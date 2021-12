Ungenaue Börsenregel Warum nicht mal gegen die Fed kämpfen?

Es kann teuer werden, sich als Anleger gegen die US-Notenbank zu stellen. So sagt es zumindest die Börsenregel: „Don’t fight the Fed!“ Aber stimmt das auch? Ein Analyst von HQ Trust hat sich die Sache angesehen.

Eine bekannte Börsenregel empfiehlt, sich niemals mit der US-Notenbank anzulegen. In schickem Englisch: Don’t fight the Fed! Man solle sich also besser nach der US-Geldpolitik ausrichten und dagegen. Könnte sonst teuer werden, sagt die Binsenweisheit. In der kommenden Woche setzen sich die Hüter des Dollar wieder zusammen. Was also tun? Und stimmt die Regel überhaupt?

Sven Lehmann von HQ Trust hat sich deshalb angesehen, was wichtige Anlageklassen nach jedem Treffen des Federal Open Market Committee so machen. Das passiert achtmal pro Jahr. Die relevanten Zeiträume sind jeweils 5 und 22 Handelstage danach. Die Analyse erstreckt sich auf die Jahre 1979 bis 2021.

Seine Ergebnisse im Überblick:

Aktien

Kurzfristig ist es einfach: Gesenkte Zinsen führen zu überdurchschnittlicher Performance, nach erhöhten Zinsen entwickeln sich Aktien unterdurchschnittlich

Anders auf Monatssicht: Die stärkste Entwicklung folgt ausgerechnet auf Meetings ohne veränderte Zinsen. Die Reaktionen der Märkte auf Zinsänderungen sind nach einem Monat im Mittel bereits verpufft

Zinsen

Während sich gesenkte Zinsen über den Gesamtzeitraum relativ gleichmäßig abwärts entwickeln, ist nach erhöhten Zinsen auf Sicht eines Monats sogar ein gegensätzlicher Effekt zu beobachten

Nach einer Zinserhöhung gibt der Zehn-Jahres-Satz nach einem Monat im Schnitt immerhin knapp 4 Basispunkte ab

Rohstoffe