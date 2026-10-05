Währungsabsicherung gleicht Renditeunterschiede bei kurzen Anleihen oft aus. Bei längeren Laufzeiten können globale Staatsanleihen Euro-Anlegern dennoch Vorteile bieten.

Analyse von HQ Trust Warum sich Fremdwährungsanleihen trotz Währungskosten lohnen können

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Höhere Zinsen im Ausland helfen Euro-Anlegern wenig, wenn die Währungsabsicherung den Vorteil auffrisst. So lautet eine verbreitete Regel am Anleihemarkt.

Wer als Euro-Anleger Anleihen in Dollar, Yen oder anderen Fremdwährungen kauft, muss nicht nur auf die Zinsen schauen. Auch die Währung zählt. Wer deren Schwankungen ausschalten will, sichert sie ab.

Bietet ein anderes Land höhere Zinsen als der Euroraum, geht ein Teil des Vorteils für die Absicherung der Währung wieder verloren. Am kurzen Ende der Zinskurve stimmt das weitgehend. Bei längeren Laufzeiten sieht es anders aus. Zu diesem Schluss kommt HQ-Trust-Stratege Pascal Kielkopf.

Für seine Analyse vergleicht Kielkopf die Zinsstrukturkurven wichtiger Staatsanleihemärkte. Zunächst betrachtet er die Renditen in der jeweiligen Landeswährung. Anschließend rechnet er sie aus Sicht eines Euro-Anlegers um, der das Währungsrisiko absichert.

Am kurzen Ende gleichen sich die Renditen an

„Unterschiedliche Inflations-, Wachstums- und Zinserwartungen sorgen dafür, dass sich die Zinsstrukturkurven von Land zu Land unterscheiden“, erklärt Kielkopf. Das lässt sich am kurzen Ende zunächst kaum nutzen. Denn dort gleichen die Kosten der Währungsabsicherung einen großen Teil der Zinsunterschiede aus.

Hat ein Land deutlich höhere kurzfristige Zinsen als der Euroraum, bringen dessen Anleihen zwar mehr Rendite. Die Absicherung der Fremdwährung kostet den Euro-Anleger aber entsprechend mehr. Bei niedrigeren Zinsen funktioniert der Mechanismus umgekehrt.

Deshalb liegen die abgesicherten Renditen kurz laufender Staatsanleihen verschiedener Länder oft eng beieinander.

Bildquelle: HQ Trust

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Die linke Grafik zeigt die jeweiligen Renditen in lokaler Währung über verschiedene Laufzeiten. In der rechten Grafik werden dieselben Zinskurven aus Sicht eines Euro-Anlegers nach Berücksichtigung der aktuellen Kosten beziehungsweise Erträge einer Währungsabsicherung dargestellt. Der rote Punkt zeigt ergänzend die aktuelle Rendite und durchschnittliche Restlaufzeit des Bloomberg Global Treasury Index.

Bei längeren Laufzeiten geht die Rechnung nicht mehr auf

Doch Zinskurven verlaufen nicht parallel. Genau das macht den Unterschied. „Während sich die Renditen bei kurzen Laufzeiten durch die Währungsabsicherung weitgehend angleichen, können sie bei längeren Laufzeiten erheblich auseinanderliegen“, sagt Kielkopf.

Die Kosten der Währungsabsicherung orientieren sich vor allem an den kurzfristigen Zinsunterschieden. Die Rendite einer 10-, 20- oder 30-jährigen Staatsanleihe hängt dagegen davon ab, welche Inflation, welches Wachstum und welche Geldpolitik Anleger über viele Jahre erwarten.

Ausgerechnet Japan zeigt den Effekt

Besonders deutlich wird das in Japan. Auf den ersten Blick spricht wenig für japanische Staatsanleihen. Ohne Absicherung liegt ihre Zinskurve über weite Strecken unter der anderer Industrieländer.

Für Euro-Anleger ändert sich das Bild jedoch. Weil die kurzfristigen Zinsen in Japan niedriger liegen als im Euroraum, kostet die Absicherung des Yen derzeit kein Geld. Sie bringt einen Ertrag. Dieser hebt die aus Euro-Sicht relevante japanische Zinskurve an.

„Dadurch verschiebt sich die aus Euro-Sicht relevante japanische Zinskurve nach oben und wird insbesondere bei längeren Laufzeiten vergleichsweise attraktiv“, erklärt Kielkopf. Aus einem Markt mit niedrigen Nominalzinsen kann so für einen abgesicherten Euro-Anleger ein interessanter Anleihemarkt werden.

Mehr Rendite gibt es nicht umsonst

Der Renditevorteil hat allerdings seinen Preis. Je länger eine Anleihe läuft, desto stärker reagiert ihr Kurs in der Regel auf Veränderungen des Zinsniveaus. „Längere Laufzeiten bedeuten eine höhere Duration und damit stärkere Kursreaktionen auf Veränderungen des Zinsniveaus“, warnt Kielkopf.

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Die höhere laufende Rendite sagt deshalb noch nicht, welcher Markt am Ende die beste Gesamtrendite liefert. Fallen oder steigen die Zinsen anders als erwartet, können Kursgewinne oder -verluste den Renditevorsprung schnell verändern.

Der eigentliche Vorteil liegt in der Streuung

Für Kielkopf liegt der Nutzen globaler Anleiheportfolios deshalb nicht allein darin, irgendwo auf der Welt die höchste laufende Rendite zu finden. Entscheidend sei die Diversifikation.

„Anleger sind nicht von einer einzigen Zinsstrukturkurve und einem einzigen Zinszyklus abhängig, sondern verteilen ihr Kapital auf unterschiedliche Zinsräume“, sagt Kielkopf.

Das zeigt auch der Bloomberg Global Treasury Index. Seine abgesicherte Rendite liegt derzeit nur geringfügig über der einer deutschen Staatsanleihe mit vergleichbarer Laufzeit. Der Vorteil des globalen Portfolios besteht damit weniger in einem großen Renditeaufschlag. Er besteht vor allem darin, Zins- und Durationsrisiken breiter zu verteilen.