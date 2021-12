Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Japanische Aktien und Discountzertifikate

Japan könnte die Erfolgsstory des Jahres 2010 werden. Der Nikkei-Index kostet aktuell nur rund ein Viertel seines Höchstwertes von 1989. Titel aus der zweiten Reihe handeln sogar zum Buchwert - bei attraktiven Dividendenrenditen. Ein weiterer Vorteil: Ausländische Anleger sind in Tokio kaum mehr präsent. Der SGAM Equities Japan Core Alpha investiert sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte und überzeugt durch ein aktives und value-orientiertes Stockpicking. Das erfahrene Managementteam besteht aus Neil Edwards, Robert Brooke und dem Leiter Stephen Harker, der seit 1984 in der Region tätig ist.