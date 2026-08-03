Aktien aus Schwellenländern schwanken in der Regel stärker als Titel aus Industrienationen. Eine Analyse von HQ Trust zeigt, warum Emerging Markets das Portfolio dennoch beruhigen.

Die Schwankung von Schwellenländer-Aktien ist in der Regel höher, dennoch können sie sich positiv auf die Gesamtvolatilität des Portfolios auswirken.

Viele Anleger schätzen den MSCI World als breit gestreuten Welt-ETF. Doch der Name trügt, denn ein großer Aktienmarkt fehlt im Portfolio: die Schwellenländer. Viele Anleger befürchten, dass Aktien aus den aufstrebenden Ländern die gesamte Volatilität im Welt-Fonds erhöhen würden. Pascal Kielkopf unterzieht diese Vermutung einem Faktencheck. Das Ergebnis: Die Hinzunahme von Emerging Markets erhöht die Volatilität eines Weltportfolios nicht, sondern kann sie sogar senken.

Der Kapitalmarktstratege vom Family Office HQ Trust untersuchte für seine Analyse die Verläufe des MSCI World und des MSCI Emerging Markets im Zeitraum vom Dezember 1987 bis Juli 2026. Zunächst verglich Kielkopf dabei die historische Entwicklung der Volatilität beider Indizes über rund 20 Jahre.

Dann berechnete er, wie sich die Schwankung des Portfolios verändert hätte, wenn ein Investor Schwellenländer-Aktien beimischt. Für diese Simulation erhöhte der Kapitalmarktstratege deren Anteil schrittweise von 0 bis 100 Prozent.

Ob ein Land als Industrie- oder Schwellenland klassifiziert wird, hängt dabei vor allem vom Zugang des jeweiligen Aktienmarkts ab. Deshalb können Länder auch auf- oder absteigen. Griechenland wird von MSCI ab 2027 zum Beispiel wieder als Industrieland eingestuft.

Ein Aktien-Anteil um 11 Prozent aus Schwellenländern führt zu einer geringeren Gesamtvolatilität. | Bildquelle: HQ Trust Research

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Zwar haben in Summe Aktien aus Schwellenländern eine höhere Volatilität als Aktien aus den Industrieländern. „Im Mittel kommen Schwellenländer-Titel seit dem Jahr 1987 auf eine Volatilität von 20,8 Prozent“, sagt Kielkopf. Er vergleicht: „In den Industrieländern liegt dieser Wert mit 16,5 Prozent deutlich niedriger.“

Schwellenländer-Titel reduzieren die Volatilität im Welt-Portfolio

Doch laut dem Analysten verringern Schwellenländer-Titel dennoch die Gesamt-Volatilität im Portfolio. „MSCI World und MSCI Emerging Markets bewegen sich nicht im Gleichschritt“, sagt Kielkopf. Der Analyst greift zwei Zeitpunkte hervor: „Rund um die Corona-Pandemie oder Anfang 2025 schwankten die Aktien aus den USA und Europa stärker.“

Kielkopf betont, dass der MSCI World kein Weltindex ist. Denn er enthält ausschließlich Aktien aus den Industrieländern. Dem ausgleichenden Effekt der Schwellenländer-Aktien sind in diesem Zusammenhang laut Kielkopf Grenzen gesetzt: „Bei sehr hohen Emerging-Markets-Quoten von deutlich über 50 Prozent steigt die Volatilität des Gesamtportfolios spürbar an.“

Der HQ-Trust-Analyst empfiehlt zwei Dinge beim Kauf von Schwellenländer-Aktien: