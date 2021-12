Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Pharma-Fonds und asiatische Small-Cap-Spezialisten

Mit unserem vermögensverwaltenden und flexiblen Superfonds streben wir in jedem Kalenderjahr einen positiven Ertrag an. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir vom Geldmarkt- bis zum Rohstofffonds alle Anlageklassen und sichern das Portfolio bei Bedarf vollständig gegen negative Entwicklungen ab. In den vergangenen Wochen haben wir die Aktienquote weiter von 18 auf jetzt unter 10 Prozent reduziert, weil unser mathematisches Handelssystem nur noch sehr wenige intakte Aufwärtstrends erkennt. Zu den Ausnahmen gehört der Pharmabereich, wo wir derzeit zu rund 3 Prozent über den Pictet Generics investiert sind.Um für unseren vermögensverwaltenden Superfonds den richtigen Mix zu finden, greifen wir außer auf die fundamentale und die technische Analyse vor allem auf die Erkenntnisse der modernen Börsenpsychologie zurück. Weil wir die teilweise gezielt geschürten Ängste bezüglich der chinesischen Konjunktur für übertrieben halten, haben wir unser Engagement in der Region mit dem Aberdeen Asian Smaller Companies jüngst noch einmal verstärkt. Die Aussichten für die etablierten Märkte bleiben dagegen bis auf weiteres negativ. Deshalb beträgt unsere Aktienquote derzeit nur 22 Prozent verglichen mit 65 Prozent Anfang April.