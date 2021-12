Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Schwellenländer-Anleihen und Chancen aus 1001 Nacht

Wir folgen bei unseren Anlageentscheidungen einem selbstentwickelten algorithmischen Modell, das Trends erkennen und möglichst lange nutzen soll.Dabei kann der Aktienanteil zwischen Null und 100 Prozent variieren. Die aktuelle Quote beträgt 61 Prozent nach 49 Prozent Ende April. Unverändert gute Chancen erkennt unser Modell im Bereich der Emerging-Market-Anleihen, den wir mit gleich mehreren Produkten abdecken.Die größte Position stellt der Blue-Bay Emerging Markets Local Currency Bond, dessen Manager in der Vergangenheit unter sehr niedrigen Schwankungen stabile Erträge erwirtschaftet haben.Wir orientieren uns mit dem Monega Chance am MSCI-Asia-Pacific-Index, suchen aber vereinzelt auch in anderen Regionen nach zusätzlicher Performance. Dazu gehört derzeit der arabische Raum, der Ende vergangenen Jahres durch die Zahlungsprobleme Dubais stark gelitten hat. Eine übertriebene Reaktion, denn Länder wie Kuwait, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen nach wie vor über viel Wachstumspotenzial – nicht zuletzt aufgrund der wieder steigenden Einnahmen aus dem Ölgeschäft.Davon sollte auch der in allen drei genannten Ländern prominent vertretene Meridio Arab World profitieren.