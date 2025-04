Warum jeder Anleger Gold im Portfolio haben sollte

Erstmals ist der Goldpreis über die Marke von 3.500 US-Dollar pro Feinunze (ca. 31,1 Gramm) gestiegen. Grund sind in erster Linie die chaotische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump und sein jüngster Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Doch lohnt es sich auf dem aktuellen Niveau überhaupt noch, in Gold zu investieren?

Inwiefern gehört Gold in ein ausgewogenes Portfolio?

Gold ist und bleibt als Versicherung gegen bekannte, vor allem aber auch gegen unbekannte Risiken des globalen Finanzsystems ein wichtiger Baustein in jedem gut diversifizierten Portfolio. Allerdings ist Gold nicht nur unter Versicherungsaspekten interessant, sondern auch unter Renditegesichtspunkten.

Denn was häufig übersehen wird: Der Goldpreis, gemessen in Euro-Basis, ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als der Dax, bei dem ja sogar die Dividenden berücksichtigt werden. Die Mär, dass Gold nur wenig Rendite abwirft, ist also falsch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gewinne auf den Besitz von physischem Gold, wozu auch Xetra-Gold gehört, nach einem Jahr steuerfrei sind.

Anteil des Edelmetalls - abhängig vom „Anlegertyp″

Nach dem zuletzt starken Anstieg des Goldpreises sehen wir aktuell keinen Grund, überproportional viel Geld in Gold anzulegen und das Edelmetall in einem Portfolio überzugewichten. Je nach Anlegertyp und sonstiger Depotausgestaltung, insbesondere wenn ohnehin bereits viele Sachwerte wie Aktien als langfristiger Inflationsschutz vorhanden sind, ist eine Quote von fünf bis zehn Prozent angemessen.

Vor- und Nachteile der Anlagemöglichkeiten

Wer in Gold investieren möchte, sollte dies auch tun und nicht in Goldminenaktien oder -ETFs ausweichen, wo es extrem viele Einflussfaktoren auf die Kursentwicklung gibt. Für Privatanlegerinnen und -anleger bieten sich in erster Linie physisch hinterlegte Gold-ETCs an, in Deutschland vor allem bekannt als Xetra-Gold. Diese Produkte haben zwei große Vorteile: Zum einen besteht ein Auslieferungsanspruch auf tatsächlich hinterlegtes Gold. Dies bedeutet zum anderen, dass etwaige Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei sind.

Von der Lagerung physischen Golds im heimischen Tresor würde ich aus Sicherheitsgründen abraten. Der Erwerb physischen Golds mit Lagerung bei einer sicheren Bank (zum Beispiel in der Schweiz) lohnt sich aufgrund der damit zusammenhängenden Kosten erst ab sehr großen Anlagesummen.

Jetzt noch einsteigen?

Ja, natürlich. Gold sollte ein Bestandteil eines jeden Depots sein. Ob der Goldkurs nun auf Rekordhoch steht oder nicht, ist vor diesem Hintergrund zweitrangig.

Über den Autor:



Sven Langenhan ist Leiter Investment Office beim Vermögensverwalter HRK Lunis.