Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Grenzmarktprodukte und Special-Situations-Fonds

DER FONDS

Aktuelle Ausgabe



Interview: AGI-Manager über die weiteren Aussichten der Börse Bangkok



Crashtest: Die besten Fonds für globale Value-Aktien



>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe (PDF) Der Turnaround-Tipp von Helmut Knestel: Greiff Special Situations



Helmut Knestel, Manager des Gecam Advisor Global Chance



Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen ist im Zuge der Finanzkrise extrem zurückgegangen. Wir glauben jedoch, dass Unternehmen mit guter finanzieller Ausstattung künftig wieder stärker danach streben, ihre globale Wettbewerbsposition auf diese Weise zu verbessern. Ein Szenario, von dem der auf derartige Transaktionen spezialisierte Greiff Special Situations profitieren würde. Fondsmanager Dirk Sammüller musste sich 2009 mit einem Zuwachs von 5,6 Prozent zufrieden geben, sollte aber 2010 wieder mehr Möglichkeiten erhalten, Wetten einzugehen und damit einen höheren Ertrag zu erzielen – bei überschaubarem Risiko. Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen ist im Zuge der Finanzkrise extrem zurückgegangen. Wir glauben jedoch, dass Unternehmen mit guter finanzieller Ausstattung künftig wieder stärker danach streben, ihre globale Wettbewerbsposition auf diese Weise zu verbessern. Ein Szenario, von dem der auf derartige Transaktionen spezialisierte Greiff Special Situations profitieren würde. Fondsmanager Dirk Sammüller musste sich 2009 mit einem Zuwachs von 5,6 Prozent zufrieden geben, sollte aber 2010 wieder mehr Möglichkeiten erhalten, Wetten einzugehen und damit einen höheren Ertrag zu erzielen – bei überschaubarem Risiko.

Trotz der jüngsten Verluste an den meisten Börsen signalisiert unser Handelssystem noch kein Ende des mittelfristigen Aufwärtstrends. Deshalb ist unser Portfolio, das wir bei extrem negativen Vorzeichen zu 100 Prozent in Geldmarkttitel umschichten können, derzeit noch komplett in Aktienfonds investiert. Sehr gute Chancen sehen wir nach wie vor in den sogenannten Frontier-Staaten. Diesen Bereich, der so unterschiedliche Schwellenländer wie Indonesien, Ägypten oder Kenia vereint und den wir bereits mit dem Baring Asean Frontiers abdecken, wollen wir in Kürze mit dem Templeton Frontier Markets noch einmal ausbauen.