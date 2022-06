High Yield Was bestimmt die Gesamtrendite von Hochzinsanleihen?

Obwohl steigende Zinssätze interessante Chancen bieten, sorgen Marktvolatilität und sinkende Kurse bei vielen Anlegern von festverzinslichen Wertpapieren für Unsicherheit. Der Spagat zwischen Ertrags- und Kursrenditen wirft die Frage auf: Sind eher die Erträge oder die Kurse ausschlaggebend für die Gesamtrendite?

Erträge bestimmen die Hochzinsanleihen-Rendite

Bei den meisten Risikoaktiva wird die Gesamtrendite überwiegend durch die Kapitalpreisrendite erzielt, nicht jedoch bei Hochzinsanleihen. Langfristig gesehen wird der Großteil der Gesamtrendite von Hochzinsanleihen durch die Erträge bestimmt. Tatsächlich wurden seit Januar 2015 über 100 Prozent der kumulierten Gesamtrendite von globalen Hochzinsanleihen durch Erträge erzielt. Grafik 1 zeigt, dass die Erträge im Laufe der Zeit ansteigen und dass die Kurs-/Kapitalrendite zwar schwankt, aber einen wesentlich geringeren Anteil an der Gesamtrendite ausmacht.

Grafik 1: Erträge sind für den Großteil der Gesamtrenditen bei Hochzinsanleihen verantwortlich

Source: Bloomberg, BofA. Based on the ICE BofA Global High Yield Index. Reflects the total cumulative return for the index split into the return from prices and income. Based on monthly data from December 2015 to March 2022.

Betrachtet man die monatlichen Daten von 2015 bis 2022, so machen die Erträge historisch gesehen etwa 85 Prozent der Gesamtrendite aus, da die meisten Anleihen über dem Nennwert gezeichnet werden. Wir sind der Meinung, dass dies einen entscheidenden Punkt unterstreicht – bei Hochzinsanleihen ist nicht das Timing des Marktes wichtig, sondern es ist vielmehr die Zeitspanne am Markt, die die langfristigen Erträge bestimmt.

Für Anleger, die ihren Einstieg in die Anlageklasse timen möchten, ist es unserer Meinung nach wichtig, den Wert der Erträge im Laufe der Zeit zu berücksichtigen. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass eine strategische Allokation in Hochzinsanleihen gute Möglichkeiten zur Erzielung hoher Erträge und wettbewerbsfähiger langfristiger Renditen bietet.

Taktische Eingriffe können das Ertragspotenzial steigern

Eine strategische, eigenständige Allokation in Hochzinsanleihen kann durch taktische Erhöhungen oder Reduzierungen in Abhängigkeit von den aktuellen Bewertungen ergänzt werden. Dieser dynamische Ansatz kann dazu beitragen, hohe Erträge und Kapitalzuwachsmöglichkeiten zu nutzen. Wenn beispielsweise die Bewertungen relativ günstig sind und das Kapitalwertsteigerungspotenzial überzeugend ist, wie wir es im aktuellen Umfeld sehen, kann eine erhöhte Allokation in hochverzinsliche Wertpapiere dazu beitragen, die langfristigen Gesamterträge zu steigern. Während Kursbewegungen eine Komponente der Gesamtrenditen sind, werden die langfristigen Renditen in dieser Anlageklasse in der Regel durch die Erträge bestimmt.