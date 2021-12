Was Dachfondsmanager jetzt kaufen: Top-25-Werte aus dem deutschen Sprachraum und globale Technologie-Fonds

Wir halten in unserem am MSCI World orientierten Portfolio überwiegend regionale Aktienfonds, mischen aber vereinzelt auch Themenprodukte bei. Dazu gehört seit kurzem wieder der Henderson Global Technology. Die Erinnerung an die geplatzte New-Economy-Blase lässt viele Anleger noch immer davor zurückschrecken, in diesen Sektor zu investieren. Mittlerweile zu Unrecht, denn die Unternehmen, die den Absturz überlebt haben, könnten schon bald von der aufgestauten Nachfrage nach IT-Produkten profitieren. Am Henderson-Fonds schätzen wir neben der globalen Ausrichtung vor allem das sehr erfahrene Management.