Warum Private Equity in jedes moderne Portfolio gehört

Private Equity wird durch neue Zugangswege wie den ELTIF auch für Privatanleger immer interessanter. Doch worauf kommt es bei einem gut strukturierten Produkt wirklich an? Nico Auel, Vorstand von Munich Private Equity, spricht über Chancen, Strategien und die Rolle des Lower Mid-Market.

Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity

Sie bieten seit über 25 Jahren Private-Equity-Produkte für Privatanleger an. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Private Equity war bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten. In den letzten Jahren hat sich dies deutlich geöffnet – nicht zuletzt durch neue Strukturen wie den ELTIF. Aufmerksamkeit und Nachfrage sind gestiegen. Was aber gleichgeblieben ist, ist der Bedarf an gut strukturierten Produkten für Privatanleger. Und genau die bieten wir seit einem Vierteljahrhundert an.

Sie setzen auf geschlossene Dachfonds. Warum?

Private Equity ist eine langfristig angelegte Anlageklasse und benötigt daher eine Struktur, die mit Unsicherheiten umgehen kann. Dachfonds ermöglichen die Streuung über Länder, Branchen, Managerstrategien und Zeit. So bleibt die Anlage auch dann stabil, wenn sich Marktbedingungen oder Trends verändern.

Sie haben kürzlich Ihren ersten ELTIF gestartet. Was ist das Besondere daran?

Besonders ist, dass es sich um den ersten in Deutschland von der BaFin zugelassenen ELTIF handelt. Wir knüpfen mit dem Produkt bewusst an unsere etablierte Strategie an, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern zugeschnitten ist. Anleger können bereits ab 5.000 Euro investieren und erhalten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von ausgezeichneten Private-Equity-Zielfonds in Europa. Damit setzen wir auf das, was sich seit vielen Jahren bewährt hat: langfristiges Investieren in etablierte Mittelständler mit Wachstumspotenzial, kombiniert mit einer breiten Risikostreuung.

Stichwort Mittelstand: Was macht dieses Segment für Anleger so attraktiv?

Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft. Viele dieser Unternehmen sind in ihrer Nische Marktführer oder verfügen über eine starke Spezialisierung. Gleichzeitig haben sie oft noch erhebliches Wachstumspotenzial – sei es durch Internationalisierung, Digitalisierung oder die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Für Anleger bietet der Mittelstand damit eine gute Balance aus Stabilität und Chancen. Anders als bei Start-ups sind die Geschäftsmodelle meist bereits etabliert, während im Vergleich zu großen Konzernen noch deutlich mehr Entwicklungspotenzial besteht.

Was raten Sie Privatanlegern, die sich neu mit dem Thema Private Equity beschäftigen?

Jeder Fonds ist anders. Entscheidend ist, wie das Produkt aufgebaut ist - und wer dahintersteht. Erfahrung, Auswahlprozess und Diversifikation sind das A und O in dieser Anlageklasse. Und Private Equity ist kein Sprint. Wer langfristig denkt, kann von dieser Anlageform nachhaltig profitieren.