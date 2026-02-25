Nach einem herausfordernden Jahr 2025 sieht Comgest attraktive Einstiegschancen bei europäischen Qualitätsaktien. Die Fundamentaldaten sprechen eine klare Sprache.

Die Kombination aus attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und strukturellen Wachstumstreibern spricht für ein Comeback von Qualitätsaktien.

2025 war für Quality Growth-Investoren ein außergewöhnlich schwieriges Jahr. Während der breite europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) um 19 Prozent zulegte, konnten europäische Qualitätsaktien nur 9 Prozent Wertzuwachs verzeichnen. Noch deutlicher zeigt sich die Underperformance beim maßgeschneiderten Quality Growth-Index, der lediglich 3 Prozent zulegte.

Diese Entwicklung markiert eine der größten Abweichungen in der mehr als 30-jährigen Historie der Comgest-Strategie. Die rollierende 3-Jahres-Performance des Comgest Growth Europe lag deutlich hinter dem Index zurück – ein statistisches Extremereignis, das zuletzt während der Dotcom-Blase zu beobachten war.

Wenn Bewährtes plötzlich nicht mehr zählt

Die Gründe für diese Entwicklung liegen weniger in den Fundamentaldaten der Unternehmen als vielmehr in der Marktdynamik. „A rising tide lifts all boats“ – eine hohe Liquidität und gestiegene Risikobereitschaft der Anleger sorgten dafür, dass insbesondere spekulative Titel und konjunktursensitive Sektoren profitierten.

Besonders bemerkenswert: Rund 50 Prozent der gesamten Wertentwicklung des MSCI Europe entfiel auf die Sektoren „Banks & Tanks“ (Finanzwerte und Rüstungstitel).

Entkopplung von Fundamentaldaten

Analysen zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen der relativen Kursentwicklung von Qualitätsaktien und ihrer fundamentalen Gewinnentwicklung. Während die Gewinne von Qualitätsunternehmen weiterhin überdurchschnittlich wuchsen, ignorierte der Markt diese Entwicklung weitgehend.

„Qualitätsaktien haben sich von Fundamentaldaten entkoppelt“, konstatiert Mark Schumann, Portfoliomanager bei Comgest. Diese Entwicklung bietet langfristig orientierten Anlegern attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

Langfristig überzeugende Erfolgsbilanz

Trotz des schwierigen Jahres 2025 bleibt die langfristige Performance von europäischen Qualitätsaktien beeindruckend. Über 20 Jahre (2004-2025) hat die Comgest Growth Europe-Strategie den MSCI Europe Quality Index und den MSCI Europe Growth Index deutlich übertroffen (Einzelheiten zur Performance finden Sie unter www.comgest.com).

Die paneuropäische Aktienstrategie von Comgest zeigt dabei eine bemerkenswerte Stabilität des Gewinnwachstums. Während der breite Markt durch Krisen wie die globale Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise oder die Covid-Pandemie stark schwankte, wuchsen die Gewinne des Comgest-Portfolios kontinuierlich und weniger volatil (siehe Grafik).

Grafik: Paneuropäische Aktienstrategie im Vergleich zum STOXX Europe 600

Qualität und Wachstum – zwei Seiten einer Medaille

Im Zentrum der Comgest-Philosophie steht die Überzeugung, dass Qualität und langfristiges Wachstum untrennbar miteinander verbunden sind. Qualitätsmerkmale wie hohe Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht, starke Cashflow-Generierung und solide Bilanzen sind die Voraussetzungen für nachhaltiges Gewinnwachstum.

„Langfristig ist das Gewinnwachstum der Unternehmen der wichtigste Treiber für Aktienkurse“, erklärt Comgest-Portfoliomanager Mark Schumann. „Bewertungsmultiplikatoren können kurzfristig für Volatilität sorgen, aber am Ende setzen sich die Fundamentaldaten durch.“

Strukturelle Wachstumstreiber in Europa

Für die kommenden Jahre identifiziert Schumann mehrere strukturelle Wachstumstreiber, die europäischen Qualitätsunternehmen zugutekommen:

Europäische Faktoren:

Strategische Autonomie und europäische Souveränität

Dekarbonisierung und Energiewende

Globale Faktoren:

Steigende Gesundheitsausgaben durch demografischen Wandel

Investitionen in KI-Infrastruktur

Produktivitätsgewinne durch KI-Adoption

KI als Gamechanger für europäische Unternehmen

Besonders die Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz könnten europäischen Unternehmen überproportional zugutekommen. Europa hinkt bei der Arbeitsproduktivität den USA deutlich hinterher – ein Umstand, der durch intelligenten KI-Einsatz kompensiert werden kann.

Comgest unterscheidet dabei zwischen der Gruppe der „KI-Enabler“ (Unternehmen, die KI-Infrastruktur bereitstellen) und „KI-Adoptors“ (Anwender, die KI zur Produktivitätssteigerung nutzen). Sie wirken zum Beispiel in den Sektoren Gesundheit, Industriedienstleistungen und Premium-Konsum.

„Wir sehen jetzt den Übergang von der Enabling-Phase zur Adoption-Phase“, so Schumann. „Entscheidend ist die dabei Preissetzungsmacht, um diese Produktivitätsgewinne auch zu monetarisieren.“

Attraktive Bewertungen

Nach der Underperformance in 2025 sind Quality Growth-Aktien wieder attraktiv bewertet. Die KGV-Prämie des Comgest Growth Europe gegenüber dem MSCI Europe liegt aktuell deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt – auf dem niedrigsten Niveau seit der globalen Finanzkrise.

„The best time to buy quality stocks is now“, titelte die Financial Times im Dezember 2025. Diese Einschätzung teilt auch Comgest. Die Kombination aus attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und strukturellen Wachstumstreibern spricht für ein Comeback von Qualitätsaktien.

Fazit: Langfristig denken zahlt sich aus

Für langfristig orientierte Anleger bietet die aktuelle Situation eine seltene Gelegenheit. Die temporäre Schwäche von Quality Growth-Aktien ist nicht fundamental begründet, sondern Resultat kurzfristiger Marktdynamiken.

Winston Churchill sagte einst: „Never let a good crisis go to waste.“ Angewandt auf die aktuelle Situation bedeutet dies: Die Underperformance von 2025 sollte nicht als Warnsignal, sondern als Einstiegschance verstanden werden.

Die Historie zeigt: Nach Phasen der Underperformance folgte bei Quality Growth-Strategien regelmäßig eine Phase der Outperformance. Wer in der Lage ist, kurzfristige Volatilität auszuhalten, hat langfristig Freude – getragen von nachhaltigem Gewinnwachstum qualitativ hochwertiger Unternehmen.

