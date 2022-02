Weltweite Streuung der Aktienrenditen Warum Japan-Aktien jetzt auf den Kaufzettel gehören

Dina Ting, Franklin Templeton

Der US-Wirtschaftsnobelpreisträger (1971) Simon Kuznets (1901 – 1985) soll einmal gesagt haben: „Es gibt vier Arten von Ländern auf der Welt: entwickelte, unterentwickelte, argentinische und japanische.“ Man kann von diesem Bonmot halten, was man will. Aber die beiden Volkswirtschaften geben tatsächlich – über Jahrzehnte hinweg – Rätsel auf. Trotz immer neuer Anstrengungen wechselnder politischer Entscheidungsträger steckt Argentinien nach wie vor in einer chronischen Hyperinflation fest. Japan wiederum kämpft mit einer hartnäckig niedrigen Inflation, die das Land weltweit zu einem Ausreißer inmitten rekordhoher Inflationsraten macht.

Argentinien und Japan mögen extreme Beispiele sein. Aber sie zeigen überdeutlich, dass die Inflationsraten in den Ländern der Welt sehr unterschiedlich sind. Für Anleger, die eine taktische Ausrichtung der globalen Vermögensallokation nach Ländern in Erwägung ziehen, lohnt es sich, makroökonomische Kräfte wie die Inflation zu untersuchen.

Grafik: Wie sind die Inflationsraten weltweit verteilt?

Sources: FactSet, Oxford Economics, IMF. Saudi Arabia’s Q4-2021 data was sourced from IMF.

Salopp gesagt, ist das Wiederaufleben der Inflation weltweit inzwischen fast so weit verbreitet wie das Coronavirus selbst, aber nicht alle Länder stürzen sich in einen geldpolitischen Straffungszyklus. So ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen politischen Reaktionen eine große Streuung der Renditen zwischen den regionalen Aktienmärkten rund um die Welt festzustellen.

Obwohl China, Japan, Südkorea und Taiwan allesamt wichtige asiatische Produktionsstandorte sind, die in den vergangenen beiden Jahren mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen hatten, erzielten sie im vergangenen Jahr sehr unterschiedliche Renditen. Gaben chinesische Aktien im Jahresverlauf um mehr als 21 Prozent nach (hier ist der überraschende Regulierungsfuror die Ursache), kletterten taiwanesische Aktien um mehr als 27 Prozent, wie Bloomberg berichtet. Die Gesamtrendite des japanischen Aktienmarkts blieb weitgehend unverändert. Der südkoreanische Aktienmarkt, der 2020 ein hervorragendes Jahr hatte, beendete das Jahr 2021 mit einem leichten Rückgang. Im Jahr zuvor hatte der FTSE South Korea RIC Capped Net Tax Index hingegen nicht nur die Region Asien, sondern auch die meisten Industrie- und Schwellenländermärkte weltweit übertroffen – Ende 2020 wies er Bloomberg zufolge eine Rendite von mehr als 40 Prozent auf.

Die Differenz zwischen den Renditen der Benchmark-Indizes, die von unseren passiven ETFs mit der besten und der schlechtesten Wertentwicklung für 2021 nachgebildet wurden, betrug (in US-Dollar gerechnet) mehr als 50 Prozent. Dank der Gewinne im Finanzsektor entwickelte sich der saudi-arabische Markt im vergangenen Jahr mit einer Jahresrendite von mehr als 36 Prozent besonders gut, wie Bloomberg berichtete.

Angesichts des breiten Spektrums an makroökonomischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern und Weltregionen sollten Anleger, die ihr internationales Engagement verstärken wollen, eine gezielte Allokation in einzelne Länder in Betracht ziehen, um sich damit das Potenzial für höhere Gewinne zu sichern.

Unterschiedliche Zinspolitik rund um die Welt

Nur wenige Länder sind so sehr von der Inflation geplagt wie Brasilien, wo die Probleme durch die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten noch verschärft werden. Die brasilianische Zentralbank fährt daher einen aggressiven Straffungszyklus, um die Inflationsrate von mehr als 10 Prozent einzudämmen.

Auch die Bank of England sticht hervor. Sie war Mitte Dezember 2021 die erste große Zentralbank der Welt, die seit Ausbruch der Pandemie die Zinssätze anhob.

Die US-Notenbank hingegen versucht, die Inflation in Schach zu halten, indem sie erwägt, zunächst die Anleihekäufe zu reduzieren, bevor sie (wahrscheinlich im März) die Zinsen zum ersten Mal seit 2018 anhebt. Am anderen Ende des Spektrums bemühen sich die politischen Entscheidungsträger in China, mit einer lockeren Geldpolitik die Probleme im Immobiliensektor in den Griff zu bekommen, während Japans Zentralbank, die ebenfalls eine ausgeprägt lockere Geldpolitik vertritt, eine Straffung scheut.

Viele Marktteilnehmer erwarten, dass sich die Märkte in diesem Jahr weiter auf breiter Front erholen werden, wenn auch regional ungleichmäßig. Vor diesem Hintergrund erscheinen uns gezielte Engagements in Form von Einzelländerstrategien besonders interessant.

Fed-Politik schiebt japanische Aktien an

Die Inflation in Japan ist nach wie vor niedrig. Marktteilnehmer erwarten daher, dass die Bank of Japan (BoJ) auch im zehnten Jahr in Folge an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird. Für das laufende Fiskaljahr, das im März 2022 endet, schätzt die Notenbank, dass die Preise stagnieren, und Marktbeobachter gehen davon aus, dass Japan sein Inflationsziel von 2 Prozent auf kurze Sicht verfehlt.

Die im Frühjahr an alle Einwohner verschickten Konjunkturschecks der Regierung konnten die Inflation nicht befeuern. Ungeachtet dessen genießt Premierminister Fumio Kishida hohe Zustimmungswerte und hat ambitionierte Maßnahmen zur Erreichung der CO 2 -Neutralität, zur Verringerung der Einkommensunterschiede und zur Digitalisierung der Wirtschaft angekündigt. Diese Maßnahmen, insbesondere die Anstrengungen im Hinblick auf eine raschere Digitalisierung, könnten dem japanischen IT-Sektor zugutekommen, der im FTSE Japan Capped Index hoch gewichtet ist. Insgesamt scheint das Jahr 2022 für japanische Aktien vielversprechend zu sein, wenn man bedenkt, dass seit der Wahl von Kishida wieder eine gewisse politische Stabilität eingetreten ist. Kishida hat in seiner ersten großen politischen Ankündigung ein Konjunkturpaket in Rekordhöhe von 490 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Zugleich hat er versprochen, die Steueranreize für Unternehmen zu erhöhen, damit diese die seit langer Zeit stagnierenden Löhne anheben können – im Hinblick auf die Kaufkraft sind die Durchschnittslöhne in Japan in mehr als drei Jahrzehnten lediglich um 4 Prozent gestiegen, wie die Tageszeitung „Nikkei Asia“ unter großem internationalen Medienecho berichtet hat.

In einem Umfeld steigender US-Zinsen dürfte die Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar auch die Attraktivität unterbewerteter japanischer Aktien und ETFs erhöhen: Die Waren des Exportschwergewichts werden wettbewerbsfähiger und die Unternehmensgewinne steigen.

Der folgende Text ist ein Auszug aus einem längeren Themenpapier, das hier zum Download zur Verfügung steht.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um allgemeine Werbeinformationen handelt und nicht um eine vollständige Darstellung oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, eines bestimmten Wertpapiers oder eines oder mehrerer aufgelisteter Investmentfonds. Franklin Templeton Investments veröffentlicht nur produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen.