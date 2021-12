Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Europäische Long-Short-Fonds und Irland-Fonds

Der Trend-Tipp von Steffen Selbach: Blackrock Eur. Opport. Extension Strategies



Steffen Selbach, Leiter Vermögensmanagement der Dekabank



Angesichts der stark schwankenden Märkte richten wir unseren Blick derzeit vor allem auf Zielfonds, die einen flexiblen Ansatz verfolgen. Hierzu gehört der 130/30-Fonds Blackrock European Opportunities Extension Strategies, der mit dynamischen Bandbreiten arbeitet und seine Portfolio-Ideen aus einem europäischen Equity-Long-Short-Hedgefonds ableitet. Beide Produkte verantwortet ein erfahrenes Managementteam um den Lead-Portfoliomanager Carl Lee, welches eindrucksvoll bewiesen hat, dass der Standard– und Nebenwerte umfassende Ansatz sowohl in Auf- als auch in Abwärtsmärkten überzeugen kann.

Der Turnaround-Tipp von Jasmin Nezirevic: EMIF Ireland Index Plus



Jasmin Nezirevic, Manager des Prometheus Global Turnaround Trends



Die Verlierer von gestern sind häufig die Gewinner von morgen. Nach diesem Grundsatz investieren wir ausschließlich in Länder, die in den vorangegangenen fünf Jahren mindestens einmal zu den 25 Märkten mit der weltweit schwächsten Wertentwicklung gehört haben. Allerdings nur dann, wenn unser Handelssystem eine Trendwende zum Positiven erkennt – im Extremfall ist auch eine Cashquote von 100 Prozent möglich. Derzeit beträgt die Aktienquote rund 75 Prozent, mit einem Schwerpunkt auf Irland (16 Prozent): Der Dauer-Verlierer der Jahre 2005 bis 2009 besitzt alle Voraussetzungen für einen nachhaltigen Turnaround.