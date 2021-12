Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Asien-Fonds und globale Value-Investments

DER FONDS

Interview: AGI-Manager über die weiteren Aussichten der Börse Bangkok



Crashtest: Die besten Fonds für globale Value-Aktien



Stephan Albrech, Manager des Vilico Global Select



Wir investieren bevorzugt in unterbewertete Aktienmärkte und setzen dabei sowohl Globalfonds als auch Regionen- und Länderfonds ein. Je nach Marktumfeld variiert die Barreserve dabei zwischen null und 49 Prozent. Einen Teil der Anfang Januar kurzfristig aufgebauten Liquidität haben wir jetzt erstmals im Loys Global investiert. Dieser vom ehemaligen Union-Investment-Aktienchef Christoph Bruns betreute Fonds stand schon länger auf unserer Beobachtungsliste. Neben dem valuebasierten Ansatz gefällt uns unter anderem, dass Bruns häufig kleinere, von anderen wenig beachtete Unternehmen ins Portfolio nimmt. Wir investieren bevorzugt in unterbewertete Aktienmärkte und setzen dabei sowohl Globalfonds als auch Regionen- und Länderfonds ein. Je nach Marktumfeld variiert die Barreserve dabei zwischen null und 49 Prozent. Einen Teil der Anfang Januar kurzfristig aufgebauten Liquidität haben wir jetzt erstmals im Loys Global investiert. Dieser vom ehemaligen Union-Investment-Aktienchef Christoph Bruns betreute Fonds stand schon länger auf unserer Beobachtungsliste. Neben dem valuebasierten Ansatz gefällt uns unter anderem, dass Bruns häufig kleinere, von anderen wenig beachtete Unternehmen ins Portfolio nimmt.

Wir kombinieren in unserem Fonds globale Themen wie Bevölkerungswachstum, Infrastruktur, Rohstoffe oder Klimawandel, die sich in dieser Mischung nirgendwo anders finden. Dabei spielt Asien seit jeher eine gewichtige Rolle: Die Region bietet für alle genannten Themen noch über Jahre hinaus günstige Rahmenbedingungen. Am Mellon Asian Equity schätzen wir neben dem stabilen Managementteam, das über verschiedene Zeiträume überdurchschnittliche Leistungen abgeliefert hat, die inhaltlich fast perfekt zu unseren Investmentzielen passende Konzentration auf zukunftsträchtige Sektoren wie Energie oder Konsum.