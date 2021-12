Gerd Kommer und Daniel Ganowski Warum junge Anleger für einen Crash beten sollten

Vom renommierten amerikanischen Finanzmarktforscher William Bernstein stammt das Börsen-Bonmot: „If you are a twenty-something, just beginning to save, then get down on your knees and pray for a market crash“ („Wenn Sie um die 20 sind und gerade begonnen haben zu sparen, dann fallen Sie auf die Knie und beten Sie für einen Aktienmarkt-Crash“). Vergegenwärtigt man sich, wie hysterisch und alarmistisch die Finanzbranche, einige Medien und die meisten Internet-Blogger uns jede Woche neu vor den Gefahren eines Aktienmarkteinbruchs warnen, dann erscheint das Statement von Bernstein bizarr und unseriös....

Eine Klärung vorab: Dass ein noch gar nicht investierter Anleger rein rechnerisch von einem Aktienmarkteinbruch profitiert, darum geht es hier nicht. Es geht um bereits investierte Anleger.

Das Hauptergebnis unserer Berechnungen nehmen wir gerne vorweg: Ja, Bernstein hat Recht. Es lässt sich quantitativ zeigen, dass ein Aktienmarkt-Crash junge Anleger unter realistischen Bedingungen begünstigt, sofern die Anleger richtig vorgehen. Dieses richtige Vorgehen ist weder komplex, noch erfordert es Zugang zu speziellen Informationen, schon gar nicht zum Pseudowissen der Crash-Propheten. Was es erfordert, sind Disziplin und ein wenig kluge Demut. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen: Um einen finanziellen Vorteil aus einem Crash zu ziehen, muss man nicht einmal jünger als 30 Jahre alt sein, wie es das Bernstein-Zitat suggeriert. Der Crash-Ausnutzungsvorteil existiert auch für ältere Anleger. Den sachlogischen Hintergrund dafür und die zahlenmäßigen Effekte werden wir nachfolgend erläutern.

Die Berechnungsgrundlagen

Wir beginnen mit einer Beschreibung der Annahmen, die unserer rechnerischen Überprüfung von Bernsteins Crash-wünschen-These zugrunde liegen: Wir unterstellen einen Anlagezeitraum von 35 Jahren. Das ist salopp gesagt ein Anlegerleben oder eine Anlegergeneration. Während dieses Anlegerlebens produziert das hier zugrunde gelegte Investment in Gestalt des globalen Aktienmarkts eine Rendite von 8,0 Prozent per annum. Dieser Wert entspricht ungefähr der tatsächlichen nominalen Rendite des Ondex MSCI World in den 35 Jahren von 1986 bis 2020 – in Euro, vor Kosten und Steuern.