Es ist Mitte Februar, und in den Bussen und U-Bahnen wird geschnieft und gehustet. Die Messesaison hat begonnen, der Karneval steht bevor, und mit ihm die große Sorge: Wer will schon an Rosenmontag flachliegen? In den Drogerien stapeln sich Vitamin C, Zink und Echinacea. Der Griff zum Supplement ist für viele Routine geworden, ein vermeintlicher Schutzschild gegen die Erkältungswelle. Ob die bunten Kapseln wirklich helfen, darüber streitet die Wissenschaft.



Sicher ist: Sie verkaufen sich glänzend. Und das hat eine bemerkenswerte Folge – Nahrungsergänzungsmittel entwickeln sich zu einer eigenen Investment-Klasse, die Kapitalgeber auf den Plan ruft.

Der deutsche Markt für Nahrungsergänzungsmittel hat 2022 nach Angaben von Insight Health im Auftrag des Arbeitskreises Nahrungsergänzungsmittel ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro erreicht. 241 Millionen Packungen wechselten den Besitzer, über zwei Drittel davon Vitamine und Mineralstoffe. Fast die Hälfte der Käufe erfolgt über Drogeriemärkte, knapp ein Viertel über den Lebensmitteleinzelhandel.

Die Zahlen beeindrucken, doch sie werfen auch Fragen auf. Denn während die Verkäufe boomen, ist die Studienlage zur Wirksamkeit vieler Präparate durchwachsen. Bei gesunder, ausgewogener Ernährung sind die meisten Supplemente überflüssig, sagen Ernährungsmediziner. Doch das ändert nichts am Wachstum. Hinter den Umsätzen verbirgt sich ein Strukturwandel: vom Startup-getriebenen Experimentierfeld zur konsolidierten Branche mit klaren Qualitätsstandards – und steigender M&A-Aktivität. Es ist ein Markt, der weniger von medizinischer Notwendigkeit als von Lifestyledenken und geschicktem Marketing getrieben wird.

Wenn Prävention auf Profitabilität trifft

„Präventive Gesundheit verkauft sich gut, wenn man sie richtig positioniert“, sagt Fabian Krug, Director bei ox8, einem auf M&A-Transaktionen spezialisierten Beratungshaus in Frankfurt. Das Beratungsunternehmen hat Transaktionen wie BitterLiebe, FormMed, Tisso und Plantafood auf der Verkäuferseite begleitet und beobachtet den Markt aus nächster Nähe. Krug ergänzt: „Wir sehen, dass Consumer Health und Supplements derzeit zu sehr aktiven Segmenten im M&A-Umfeld zählen. Allerdings verzeichnen wir auch eine klare Selektivität.“

Diese Selektivität ist neu – und überfällig. Noch vor wenigen Jahren genügte eine eingängige Markengeschichte und schnelles Wachstum, um Investoren zu überzeugen. Influencer-Marketing und Social-Media-Kampagnen trieben die Bewertungen nach oben, oft genug ohne dass die Produkte durch belastbare Studien gestützt waren.

Drei Segmente mit Wachstumsdynamik

Besonders drei Teilbereiche stechen hervor: Darmgesundheit, Women's Health und Longevity. „Darmgesundheit hat sich von einer medizinischen Nische zu einem der wachstumsstärksten Segmente entwickelt“, sagt Krug. Der wissenschaftlich belegte Zusammenhang zwischen Mikrobiom, Immunsystem und mentaler Gesundheit schaffe Vertrauen bei Konsumenten.

Auch Produkte speziell für Frauen (Women's Health) verzeichnet hohe Gründungsaktivität. Themen wie Menopause, Hormonbalance und Energieversorgung werden offener diskutiert. Marken positionieren sich dementsprechend stärker über Community und Aufklärung.

Der dritte Impulsgeber ist Longevity. Hier verschmelzen Prävention, Biotechnologie und Ernährung. Anders als bei reinen Vitaminen geht es um komplexe Wirkstoffe und individualisierte Ansätze – ein Feld, das wissenschaftliche Substanz mit Marketing-Appeal verbindet. Allerdings auch ein Bereich, in dem große Versprechen auf dünne Evidenz treffen. Anti-Aging-Supplemente verkaufen sich gut, doch die Frage, ob sie wirklich die Lebenserwartung erhöhen, ist wissenschaftlich kaum belegt. Für Investoren zählt weniger die medizinische Wirksamkeit als die Zahlungsbereitschaft einer kaufkräftigen Zielgruppe.

Was Investoren wirklich sehen wollen

Nicht jede erfolgreiche Marke ist automatisch transaktionsreif. „Eine investierbare Marke braucht Fokus, Profitabilität und Skalierbarkeit“, bringt es Krug auf den Punkt. „Wir bewerten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Marke anhand verschiedener KPIs: Darunter Deckungsbeiträge, Wiederkaufraten und Customer Lifetime Value. Zusätzlich betrachten wir Lieferketten und die jeweilige Markenstory.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Viele junge Anbieter scheitern an unzureichendem Datenmaterial, unklaren Kennzahlen oder fehlender Organisation. „Transaktionsreife bedeutet, dass ein Investor die Performance nachvollziehen und Vertrauen fassen kann. Das erfordert Transparenz, Datenqualität und Governance – Themen, die in der frühen Wachstumsphase oft zu kurz kommen“, erläutert M&A-Experte Krug.

Hinzu kommt die Vertriebsstrategie. „Der Online-Direktvertrieb bleibt der wichtigste Wachstumskanal, aber der stationäre Handel ist ein Glaubwürdigkeitsanker. Marken, die Apotheke, Drogerie und Online intelligent kombinieren, bauen Resilienz auf“, betont Krug. Wer auf mehreren Kanälen wachse, könne Schwankungen im Digitalgeschäft besser abfedern. „Omnichannel ist heute ein zentraler Bestandteil des Investierbarkeits-Checks und kein Add-on mehr“, stellt er fest.

Regulatorik als Qualitätsfilter

Mit der Professionalisierung steigt auch der regulatorische Druck. Einheitliche Nährstoffgrenzen, strengere Prüfungen pflanzlicher Wirkstoffe und neue Transparenzpflichten im Online-Handel prägen das Jahr 2026. „Viele unterschätzen, wie stark sich die EU-Regularien auf Produktentwicklung und Vermarktung auswirken“, warnt Krug.

Die Branche hatte lange von laxen Vorschriften profitiert – Nahrungsergänzungsmittel fallen nicht unter das Arzneimittelgesetz und müssen ihre Wirksamkeit nicht nachweisen. Das ermöglichte zwar Innovation und schnelles Wachstum, öffnete aber auch Tür und Tor für fragwürdige Versprechen.

Krug sieht in der Regulierung trotzdem eine Chance. „Wer heute in saubere Health-Claims, Dokumentation und Produktsicherheit investiert, schafft Vertrauen – und grenzt sich positiv ab.“ Gerade internationale Anbieter profitieren davon.

Diese Entwicklung trennt die Spreu vom Weizen. Marken ohne fundierte wissenschaftliche Basis, ohne transparente Lieferketten und ohne professionelle Strukturen werden es schwer haben. Das ist gut für den Verbraucherschutz, kann aber auch dazu führen, dass große Konzerne mit teuren Compliance-Abteilungen kleinere Innovatoren verdrängen. Für etablierte Anbieter mit solider Aufstellung ist die Regulierung ein Wettbewerbsvorteil – aber nicht unbedingt eine Garantie für bessere Produkte.

Vom Konsumbedürfnis zur Asset-Klasse

Der deutsche Markt für Nahrungsergänzungsmittel zeigt: Präventive Gesundheit ist nicht nur ein Bedürfnis, sondern ein Investment-Thema. Die steigende Nachfrage, gepaart mit professionellen Strukturen und selektiver M&A-Aktivität, macht das Segment für strategische Käufer und Finanzinvestoren gleichermaßen attraktiv. Wer heute in diesem Markt erfolgreich sein will, braucht mehr als eine gute Idee. Er braucht Evidenz, Effizienz und Exzellenz – im Produkt wie im Geschäftsmodell.

Ob die Kapseln aus der Drogerie tatsächlich gegen die Februargrippe helfen oder sie zumindest verkürzen, bleibt wissenschaftlich umstritten. Doch fraglos ist: Was einst Lifestyle-Trend war, ist heute eine Asset-Klasse. Und die verkauft sich – ganz unabhängig davon, ob Vitamin C nun vor Erkältungen schützt oder nicht.