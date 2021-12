Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Immobilien- und Europa-Fonds

DER FONDS

Aktuelle Ausgabe



Interview: AGI-Manager über die weiteren Aussichten der Börse Bangkok



Crashtest: Die besten Fonds für globale Value-Aktien



Der Turnaround-Tipp von Mathias Beißwenger: Metzler European Focus Mathias Beißwenger, Manager des Nowinta Primus Global Der antizyklische Grundgedanke unseres Fonds zeigt sich unter anderem daran, dass wir beim Vergleichsindex MSCI World nicht auf die Marktkapitalisierung schauen, sondern auf die Wirtschaftsleistung. Dadurch vermeiden wir es, bereits sehr stark gestiegenen Börsen hinterherzulaufen. Zudem folgen wir dem Grundsatz „Buy on bad news". Der jüngste Euro-Verfall macht europäische Firmen wettbewerbsfähiger und eröffnet Stockpickern gute Möglichkeiten. Zum Beispiel den Managern des Metzler European Focus, die indexunabhängig in Standard- und Nebenwerte investieren und auch osteuropäische Titel beimischen.

Unser Fonds folgt einer flexiblen Total-Return-Strategie – mit dem Ziel, in möglichst jedem Vier-Jahres-Zeitraum eine positive Renditen zu erzielen. Das dafür verwendete Portfoliomodell erlaubt es uns, in negativen Trendphasen den Anteil liquider Anlagen im Extremfall bis auf 100 Prozent heraufzufahren und Verluste entsprechend zu reduzieren. In positiven Trendphasen hingegen konzentrieren wir uns auf Zielfonds mit einem möglichst hohen Momentum. Dazu gehört unter anderem der Henderson Global Property Equities. Trotz der jüngsten Turbulenzen sehen wir im globalen Immobiliensektor mittelfristig nach wie vor gute Chancen.