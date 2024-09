Wer die Börsen-Gewinner des letzten Jahrzehnts sind, das wissen wir: Die großen Technologietitel und gemeinsam mit ihnen der US-Aktienmarkt. Diese Entwicklung wurde von zwei Kräften getrieben. Einerseits von unternehmerischem Erfolg mit starken Gewinnsteigerungen und andererseits von einer noch stärkeren Zunahme der Bewertungen. Halten erfolgreiche Phasen an der Börse lange genug an, findet sich immer ein Narrativ, dass die zunehmenden Bewertungen rechtfertigt.

Im Jahr 1999 waren es die neuen Internet-basierten Geschäftsmodelle, aktuell sind es die Verheißungen von AI. Getrieben von diesem Momentum hinterfragen Investoren immer weniger die Basis der Entwicklung und stocken prozyklisch immer weiter auf. Dabei wird vollkommen vergessen, dass durch die Bewertungssteigerungen die Aussicht auf gute Erträge in der Zukunft immer schlechter wird.

Die wichtigste Frage lautet aus meiner Sicht also: Werden in den kommenden zehn Jahren wieder die USA der Gewinner sein oder findet ein Favoritenwechsel statt? Wir sind der Ansicht, dass es sinnvoll ist, sich mehr mit niedrig bewerteten Unternehmen, Branchen oder Geografien zu beschäftigen, die in den vergangenen Jahren deutlich hinter der Performance der USA zurückgeblieben sind. Investoren sollten mehr Value wagen und weg von Benchmarks wie dem MSCI World denken.

Value Investments sind aus meiner Sicht solche Unternehmen, die eine gute Zukunftsperspektive haben und ausreichendes Wachstum aufweisen, an denen aber der allgemeine positive Trend der Märkte vorbeigegangen ist und deren Bewertung so in den vergangenen Jahren sukzessive zurückgegangen ist. Ein solcher Bewertungsverlierer im Vergleich zu den USA waren seit 2012 die Emerging Markets. Im MSCI All Country World beläuft sich die Allokation in diese Länder auf nur noch sieben Prozent, die USA sind dort mit 64 Prozent gewichtet. Vor zwölf Jahren lagen die USA noch bei einem Gewicht von 47,5 Prozent und die Emerging Markets als großer Gewinner des Zeitraums 2000 bis 2010 bei 12,6 Prozent.

Schwellenländer werden stärker wachsen als die USA

Neben wachsendem wirtschaftlichem Erfolg, einer größeren wirtschaftlichen Dynamik und einer besseren Bevölkerungsstruktur sprechen noch viele andere Punkte dafür, dass die Performance der Emerging Markets in den nächsten zehn Jahren besser sein wird als die der USA. Die niedrige Ausgangsbewertung und das niedrige Indexgewicht sind die perfekte Voraussetzung für einen besonders positiven langfristigen Kursverlauf.

Aber auch Europa sollten Investoren nicht aus dem Auge verlieren. Trotz hoher Energiepreise, des Ukrainekonflikts und des Gefühls, gegenüber den USA immer mehr in Rückstand zu geraten, finden sich im Bereich kleinerer, aber qualitativ hochwertiger Unternehmen günstig bewertete Investmentkandidaten, die mittel- und langfristig eine sehr gute Performance generieren sollten.

Wer in den letzten zehn Jahren das Glück hatte, dank US- und Technologie-Aktien ein Vermögen zu machen, dem raten wir, dieses Vermögen nun mit einer stärkeren Value-Orientierung zu erhalten.

Über den Autor:

Conrad Lauterbach ist Vorstand des Vermögensverwalters Allington Investors in Bad Homburg vor der Höhe.