Aegon Asset Management 05.11.2020 Lesedauer: 3 Minuten

ANZEIGE

US-Wahl Was bedeutet eine geteilte Regierung für die US-Wirtschaft?

Zwar steht ein endgültiges Wahlergebnis in den USA noch nicht fest, es sieht aber so aus, als sei eine geteilte Regierung das wahrscheinlichste Szenario. Ein grundlegender Strukturwandel in der Politik ist folglich nicht absehbar, erwartet Aegon AM.