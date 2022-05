Nachhaltige Anlageklasse Warum jetzt in Infrastruktur investieren?

Kaum ein Besucher von New York lässt diese Sehenswürdigkeit aus: Auf einer stillgelegten Güterzugtrasse im Westen von Manhattan entstand von 2006 bis 2019 eine Parkanlage, der High Line Park. Die 2,33 Kilometer lange und 7,5 Meter über dem Boden liegende Trasse, die nicht mehr für den Güterverkehr benutzt wurde, ist ein prominentes – gelungen umgewidmetes – Beispiel dafür, wie es um die Infrastruktur der USA bestellt ist: Die entsprechenden Anlagen sind oft veraltet, marode und unterfinanziert.

Kein Wunder daher, dass der Infrastrukturplan der Biden-Administration eine eindrucksvolle Größenordnung hat: 550 Milliarden US-Dollar sollen in die Sanierung und den Ausbau von Highways, Brücken, Häfen, Flughäfen und der Elektromobilität fließen. Außerdem soll der Plan für sauberes Trinkwasser sorgen, Mittel für die Sanierung des Stromnetzes bereitstellen und allen Amerikanern Breitband-Internet zugänglich machen.

Nicht viel besser als in den USA sieht es in Deutschland aus: Jede zweite Brücke in kommunaler Hand ist marode, um nur einen Teilbereich der Infrastruktur herauszugreifen. Die in ganz Europa notwendigen Sanierungsmaßnahmen will die Europäische Kommission zeitgemäß angehen: Ein Paket im Umfang von 1,8 Billionen Euro steht bereit, um den Aufbau eines grüneren, digitaleren und resilienteren Kontinents auf den Weg zu bringen.

Auch weltweit tut sich viel: Die meisten Staaten haben ihre Ambitionen für die CO 2 -Einsparungsziele verstärkt. Die EU plant beispielsweise eine Verringerung um 55 Prozent bis 2030 (bisher 40 Prozent). Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft China hat sich ebenfalls als Ziel gesetzt, bis 2060 CO 2 -neutral zu werden.

Die Dekarbonisierung sorgt rund um die Welt für Anlagechancen

Auf der ganzen Welt planen Regierungen gewaltige Investitionen in die zum Teil marode Infrastruktur ihrer Länder und wollen Brücken und Bahnstrecken erneuern. Dazu kommen umfangreiche Pläne für Investitionen in den Klimaschutz. Denn Infrastruktur spielt eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Volkswirtschaften.

Und hier liegen Chancen für Anleger. Denn die Titel börsennotierter Infrastrukturunternehmen liefern stetige Erträge sowie, und das ist in der aktuellen Marktphase außerordentlich wichtig, können Schutz gegen Inflation bieten. Zu den weiteren Vorteilen, die sich Anleger im Infrastrukturbereich erschließen können, zählen hohe Liquiditätsrückflüsse und stabile Geschäftsmodelle.

Über mehr als 50 Jahre hinweg hat ClearBridge Investments, ein spezialisierter Investment-Manager von Franklin Templeton, als weltweit tätiger Anlageverwalter umfangreiche Expertise im Zusammenhang mit Infrastrukturinvestitionen entwickelt. „Bei ClearBridge sind es Infrastrukturexperten, die die Investments verwalten, und nicht Anlageverwalter, die Infrastruktur managen“, heißt es seitens der aktiven Managementgesellschaft. Die klare Ansage kommt nicht von ungefähr: ClearBridge Investments verfügt mit elf Experten über eines der größten, engagiertesten und erfahrensten Infrastruktur-Teams weltweit. Auf der Grundlage gründlicher Fundamentaldatenanalyse und strenger Peer-Review haben sie einen gründlich recherchierten Pool hochwertiger und liquider Infrastrukturunternehmen weltweit aufgebaut.

Fokus auf regulierten Versorgern …

Die Portfoliomanager von ClearBridge Investments fokussieren sich zum einen auf regulierte und vertraglich gebundene Versorgungsunternehmen: Regulierungsbehörden legen in Verträgen fest, wie die Preisgestaltung der Unternehmen aussehen soll. Preissteigerungen sind im Zusammenhang mit einem Anstieg der Inflation möglich, womit die Renditen gegenüber der Inflation teilweise immun sind. Das regulatorische Umfeld ist weltweit darauf ausgerichtet, die Kapitalstruktur der Unternehmen zu schützen, da sie eine wesentliche Dienstleistung für eine Gesellschaft erbringen. Die Regulierung ist von Region zu Region unterschiedlich ‒ im Grunde genommen „schützen“ alle Regulierungsbehörden die Vergütungsstruktur vor mittelfristigen makroökonomischen Veränderungen. Zu den entsprechenden Unternehmen gehören Versorger von Wasser, Strom, Gas und erneuerbare Energien.

… und auf von den Nutzern bezahlte Vermögenswerte

Zum anderen setzen die Fondsmanager von ClearBridge Investments auf von den Nutzern bezahlte Vermögenswerte. Auch hier werden die Preise vertraglich festgelegt, wobei es eine Reihe von Mechanismen zur Weitergabe gibt, folglich können die Preise ganz oder teilweise an kurzfristige Inflationsbewegungen angepasst werden. Wachstumsbedingte höhere Zinssätze werden in der Regel durch eine verstärkte Nutzung der Vermögenswerte ausgeglichen, zu denen Schienen, Straßen, Flughäfen, Kommunikation und Häfen zählen.

