Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Quality Growth-Aktien ist
2025 war für Quality Growth-Investoren ein außergewöhnlich schwieriges Jahr. Während der breite europäische Aktienmarkt (MSCI Europe) um 19 Prozent zulegte, konnten europäische Qualitätsaktien nur 9 Prozent Wertzuwachs verzeichnen. Noch deutlicher zeigt sich die Underperformance beim maßgeschneiderten Quality Growth-Index, der lediglich 3 Prozent zulegte.
Diese Entwicklung markiert eine der größten Abweichungen in der mehr als 30-jährigen Historie der Comgest-Strategie. Die rollierende 3-Jahres-Performance des Comgest Growth Europe lag deutlich hinter dem Index zurück – ein statistisches Extremereignis, das zuletzt während der Dotcom-Blase zu beobachten war.
Wenn Bewährtes plötzlich nicht mehr zählt
Die Gründe für diese Entwicklung liegen weniger in den Fundamentaldaten der Unternehmen als vielmehr in der Marktdynamik. „A rising tide lifts all boats“ – eine hohe Liquidität und gestiegene Risikobereitschaft der Anleger sorgten dafür, dass insbesondere spekulative Titel und konjunktursensitive Sektoren profitierten.
Besonders bemerkenswert: Rund 50 Prozent der gesamten Wertentwicklung des MSCI Europe entfiel auf die Sektoren „Banks & Tanks“ (Finanzwerte und Rüstungstitel).
Entkopplung von Fundamentaldaten
Analysen zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen der relativen Kursentwicklung von Qualitätsaktien und ihrer fundamentalen Gewinnentwicklung. Während die Gewinne von Qualitätsunternehmen weiterhin überdurchschnittlich wuchsen, ignorierte der Markt diese Entwicklung weitgehend.
„Qualitätsaktien haben sich von Fundamentaldaten entkoppelt“, konstatiert Mark Schumann, Portfoliomanager bei Comgest. Diese Entwicklung bietet langfristig orientierten Anlegern attraktive Einstiegsmöglichkeiten.
Langfristig überzeugende Erfolgsbilanz
Trotz des schwierigen Jahres 2025 bleibt die langfristige Performance von europäischen Qualitätsaktien beeindruckend. Über 20 Jahre (2004-2025) hat die Comgest Growth Europe-Strategie den MSCI Europe Quality Index und den MSCI Europe Growth Index deutlich übertroffen (Einzelheiten zur Performance finden Sie unter www.comgest.com).
Die paneuropäische Aktienstrategie von Comgest zeigt dabei eine bemerkenswerte Stabilität des Gewinnwachstums. Während der breite Markt durch Krisen wie die globale Finanzkrise, die europäische Schuldenkrise oder die Covid-Pandemie stark schwankte, wuchsen die Gewinne des Comgest-Portfolios kontinuierlich und weniger volatil (siehe Grafik).
Grafik: Paneuropäische Aktienstrategie im Vergleich zum STOXX Europe 600
Qualität und Wachstum – zwei Seiten einer Medaille
Im Zentrum der Comgest-Philosophie steht die Überzeugung, dass Qualität und langfristiges Wachstum untrennbar miteinander verbunden sind. Qualitätsmerkmale wie hohe Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht, starke Cashflow-Generierung und solide Bilanzen sind die Voraussetzungen für nachhaltiges Gewinnwachstum.
„Langfristig ist das Gewinnwachstum der Unternehmen der wichtigste Treiber für Aktienkurse“, erklärt Comgest-Portfoliomanager Mark Schumann. „Bewertungsmultiplikatoren können kurzfristig für Volatilität sorgen, aber am Ende setzen sich die Fundamentaldaten durch.“
Strukturelle Wachstumstreiber in Europa
Für die kommenden Jahre identifiziert Schumann mehrere strukturelle Wachstumstreiber, die europäischen Qualitätsunternehmen zugutekommen:
Europäische Faktoren:
- Strategische Autonomie und europäische Souveränität
- Dekarbonisierung und Energiewende
Globale Faktoren:
- Steigende Gesundheitsausgaben durch demografischen Wandel
- Investitionen in KI-Infrastruktur
- Produktivitätsgewinne durch KI-Adoption
KI als Gamechanger für europäische Unternehmen
Besonders die Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz könnten europäischen Unternehmen überproportional zugutekommen. Europa hinkt bei der Arbeitsproduktivität den USA deutlich hinterher – ein Umstand, der durch intelligenten KI-Einsatz kompensiert werden kann.
Comgest unterscheidet dabei zwischen der Gruppe der „KI-Enabler“ (Unternehmen, die KI-Infrastruktur bereitstellen) und „KI-Adoptors“ (Anwender, die KI zur Produktivitätssteigerung nutzen). Sie wirken zum Beispiel in den Sektoren Gesundheit, Industriedienstleistungen und Premium-Konsum.
„Wir sehen jetzt den Übergang von der Enabling-Phase zur Adoption-Phase“, so Schumann. „Entscheidend ist die dabei Preissetzungsmacht, um diese Produktivitätsgewinne auch zu monetarisieren.“
Attraktive Bewertungen
Nach der Underperformance in 2025 sind Quality Growth-Aktien wieder attraktiv bewertet. Die KGV-Prämie des Comgest Growth Europe gegenüber dem MSCI Europe liegt aktuell deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt – auf dem niedrigsten Niveau seit der globalen Finanzkrise.
„The best time to buy quality stocks is now“, titelte die Financial Times im Dezember 2025. Diese Einschätzung teilt auch Comgest. Die Kombination aus attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und strukturellen Wachstumstreibern spricht für ein Comeback von Qualitätsaktien.
Fazit: Langfristig denken zahlt sich aus
Für langfristig orientierte Anleger bietet die aktuelle Situation eine seltene Gelegenheit. Die temporäre Schwäche von Quality Growth-Aktien ist nicht fundamental begründet, sondern Resultat kurzfristiger Marktdynamiken.
Winston Churchill sagte einst: „Never let a good crisis go to waste.“ Angewandt auf die aktuelle Situation bedeutet dies: Die Underperformance von 2025 sollte nicht als Warnsignal, sondern als Einstiegschance verstanden werden.
Die Historie zeigt: Nach Phasen der Underperformance folgte bei Quality Growth-Strategien regelmäßig eine Phase der Outperformance. Wer in der Lage ist, kurzfristige Volatilität auszuhalten, hat langfristig Freude – getragen von nachhaltigem Gewinnwachstum qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Mehr Informationen können Sie hier finden.
Wichtige Informationen:
Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, qualifiziert sich als Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Meinungen sowie Schätzungen geben unsere Beurteilung und Meinung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der Comgest Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/nachhaltigkeit/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage und den Eigenschaften und Zielen des jeweiligen Fonds enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Comgest kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb getroffenen Vereinbarungen zu beenden.
Die Richtlinien von Comgest für den Umgang mit Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfsmechanismen im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind in deutscher Sprache auf unserer Website comgest.com im Abschnitt zu den Fonds-Details abrufbar.
Comgest S.A. ist eine von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 17, square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich.
Comgest Asset Management International Limited ist eine von der irischen Zentralbank regulierte Wertpapierfirma, die bei der U.S. Securities Exchange Commission als Anlageberater registriert ist. Sein eingetragener Sitz befindet sich in 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.