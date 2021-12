Nachhaltiger Mischfonds Warum sich Investments in europäische Aktien lohnen

Das Investment: Herr Denham, könnten Sie uns die Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe näher erläutern?

Mark Denham, Carmignac

Mark Denham: Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (ISIN: LU1744628287) ist ein sozial verantwortlicher Mischfonds, der mit begrenztem Währungsrisiko in europäische Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen investiert. Das Besondere: Mindestens 50 Prozent sind dauerhaft in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Strategie bietet damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen langfristiger Aktien- und Anleiheauswahl und der Steuerung von Abwärtsrisiken.

Der benchmarkunabhängige und flexible Investmentansatz erlaubt uns, je nach Zyklus, opportunistisch zu handeln und den Fonds genauso zu positionieren, wie wir es im Detail wollen. Trotz eines besonders volatilen Umfelds in den vergangenen drei Jahren ist es uns so gelungen, Kurseinbrüche zu minimieren und von den anschließenden Aufwärtsphasen zu partizipieren – selbst im ereignisreichen Jahr 2020. Der Fonds bietet Anlegern ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, das von Morningstar mit nicht weniger alsfünf von fünf Sternen bewertet wurde.

Was sind die wichtigsten Performancetreiber?

Denham: Zu den wichtigsten Renditetreibern gehört sicherlich unsere Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip. Wir setzen auf die Unternehmen mit den besten Wachstumsaussichten, die sich durch eine hohe, nachhaltige Rentabilität und internes Reinvestitionspotenzial auszeichnen. Die Methodik hat Ähnlichkeiten mit der von Long-only-Fonds wie dem Carmignac Portfolio Grande Europe und basiert auf einem Verfahren, das wir in den vergangenen 18 Jahren immer wieder verfeinert haben.

Keith Ney, Carmignac

Keith Ney: Unsere Anleiheauswahl konzentriert sich auf fehlbewertete oder sich verbessernde Unternehmensverschuldungen und Cashflows sowie Staatsanleihen und bezieht Inflation und politische Aussichten mit ein. Weitere wichtige Performancetreiber sind das Makro-Overlay und das Management unserer Abwärtsrisiken. Das bedeutet: Wir verfügen über eine hohe Flexibilität bei der Gewichtung von einzelnen Asset-Klassen. Der Aktienanteil kann zwischen 0 bis 50 Prozent schwanken. Die Duration des Anleiheportfolios kann von -4 bis +10 variieren. Damit können wir den Fonds taktisch schnellstmöglich an sich veränderte Marktbedingungen anpassen. Das lässt sich gut an unserem maximalen Drawdown verdeutlichen, der bei weniger als der Hälfte des Referenzindikators und des Durchschnitts der Vergleichsgruppe liegt.

Inwieweit spielen ESG-Kriterien eine Rolle?

Ney: ESG ist seit Langem ein Knackpunkt bei Multi-Asset-Fonds. Mit der Expertise von Mark Denham, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt, haben wir den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe als SRI-Multi-Asset-Fonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung konzipiert.

Das Ziel ist, mit dem Fonds einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und seine Umweltauswirkungen durch einen verringerten CO 2 -Fußabdruck zu minimieren. Um das zu erreichen, wenden wir einen sozial verantwortlichen Ansatz auf alle Anlageklassen an: Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein sozial verantwortlicher Ansatz unabdingbar ist, um an lukrativen Unternehmen mit langfristigen Aussichten viel Freude zu haben.