschland basiert die staatlich organisierte Altersvorsorge auf dem sogenannten Drei-Säulen-Prinzip:

Gesetzliche Regelsysteme, insbesondere die gesetzliche Rentenversicherung, die Beamtenversorgung sowie Alterssicherungseinrichtungen für bestimmte Gruppen von Selbstständigen und Freiberuflern, Betriebliche Altersvorsorge, für Beschäftigte in der Privatwirtschaft sowie Zusatzversorgungssysteme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, Steuerlich geförderte private Altersvorsorge, bislang vor allem in Form der Riester-Rente.

Am 16. Dezember 2025 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge vorgelegt. Mit dieser Reform betritt die Politik in mehrfacher Hinsicht Neuland. Erstmals sollen neben klassischen Altersvorsorgeverträgen mit Garantien auch Verträge ohne Garantien – sogenannte Altersvorsorgedepots – im Rahmen der staatlichen Förderung ermöglicht werden. Dieser Schritt ist grundsätzlich zu begrüßen, da er eine stärkere Kapitalmarktpartizipation, höhere Transparenz und potenziell bessere langfristige Renditechancen eröffnet als das bisherige Riester-System.

Der aktuelle Gesetzentwurf unterscheidet dabei zwei Ausprägungen der steuerlich geförderten Altersvorsorge ohne Garantien:

das reguläre Altersvorsorgedepot und

das sogenannte Standardprodukt.

Für das Standardprodukt ist ein Kostendeckel von 1,5 Prozent pro Jahr über die gesamte Vertragslaufzeit vorgesehen – ein Novum in der Geschichte der deutschen Wertpapier- und Altersvorsorgeregulierung. Gerade dieses Standardprodukt nimmt damit eine politisch bewusst gesetzte und ordnungspolitisch relevante Rolle innerhalb der Reform ein – und verdient eine vertiefte Betrachtung. Weitere zentrale Aspekte der Reform, wie die Ausgestaltung der Zulagenförderung oder die steuerliche Behandlung der neuen Altersvorsorgeverträge, werden in einem gesonderten Kolumnenartikel behandelt.

Standardprodukt mit Leistungsdeckel

Konzeptionell ist das Standardprodukt als besonders einfaches und niederschwelliges Altersvorsorgedepot ausgestaltet. Es ermöglicht einen klar strukturierten Sparplan mit stark reduzierten Wahlmöglichkeiten und erfordert individuelle Entscheidungen nur dann, wenn Altersvorsorgende bewusst von vorgegebenen Standardeinstellungen abweichen möchten. Ziel ist es, ein Produkt zu schaffen, das leicht erklärbar und gut verständlich ist. Es soll insbesondere Altersvorsorgenden mit geringer Kapitalmarkterfahrung Orientierung stiften.

Entsprechend soll sich das Standardprodukt grundsätzlich für einen Abschluss ohne Beratung eignen und vollständig digital, insbesondere online, abschließbar sein. Der Vertragsaufbau ist bewusst stark vereinfacht. Vorgesehen sind ausschließlich zwei Ogaw-Investmentfonds:

ein Ogaw-Fonds der SRI-Risikoklasse 1 bis 2 mit defensiver Ausrichtung,

ein Ogaw-Fonds der SRI-Risikoklasse 3 bis 5 mit moderater bis chancenorientierter Ausrichtung.

Die Einordnung in die jeweilige Risikoklasse erfolgt auf Basis des Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der europäischen Priips-Verordnung (EU) Nr. 1286/2014.

Wesentlich ist dabei, dass diese beiden Fonds nicht staatlich vorgegeben werden. Der Gesetzgeber definiert ausschließlich den strukturellen Rahmen über die zulässigen SRI-Risikoklassen. Welche konkreten Fonds innerhalb dieser Klassen im Standardprodukt eingesetzt werden, entscheidet der jeweilige Vertragsanbieter.

Die Aufteilung des Sparvermögens zwischen den beiden Fonds kann entweder durch den Altersvorsorgenden selbst oder – sofern vorgesehen – durch den Vertragsanbieter vorgenommen werden. Gesetzlich verankert ist zudem ein verpflichtender Risikoreduktionsmechanismus: Spätestens fünf Jahre vor dem Ende der Ansparphase müssen mindestens 50 Prozent des angesparten Depotvermögens in den defensiven Fonds der SRI-Risikoklasse 1 bis 2 umgeschichtet werden. Zwei Jahre vor Ende der Ansparphase erhöht sich dieser Mindestanteil auf 70 Prozent.

Darüber hinaus wird im Vertrag festgelegt, ob das angesparte Kapital in der Rentenphase im Rahmen eines Auszahlungsplans sukzessive entnommen oder zur Finanzierung einer Leibrente verwendet wird.

Das normale Altersvorsorgedepotprodukt

Im regulären Altersvorsorgedepotvertrag lassen sich zwei Gestaltungsoptionen wählen: Entweder trifft der Altersvorsorgende die Anlageentscheidungen eigenständig oder er entscheidet sich für eine vom Vertragsanbieter vorgegebene Anlagestrategie.

Im Vergleich zum Standardprodukt steht dabei ein deutlich erweitertes Wertpapieruniversum zur Verfügung. Altersvorsorgende und Vertragsanbieter können aus einer breiten Palette geeigneter Wertpapieranlagen wählen und individuelle Anlagestrategien umsetzen. Das Depot kann sowohl durch den Altersvorsorgenden selbst als auch durch einen beauftragten Finanzdienstleister regelmäßig angepasst werden. Es besteht typischerweise aus mehr als nur zwei Fonds. Umschichtungen innerhalb des Altersvorsorgedepotvertrags sind während der Ansparphase steuerneutral möglich. Zudem unterliegen Ausschüttungen, Zinserträge und die Vorabpauschale während der Vertragslaufzeit keiner laufenden Besteuerung; dies gilt gleichermaßen für das Standardprodukt.

Der Gesetzgeber verfolgt dabei ausdrücklich das Ziel, dass die angesparten Vermögenswerte einschließlich der staatlichen Zulagen nicht spekulativ eingesetzt werden. Aus diesem Grund wird das investierbare Anlageuniversum regulatorisch begrenzt. Zulässig sind insbesondere:

Ogaw-Investmentfonds der SRI-Risikoklassen 1 bis 5,

bestimmte Alternative Investmentfonds (AIF), einschließlich Eltifs (European Long-Term Investment Funds), ebenfalls der SRI-Risikoklassen 1 bis 5, sowie

europäische Staatsanleihen.

Nicht zulässig sind hingegen Ogaw-Investmentfonds der SRI-Risikoklassen 6 und 7 sowie Direktinvestitionen in Aktien, Derivate, Edelmetalle wie Gold, Kryptowährungen oder vergleichbare hochspekulative Anlageformen.

Darüber hinaus gelten für das reguläre Altersvorsorgedepot die bestehenden Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes zur Geeignetheits- beziehungsweise Angemessenheitsprüfung (Paragraf 64 Abs. 3 Satz 1 beziehungsweise Paragraf 63 Abs. 10 WpHG). Damit wird – analog zur klassischen Wertpapierberatung und -vermittlung – sichergestellt, dass die empfohlenen oder ausgewählten Wertpapieranlagen dem Kenntnisstand, der Risikotragfähigkeit und den Anlagezielen des Altersvorsorgenden entsprechen.

Standardprodukt mit Leistungs- und Kostendeckel

Der Gesetzgeber verfolgt mit der Reform ausdrücklich das Ziel, die Kosten der geförderten privaten Altersvorsorge möglichst niedrig zu halten. Mit der Einführung eines Kostendeckels ausschließlich für das Standardprodukt beschreitet die Bundesregierung dabei einen neuen ordnungspolitischen Weg. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, weshalb ein Kostendeckel gezielt nur für das Standardprodukt vorgesehen ist.

Ausgangspunkt hierfür ist die in der Vergangenheit teils berechtigte Kritik an einzelnen klassischen Riester-Verträgen, die durch hohe Abschluss- und Vertriebsanreize kostenbelastet waren. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die schwache Renditeentwicklung vieler Altverträge weniger auf die Kostenstruktur als vielmehr auf die gesetzlichen Garantieanforderungen in Verbindung mit der lang anhaltenden Niedrigzinsphase zurückzuführen war.

Für das Standardprodukt wird die durchschnittliche jährliche Renditeminderung durch Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit – einschließlich Abschluss- und Vertriebskosten – auf maximal 1,5 Prozent begrenzt. Dieser Kostendeckel soll sicherstellen, dass Anbieter bei der Bepreisung eines bewusst einfach und leistungsgemäß begrenzten Altersvorsorgeprodukts keine überhöhten Kosten ansetzen und zugleich ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis gewahrt bleibt.

Bei den regulären Altersvorsorge- beziehungsweise Altersvorsorgedepotprodukten, die einen deutlich erweiterten Leistungsumfang sowohl in der Beratung als auch in der Portfoliostruktur ermöglichen, wird hingegen bewusst auf einen Kostendeckel verzichtet. Stattdessen sollen umfassende Kostentransparenz und ein intensiver Wettbewerb zwischen den Anbietern sicherstellen, dass die Gesamtkosten marktgerecht bleiben und sich an der tatsächlich erbrachten Leistung orientieren.

Kritik an der Höhe des Kostendeckels

Aufgrund der bewusst einfachen Ausgestaltung des Standardprodukts wird derzeit gefordert, den vorgesehenen Kostendeckel von 1,5 Prozent deutlich abzusenken. Die Bestimmung einer sachgerechten Höhe für einen solchen Deckel ist jedoch erheblich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint.

Unstrittig ist, dass Standardprodukte, die ausschließlich mit zwei kostengünstigen Indexfonds ausgestattet sind und vollständig auf Beratung verzichten, zu deutlich niedrigeren laufenden Kosten als 1,5 Prozent angeboten werden können. Solche Angebote werden sich in der Praxis auch im Markt etablieren.

Gleichzeitig bestehen jedoch gute Gründe, Standardprodukte auch mit einfachen, klar strukturierten, aktiven Fondsstrategien auszugestalten – sowohl auf der defensiven als auch auf der offensiven Seite. Diese Strategien bewegen sich bewusst innerhalb eines begrenzten Komplexitäts- und Kostenrahmens und dienen primär der Stabilisierung, Risikosteuerung und Disziplinierung des Anlageprozesses.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es zahlreiche Fälle geben wird, in denen Altersvorsorgende bereits beim Abschluss eines Standardprodukts einen erhöhten Beratungsbedarf haben, der über rein digitale Prozesse hinausgeht. Dies betrifft insbesondere die Auswahl des jeweils geeigneten Standardprodukts aus einer Vielzahl unterschiedlicher, vorab definierter Fondskombinationen.

Die Fragestellung kann sich weiter zuspitzen, wenn alternativ auch Garantieprodukte oder ein reguläres Altersvorsorgedepot in Betracht kommen. Qualitativ hochwertige Beratungsleistungen verursachen zwangsläufig höhere Kosten, liefern dafür jedoch einen substanziellen Mehrwert gegenüber rein oberflächlichen, günstigen Digitalangeboten.

Ergänzend ist hervorzuheben, dass Altersvorsorgedepots mit einem erheblichen administrativen und regulatorischen Mehraufwand verbunden sind. Aufgaben wie Depotführung, Zertifizierungsverfahren, Zulagenmanagement sowie Vertragsänderungen und -übertragungen verursachen Kosten, die deutlich über denen des klassischen Wertpapiergeschäfts außerhalb des Riester-Kontextes liegen. Eine direkte Vergleichbarkeit der Depotkonditionen ist daher sachlich nicht gegeben.

Ein weiter abgesenkter Kostendeckel würde folglich entweder selbst diese einfachen aktiven Fondsstrategien aus dem Standardprodukt verdrängen oder den Zugang zu beratenden Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleistern faktisch begrenzen. Ordnungspolitisch erscheint ein Kostendeckel von 1,5 Prozent für ein bewusst leistungsbeschränktes Standardprodukt daher sachgerecht: Er schützt vor überhöhten Kosten, lässt indexbasierte Lösungen ohne Beratung zu Gesamtkosten von unter 1 Prozent ebenso zu und ermöglicht zugleich einfache aktive Strategien mit klar definierter, nachvollziehbarer Gegenleistung.

Altersvorsorge benötigt viel Anlageerfahrung und Flexibilät

Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Menschen in Fragen der Altersvorsorge unerfahren sind und sich häufig vom Narrativ vermeintlich überlegener Aktienrenditen leiten lassen, ist eine differenzierte Betrachtung unerlässlich. Eine qualitativ hochwertige Finanzberatung und kontinuierliche Betreuung sowie langfristig ausgerichtete, erfahrungsbasierte Anlagestrategien können – nach Abzug der entstehenden Kosten – für viele Vorsorgende einen deutlich höheren Mehrwert stiften als vermeintlich kostengünstige Lösungen, die auf Indexfonds setzen und die Beratung und laufende Begleitung ausklammern.

Der Zeitgeist als stiller Ratgeber

Nach einer rund zehnjährigen Phase überwiegend steigender Aktienmärkte hat sich zunehmend die Auffassung etabliert, dass eine hohe Aktienquote – idealerweise umgesetzt über einen breit diversifizierten globalen Aktienindexfonds – langfristig die nach Kosten renditestärkste Anlagestrategie darstellt. Diese Einschätzung stützt sich teils auf historische Kapitalmarktanalysen. Vor allem wird sie jedoch durch die außergewöhnlich positive Wertentwicklung der vergangenen Dekade geprägt.

Abb. Wertentwicklungsvergleich Aktien versus Anleihen

Wertentwicklung eines Aktien- und eines Rentenfonds. Da es keinen Rentenindexfonds mit Historie seit dem Jahr 2000 gibt, wird exemplarisch ein aktiver Rentenfonds herangezogen. | Bildquelle: Sauren Fonds-Service AG

Vor diesem Hintergrund wird zunehmend davon ausgegangen, dass für den offensiven Teil eines Portfolios ein globales Indexprodukt vollständig ausreichend sei. In den sozialen Medien werden seit Jahren vereinfachte, überwiegend mathematische Modellrechnungen zur Altersvorsorge verbreitet, die insbesondere für unerfahrene Anleger die vermeintlich überlegenen Renditen des globalen Aktienmarktes nach Kosten betonen.

Diese Berechnungen kommen regelmäßig zu dem Ergebnis, dass aktiv gemanagte globale Aktienfonds aufgrund ihrer höheren laufenden Kosten statistisch schlechter abschneiden als entsprechende Indexfonds. Dem Anleger verbleibe damit rechnerisch ein geringerer Ertrag. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass ein erheblicher Teil der Sparbeiträge – insbesondere von unerfahrenen Anlegern und in Modellen ohne persönliche Beratung – weit überwiegend in globale Aktienindexfonds gelenkt werden dürfte.

Der zentrale Denkfehler der Kostendiskussion

Diese Argumentationskette weist jedoch einen grundlegenden Denkfehler auf: Sie unterstellt, dass Marktrenditen dem Anleger unmittelbar und vollständig zufließen. In der Praxis erzielt jedoch jeder Anleger eine individuelle Anlegerrendite. Diese ergibt sich aus einer Vielzahl von Faktoren, darunter Fachwissen, Erfahrung, Disziplin, Anpassungsfähigkeit, sich verändernde Lebensumstände sowie die persönliche Risikotragfähigkeit im Zeitverlauf.

Eine zentrale und häufig unterschätzte Rolle spielt dabei der Umgang mit emotionalen Einflüssen wie Angst und Gier. In ihrer Gesamtheit haben diese Faktoren regelmäßig einen deutlich größeren Einfluss auf die tatsächlich erzielte Rendite als die Kosten für Finanzberatung oder Anlageprodukte.

Die Verhaltensökonomie liefert hierfür belastbare empirische Erkenntnisse. In seinem Buch „Same as Ever“ zeigt der Bestsellerautor Morgan Housel, warum finanzielle Fehlentscheidungen weniger auf Wissensmängel als vielmehr auf menschliches Verhalten zurückzuführen sind. Er greift dabei auf die wichtigsten Arbeiten aus der Verhaltenswissenschaft zurück.

Insbesondere Emotionen wie Angst und Gier überlagern in Stress- und Krisensituationen häufig rationales Handeln. Anleger scheitern daher nicht primär an unzureichenden Informationen, sondern an inadäquaten Entscheidungen unter Druck. Dieser prozyklische Mechanismus führt langfristig dazu, dass die individuell erzielten Anlegerrenditen systematisch unter den theoretischen Marktrenditen liegen.

Vor diesem Hintergrund stellen Altersvorsorgedepots mit stark eingeschränkter Beratung und Betreuung eine strukturelle Schwachstelle dar – insbesondere für unerfahrene Vorsorgende, bei denen die Wahrscheinlichkeit verhaltensbedingter Fehlentscheidungen signifikant erhöht ist.

Ein Blick zurück: Die 2000er-Jahre

Um die Tragweite dieser Überlegungen zu verdeutlichen, lohnt sich ein gedanklicher Rückblick. Bereits in den 1990er-Jahren entwickelte sich ein ausgeprägter Aktienboom, der in seiner Dynamik und öffentlichen Wahrnehmung der Entwicklung der vergangenen zehn bis fünfzehn Jahre ähnelt. Rund um die Jahrtausendwende setzte sich die Auffassung durch, Altersvorsorge solle primär mit einem hohen Aktienanteil erfolgen. Dies galt – ähnlich wie heute – als nahezu alternativlos für attraktive langfristige Renditen.

Wäre zu diesem Zeitpunkt bereits ein einfach zugängliches Altersvorsorgeprodukt ohne Beratung verfügbar gewesen, hätten viele unerfahrene Anleger ihre Sparpläne vermutlich überwiegend auf aktienorientierte Fonds ausgerichtet. Nach dem Platzen der Technologieblase und den darauffolgenden schweren Börsenkorrekturen der frühen 2000er-Jahre, die in Summe zu einer über Jahre schwachen Aktienmarktentwicklung führten, veränderte sich das Markt- und Stimmungsbild jedoch grundlegend.

Abb. Wertentwicklungsvergleich Aktien versus Anleihen

Wertentwicklung eines Aktien- und eines Rentenfonds. Da es keinen Rentenindexfonds mit Historie seit dem Jahr 2000 gibt, wird exemplarisch ein aktiver Rentenfonds herangezogen. | Bildquelle: Sauren Fonds-Service AG

Aktien-(Index-)fonds galten am Ende dieses Zeitraums sowohl gesellschaftlich als auch politisch nicht mehr als geeignete Instrumente der Altersvorsorge. Stattdessen dominierten Garantieprodukte, defensive Fonds, Anleihen sowie aktiv gemanagte Mischfonds den Absatzmarkt. Ein Standarddepot mit impliziter Aktienlogik hätte unter diesen Rahmenbedingungen bei Neuabschlüssen kaum Akzeptanz gefunden.

Daraus ergibt sich eine zentrale und zugleich komplexe Frage: Wie soll die Politik reagieren, wenn unerfahrene Anleger – auch unter dem Einfluss politischer Leitbilder – in Anlageformen investiert haben, die über mehrere Jahre Verluste verzeichneten und bei denen selbst staatliche Förderungen zeitweise keine positive Wirkung entfalten konnten? Wer ist in solchen Phasen in der Lage, diese Menschen dazu zu bewegen, ihre Sparpläne fortzuführen, nicht impulsiv aus Aktienfonds auszusteigen und stattdessen aus Angst dauerhaft in defensivere Anlageformen umzuschichten?

Moderne Multi-Asset-Lösungen bieten in diesem Kontext – insbesondere in Kombination mit qualifizierter Vertragsbetreuung – häufig den tragfähigeren Ansatz. Sie verbinden aktienorientierte Bausteine mit stabilisierenden Komponenten wie spezialisierten Anleihenfonds oder Absolute-Return-Strategien. Diese können insbesondere in herausfordernden Marktphasen einen substanziellen Mehrwert liefern.

Gleichzeitig erlauben sie eine deutlich zielgenauere Umsetzung der individuellen Rahmenbedingungen, die im Rahmen der Geeignetheitsprüfung beim Altersvorsorgenden ermittelt werden. Darüber hinaus erleichtern diese über nahezu alle Ertrags-Risiko-Stufen einsetzbaren Strategien einen strukturierten und nahtlosen Übergang in die Auszahlungsphase.

Zahlreiche erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater bevorzugen daher Multi-Asset-Strategien: Diese können Privatanlegerinnen und Privatanleger über viele Jahre hinweg erfolgreich bei Vermögensbildung und Altersvorsorge begleiten. Solche differenzierten, betreuungsintensiven Lösungen sind innerhalb eines standardisierten Produkts jedoch nicht abbildbar.

Entsprechend ist zu berücksichtigen, dass ein Standardprodukt nicht zwangsläufig die für die Mehrheit der Altersvorsorgenden optimale und langfristig tragfähige Lösung darstellt.

Riesterreform mit großem Potenzial

Vor diesem Hintergrund bedarf der bestehende Regierungsentwurf keiner weiteren Absenkung oder Anpassung des vorgesehenen Kostendeckels für das Standardprodukt. Die geplante Systematik erlaubt bereits heute eine sinnvolle Differenzierung nach Anlegertypen und wird – bei konsequenter Umsetzung – zu einer funktionalen Angebotsvielfalt im Markt führen.

Konkret sind folgende Varianten zu erwarten:

Ein einfaches, kostengedeckeltes Standardprodukt für erfahrene Anlegerinnen und Anleger mit einem gewollten begrenzten Zugang zu qualifizierter Beratung und einem einfachen Altersvorsorgeprodukt. Dieses Produkt erfüllt eine klare sozialpolitische Funktion – ohne den Anspruch zu erheben, für alle Vorsorgenden optimal zu sein.

für erfahrene Anlegerinnen und Anleger mit einem gewollten begrenzten Zugang zu qualifizierter Beratung und einem einfachen Altersvorsorgeprodukt. Dieses Produkt erfüllt eine klare sozialpolitische Funktion – ohne den Anspruch zu erheben, für alle Vorsorgenden optimal zu sein. Digitale, preislich sehr wettbewerbsfähige Altersvorsorgedepots für Selbstentscheider, die – auch ohne Kostendeckel – kostengünstige Vertragsmodelle mit breiter Fondsauswahl nutzen und ihre Anlagestrategie eigenständig umsetzen können.

für Selbstentscheider, die – auch ohne Kostendeckel – kostengünstige Vertragsmodelle mit breiter Fondsauswahl nutzen und ihre Anlagestrategie eigenständig umsetzen können. Beratungs- und betreuungsintensive Vertragslösungen für beratungssensitive Kundinnen und Kunden, die flexible Multi-Asset-Strategien, laufende Betreuung und verhaltensorientierte Begleitung benötigen. Diese Lösungen werden zu transparenten, marktgerechten Kosten angeboten, können jedoch aufgrund ihres Leistungsumfangs nicht unter ein starres Kostendach gezwungen werden.

Eine weitere Absenkung des Kostendeckels im Standardprodukt würde diese sinnvolle Marktsegmentierung gefährden und faktisch zu einer Verengung des Angebots führen. Damit bestünde die Gefahr, dass qualitative Beratung und Betreuung strukturell verdrängt werden – mit potenziell negativen Folgen für die langfristigen Anlegerrenditen und die Akzeptanz der privaten Altersvorsorge insgesamt.

Fazit

Ein Kostendeckel von unter 1,5 Prozent für das Standardprodukt wäre nicht zielführend, da er das Angebot faktisch auf wenige, rein indexbasierte Lösungen ohne Beratung und laufende Betreuung verengen würde. Der vorgesehene Deckel von 1,5 Prozent bietet hingegen einen wirksamen Schutz vor überhöhten Kosten bei einem bewusst einfach und leistungsgemäß begrenzten Altersvorsorgeprodukt. Er lässt jedoch zugleich unterschiedliche Produkt- und Beratungsvarianten zu.

Entscheidend ist dabei: Für die Mehrheit der Menschen funktioniert Altersvorsorge langfristig nicht allein über möglichst niedrige Kosten, sondern über qualitative Beratung, kontinuierliche Betreuung und den Einsatz erfahrener, langfristig erfolgreicher Fondsmanager.