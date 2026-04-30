Sachwert-Investments
Das war los auf dem VKS Sachwert Kongress 2026 – in Bildern
Alternative Anlagen im Fokus Was beschäftigt aktuell die Sachwertbranche?
André Wreth, Solvium Capital, begrüßt die Teilnehmer zum 5. VKS Sachwert Kongress im Crown Plaza in Frankfurt/Main. Der Kongress gilt als einer der wichtigsten Kommunikationsplattformen für Investoren und Vermittler im Sachwertbereich.
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