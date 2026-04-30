Bilthouse-Chef im Interview

Wie der Bauzins entsteht – und warum die EZB (fast) nichts damit zu tun hat

Gehen die Bauzinsen weiter rauf? Tomas Peeters, Chef von Baufi24, erklärt im Interview, wie der Zins entsteht und warum EZB-Entscheidungen weniger relevant sind, als viele denken.