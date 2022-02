Flexibel, dynamisch, ertragskonsistent Warum verwaltete Portfolios gerade jetzt sinnvoll sind

Angesichts der Rekordhochs in Teilen des Aktienmarkts, hoher Bewertungen, extrem niedriger Zinssätze und enger Anleihespreads stehen Berater vor Herausforderungen: Ihre Aufgabe ist es, für ihre Anleger weiterhin Überrenditen und zugleich konsistente Erträge zu erzielen. In einer Zeit, in der angesichts eines unsicheren Umfelds niedrigere Renditen in allen Anlageklassen zu erwarten sind, wird die Fähigkeit, taktischer vorzugehen – also Entscheidungen zum richtigen Timing sowie zur Über- und Untergewichtung zu treffen – eine größere Rolle bei der Erreichung langfristiger Anlageziele spielen.

Taktische aber auch strategische Neupositionierungen möglich

Verwaltete Portfolios könnten den Beratern dabei helfen, die Kapitalanlage im unsicheren Umfeld erfolgreich zu meistern. Managed Portfolios umfassen in der Regel stark diversifizierte globale Portfolios sowie Multi-Asset-Strategien, die Zugang zu Anlageklassen bieten, in die Berater möglicherweise nicht selbst investieren oder die eher eine Nische darstellen, wie Rohstoffe, Schwellenländeranleihen und REITs. Verwaltete Portfolios haben zugleich den großen Vorteil, dass sie sich dynamisch anpassen lassen: Mit ihnen sind jederzeit sowohl taktische aber auch weitreichende strategische Neupositionierungen möglich. Berater haben damit die Möglichkeit, proaktiv zu agieren, um in einem günstigen Umfeld höhere Renditen zu erzielen und in holprigen Marktlagen die anvertrauten Kapitalanlagen zu schützen.

Gerade angesichts der aktuellen Marktbedingungen ist ein robustes Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Berater wollen ihren Kunden konsistente Ergebnisse bieten und ihnen helfen, in einem volatilen Markt Kurs zu halten. Verwaltete Portfolios können einen flexiblen, transparenten Rahmen für das Management von Anlagerisiken bieten.

Kunden wollen Flexibilität und Sorgfalt

Die Art und Weise, wie Kunden mit Beratern zusammenarbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Einige Kunden wollen zwar immer noch maßgeschneiderte Portfolios, die exakt den eigenen Wünschen auf kurze bis mittlere Sicht folgen. Doch viele suchen im Rahmen eines langfristigen Finanzplans Unterstützung, um die Kapitalanlage auf die individuellen Familienbedürfnisse einzustellen. Sie wollen mit jemanden sprechen, der ihre Ziele versteht und der sie auf dem Laufenden hält. Diese Dienstleistungen sind unglaublich wertvoll, aber auch zeitaufwändig: Berater, die Anlagemodelle von der Stange einsetzen, wenden rund 10 Prozent ihrer Zeit für das Anlagemanagement auf, während Berater, die individuelle Portfolios für jeden einzelnen Kunden erstellen, 19,4 Prozent ihrer Zeit dafür einsetzen, wie das US-Beratungshaus Cerulli in seinem „U.S. Asset Allocation Model Portfolios Report“ herausgefunden hat. Berater mit einem individuellen Kundenansatz schaffen einen erheblichen Mehrwert, indem sie die Portfolios mit der erforderlichen Sorgfalt prüfen und zielgerichtet Strategien implementieren.

Daraus folgt: In einem Anlageumfeld, das häufige taktische Umschichtungen erfordert, um konsistenten Mehrwert zu schaffen, sind verwaltete Portfolios erste Wahl.