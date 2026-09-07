Zum 1. Januar 2027 startet mit dem Altersvorsorgedepot eine neue Form der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Ein Überblick über das, was kommt.

Zum 1. Januar 2027 verabschiedet sich Deutschland endgültig vom Riester-Modell und startet mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) in eine neue Ära der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Der Bundestag hat die Reform am 27. März 2026 beschlossen, der Bundesrat stimmte am 8. Mai 2026 zu.

Für Berater, Vertriebe und Produktanbieter lohnt sich ein genauer Blick auf die kommenden Regeln – denn das neue System unterscheidet sich in vielen Details von seinem Vorgänger.

1. Förderung & Zulagen

Warum überhaupt eine Reform?

Schon seit Jahren sinkt die Zahl der privaten Altersvorsorgeverträge in Deutschland kontinuierlich, obwohl aktuell immerhin noch rund 15 Millionen Menschen einen sogenannten Riester-Vertrag besitzen. Niedrige Zinsen, teure Garantievorgaben, unübersichtliche Förderregeln und wenig flexible Produkte haben dem Riester-Modell zugesetzt.

Etliche Anbieter zogen sich deshalb in den vergangenen Jahren zurück, weil die geforderten Kapitalgarantien und teils auch anderweitig hohe Produktkosten viele Verträge unwirtschaftlich machten. Die Reform soll das System nun vereinfachen und die private Altersvorsorge via Kapitalmarkt erneut ins Zentrum rücken.

Wer künftig profitiert

Ein wichtiger Unterschied zu Riester: Der Kreis der Förderberechtigten wächst. Erstmals können auch Selbstständige in den Genuss der staatlichen Förderung kommen, bislang waren sie in der dritten Säule der Altersvorsorge davon ausgeschlossen. Für den Vertrieb entsteht damit eine neue, noch kaum erschlossene Zielgruppe.

Der bestehende Kreis bleibt unverändert. Unmittelbar förderberechtigt sind weiterhin alle Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung – Arbeitnehmer, Auszubildende, rentenversicherungspflichtige Minijobber, Künstler und Publizisten über die Künstlersozialkasse, nicht erwerbsmäßig Pflegende ab Pflegegrad 2, Eltern in der dreijährigen Kindererziehungszeit – sowie Beamte, Richter und Soldaten.

Neu dabei: rund vier Millionen Selbstständige und Freiberufler. Erfasst werden künftig Steuerpflichtige unter 67, die im Beitragsjahr Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus freiberuflicher und sonstiger selbstständiger Tätigkeit erzielen und eine Steuererklärung für das Beitragsjahr abgegeben haben. Eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist dafür nicht mehr erforderlich – ein Punkt, den mehrere Ratgeberportale bis heute falsch wiedergeben, weil sie den Regierungsentwurf referieren.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund zählt für 2024 rund 3,6 Millionen Selbstständige im Haupterwerb. Davon sind nur etwa 1,0 Million (28 Prozent) in einem Pflichtsicherungssystem abgesichert: rund 370.000 in der gesetzlichen Rentenversicherung, etwa 13 Prozent in Versorgungswerken, rund 4 Prozent in der Alterssicherung der Landwirte. Rund 2,6 Millionen Selbstständige – 72 Prozent – haben überhaupt keine obligatorische Alterssicherung.

Zusätzlich erfasst die Neuregelung angestellte Pflichtmitglieder berufsständischer Versorgungswerke – Klinikärztinnen, angestellte Anwälte, Apothekerinnen im Angestelltenverhältnis. Sie müssen im Beitragsjahr eine Versorgungsabgabe entrichtet und gegenüber ihrem Versorgungswerk in die Datenübermittlung an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) eingewilligt haben.

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) zählt 91 Versorgungswerke mit mehr als einer Million Mitgliedern. Wie viele davon angestellt sind, weist die ABV allerdings nicht aus.

Wer nicht förderberechtigt ist

Nicht jeder kann vom neuen Altersvorsorgedepot profitieren. Grundsätzlich gilt: Wer keiner der im Gesetz genannten Gruppen angehört und auch keinen unmittelbar berechtigten Ehegatten hat, über den er mittelbar gefördert werden könnte, bleibt ganz ohne Förderanspruch. Das betrifft etwa Nichterwerbstätige ohne erwerbstätigen Ehepartner, Studierende ohne eigene Pflichtversicherung oder Menschen mit ausschließlich privaten Kapitaleinkünften.

Weitere Ausschlüsse im Einzelnen:

Über 67-Jährige zum Zeitpunkt der Einzahlung sind ausgeschlossen.

zum Zeitpunkt der Einzahlung sind ausgeschlossen. Freiwillig gesetzlich Rentenversicherte bleiben außen vor: Gefördert werden – wie schon bei Riester – nur Pflichtversicherte, eine freiwillige Mitgliedschaft reicht nicht aus.

bleiben außen vor: Gefördert werden – wie schon bei Riester – nur Pflichtversicherte, eine freiwillige Mitgliedschaft reicht nicht aus. Bestimmte Minijobber – die sich von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen – haben mangels Pflichtversicherung keinen Anspruch. Seit dem 1. Juli 2026 können sie diese Befreiung zwar einmalig widerrufen, doch solange sie befreit bleiben, besteht kein Förderanspruch.

– die sich von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen – haben mangels Pflichtversicherung keinen Anspruch. Seit dem 1. Juli 2026 können sie diese Befreiung zwar einmalig widerrufen, doch solange sie befreit bleiben, besteht kein Förderanspruch. Selbstständige mit reinen Carried-Interest-Einkünften – also gewinnabhängiger Erfolgsbeteiligung, wie sie Initiatoren von Beteiligungsfonds bei Private-Equity- oder Venture-Capital-Gesellschaften erhalten – sind explizit ausgenommen.

– also gewinnabhängiger Erfolgsbeteiligung, wie sie Initiatoren von Beteiligungsfonds bei Private-Equity- oder Venture-Capital-Gesellschaften erhalten – sind explizit ausgenommen. Wer keine Steuererklärung für das jeweilige Beitragsjahr abgibt, verliert für dieses Jahr den Förderanspruch.

für das jeweilige Beitragsjahr abgibt, verliert für dieses Jahr den Förderanspruch. Versorgungswerksmitglieder ohne fristgerechte Einwilligung zur Datenübermittlung an die ZfA verlieren ihren Anspruch.

zur Datenübermittlung an die ZfA verlieren ihren Anspruch. Grenzgänger mit einer ausländischen Pflichtmitgliedschaft in einem vergleichbaren Alterssicherungssystem werden nicht bereits zum Start am 1. Januar 2027, sondern erst ein Jahr später, zum 1. Januar 2028, förderberechtigt.

Mittelbare Zulageberechtigung für Ehepaare

Bei Ehepaaren, in denen nur einer der beiden Partner erwerbstätig ist, kann der nicht erwerbstätige Partner trotzdem eine eigene Förderung bekommen – als „mittelbar zulageberechtigter Ehegatte“. Er schließt dafür einen eigenen Vertrag auf seinen Namen ab, leitet seine Berechtigung aber vom erwerbstätigen („unmittelbar berechtigten“) Partner ab.

Zwei Änderungen machen das für Einverdiener-Paare künftig weniger attraktiv:

Der mittelbar berechtigte Ehegatte muss selbst einen Mindestbetrag einzahlen, um überhaupt einen Anspruch zu haben – dieser Mindestbetrag steigt von 60 Euro (Riester) auf 120 Euro im Jahr. Die Grundzulage des mittelbar berechtigten Partners ist künftig auf höchstens 175 Euro gedeckelt.

Entscheidend: Nicht die eigenen Einzahlungen des mittelbar berechtigten Partners bestimmen die Höhe der Zulage, sondern die Beiträge des erwerbstätigen, unmittelbar berechtigten Partners. Da die normale Zulagenformel 50 Prozent auf die ersten eingezahlten 360 Euro gewährt, ist der 175-Euro-Deckel bereits erreicht, wenn der erwerbstätige Partner 350 Euro im Jahr einzahlt. Zahlt er mehr, ändert sich an der Zulage des mittelbar berechtigten Partners nichts mehr – sie bleibt bei 175 Euro eingefroren.

Im Ergebnis werden Einverdiener-Ehen dadurch schlechter gestellt als Paare, in denen beide Partner unmittelbar zulageberechtigt sind und deshalb jeweils die volle, ungedeckelte Zulage erhalten können. Schließt der mittelbar berechtigte Ehegatte einen Neuvertrag ab, während der unmittelbar Berechtigte noch einen Riester-Bestandsvertrag hält, besteht zudem kein Zulagenanspruch: Altes und neues Recht lassen sich bei Ehegatten nicht dauerhaft mischen.

Die neue Förderlogik: Zulagen im Detail

Die Riester-Zulage war ein Festbetrag: 175 Euro im Jahr, unabhängig davon, ob jemand 60 oder 2.100 Euro einzahlte – vorausgesetzt, er erreichte den einkommensabhängigen Mindesteigenbeitrag von 4 Prozent. Das Altersvorsorgedepot dreht dieses Prinzip um: Ab dem Beitragsjahr 2027 ist die Zulage beitragsproportional und einkommensunabhängig. Wer mehr einzahlt, bekommt mehr – allerdings mit sinkender Förderquote:

0,50 Euro Zulage pro eingezahltem Euro – bis zu einem Jahresbeitrag von 360 Euro

pro eingezahltem Euro – bis zu einem Jahresbeitrag von 360 Euro 0,25 Euro Zulage pro Euro für Beiträge zwischen 361 und 1.800 Euro im Jahr

pro Euro für Beiträge zwischen 361 und 1.800 Euro im Jahr Bei einem maximal förderfähigen Betrag von 1.800 Euro ergibt das 180 plus 360 Euro, also 540 Euro Grundzulage pro Jahr und Person

Es können auch mehr als 1.800 Euro eingezahlt werden – gesetzlich sind sogar bis zu 6.840 Euro Einzahlungen pro Vertrag erlaubt. Oberhalb von 1.800 Euro gibt es allerdings keine staatliche Zulage mehr, ebenso können Anleger dann nicht mehr den Sonderausgabenabzug nutzen.

Zusätzlich können Sparer mit Kindern von einer Kinderzulage profitieren: 1 Euro pro eingezahltem Euro bis 300 Euro pro Kind und Jahr. Grundzulage und Kinderzulage sind zwei getrennte Zulagenarten, die beide jedoch auf denselben Eigenbeitrag berechnet und dann addiert werden. So ergeben sich für einen Anleger mit drei Kindern, der die maximale Grundzulage erhält, 1.440 Euro Gesamtzulage (540 Euro Grundzulage + 3 x 300 Euro Kinderzulage).

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Für Zulageberechtigte unter 25 Jahren gibt es zudem einen Starterbonus: 200 Euro einmalig für alle Vorsorgesparer unter 25 Jahren. Dabei zählt das Alter des Sparers zum 1. Januar des betreffenden Jahres, nicht das Datum des Vertragsschlusses.

Grundzulage und Kinderzulage werden zudem nur gewährt, wenn der Zulageberechtigte jährlich mindestens 120 Euro einzahlt. Auf alles, was darunterliegt, gibt es 0 Euro Zulage für das Beitragsjahr.

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Zulagenantrag und Dauerzulagenantrag

Anders als viele Sparer annehmen könnten, fließt die Zulage nicht automatisch. Sie muss aktiv beantragt werden – über den Anbieter bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA), spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das jeweilige Beitragsjahr folgt. Für das Beitragsjahr 2027 heißt das konkret: Die Zulage lässt sich längstens bis zum 31. Dezember 2029 nachträglich beantragen.

In der Praxis läuft das meist über einen sogenannten Dauerzulagenantrag: Der Sparer bevollmächtigt seinen Anbieter schriftlich, die Zulage automatisch für jedes zukünftige Beitragsjahr zu beantragen, ohne dass er selbst jedes Jahr aktiv werden muss. Bleibt die Vollmacht aus und wird die Zulage schlicht vergessen, verpufft sie nicht nur ungenutzt – sie wird bei der Günstigerprüfung (vgl. Kapitel 3: Steuer & Auszahlungsphase) dennoch gegengerechnet, als wäre sie geflossen. Im schlimmsten Fall verliert der Sparer dadurch sowohl die Zulage als auch den zusätzlichen Steuervorteil aus dem Sonderausgabenabzug.

Bei den neu förderberechtigten Gruppen kommen zusätzliche Pflichten hinzu: Selbstständige müssen für das jeweilige Beitragsjahr tatsächlich eine Steuererklärung abgeben – ohne sie entfällt die Förderberechtigung rückwirkend. Liegt für sie noch keine Zulagenummer vor, muss diese über den Anbieter bei der ZfA beantragt werden. Angestellte Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke müssen zusätzlich bis zum Ablauf des Beitragsjahres gegenüber ihrem Versorgungswerk in die Datenübermittlung einwilligen.

Schädliche Verwendung und Ruhenlassen

Der häufigste Fall einer schädlichen Verwendung entsteht erfahrungsgemäß schon während der Ansparphase, lange vor dem eigentlichen Rentenbeginn: Ein Sparer kündigt seinen Vertrag vorzeitig und lässt sich das angesparte Kapital komplett auszahlen. Solche Fälle waren schon bei Riester über Jahre die häufigste Ursache für Rückforderungen.

Wer gefördertes Kapital außerhalb der gesetzlich zulässigen Auszahlungsformen entnimmt, löst eine sogenannte schädliche Verwendung aus. Die Folge: Sämtliche erhaltenen Zulagen sowie gesondert festgestellte Steuerermäßigungen müssen dann zurückgezahlt werden. Technisch läuft das über den Anbieter selbst: Er behält den Rückzahlungsbetrag ein und führt ihn direkt an die Zentrale Zulagenstelle ab.

Nicht jede vorzeitige Verfügung gilt dabei als schädlich, also löst eine Rückzahlungspflicht aus. Ausdrücklich ausgenommen sind:

die Verwendung für selbst genutztes Wohneigentum,

die Einmalentnahme von bis zu 30 Prozent des Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase,

die Abfindung einer Kleinbetragsrente (wenn die Raten unverhältnismäßig niedrig ausfallen würden),

sowie die Übertragung des Guthabens auf den Vertrag des überlebenden Ehegatten.

Wer vorübergehend keine Beiträge mehr leisten kann oder möchte, muss den Vertrag zudem nicht kündigen: Das Ruhenlassen ist ab 2027 keine Kulanzleistung des Anbieters mehr, sondern eine gesetzliche Zertifizierungsvoraussetzung. Jeder zertifizierte Altersvorsorgevertrag muss dem Vertragspartner dieses Recht einräumen. Da in einem Ruhejahr keine Beiträge fließen und damit der Mindesteigenbeitrag nicht erreicht wird, dürfte für dieses Jahr auch keine Zulage entstehen – die grundsätzliche Förderberechtigung und der Vertrag selbst bleiben davon aber unberührt.

2. Produkte & Anbieter

Zwei Wege zum AVD: Standarddepot oder individuelle Lösung

Ein weiterer Kern der Reform ist die Abkehr von der Garantiepflicht und die Einführung zweier unterschiedlicher, garantiefreier Depotvarianten:

Das Standarddepot richtet sich an unerfahrene Sparer und soll bewusst simpel gehalten sein: online abschließbar, ohne Beratungs- oder Angemessenheitsprüfung, mit einem festen Sparplan aus genau zwei Ucits-Fonds – einem defensiven (SRI-Risikoklasse 1 bis 2) und einem offensiven (SRI-Risikoklasse 3 bis 5). Fünf Jahre vor Rentenbeginn darf der offensive Anteil maximal noch 50 Prozent ausmachen, in den letzten zwei Jahren nur noch 30 Prozent. Rutscht der offensive Fonds in die Risikoklasse 6 ab, muss der Anbieter ihn zwingend austauschen; beim defensiven Baustein greift diese Pflicht erst ab Risikoklasse 4. Jeder Anbieter eines Altersvorsorgedepotprodukts muss verpflichtend auch ein Standarddepotprodukt im Programm haben – im Zweifel über einen Partner-Anbieter.

Das individuelle Altersvorsorgedepot bietet mehr Wahlfreiheit: Sparer entscheiden entweder selbst über ihre Anlage oder überlassen sie einem Portfoliomanager. Zur Auswahl stehen Ucits-Fonds der Risikoklassen 1 bis 5, bestimmte alternative Investmentfonds inklusive Eltifs sowie europäische Staatsanleihen. Ausgeschlossen sind Einzelaktien, Derivate oder Kryptowährungen. Auch hier gilt: Steigt ein Fonds von Risikoklasse 5 auf 6, muss verkauft und neu investiert werden. Anders als beim Standardprodukt ist hierfür allerdings eine Geeignetheits- beziehungsweise Angemessenheitsprüfung nötig.

Investment- oder Versicherungsprodukt

Wichtig für die Einordnung: Der Name „Altersvorsorgedepot“ ist streng genommen irreführend, denn gemeint ist nicht zwangsläufig ein klassisches Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker. Vielmehr dürfen auch Versicherer entsprechende Produkte anbieten. Sie verpacken die Fondsanlage dann in eine fondsgebundene Rentenversicherung.

Garantie ja oder nein – jetzt Wahlsache

Der wohl größte strukturelle Bruch mit Riester: Dort waren Garantien Pflicht, beim AVD sind sie nur noch eine Option. Anbieter dürfen weiterhin 100-Prozent-Garantieprodukte auflegen, aber auch 80-Prozent-Varianten oder komplett garantiefreie Depots. Beobachter rechnen damit, dass sich Versicherer tendenziell eher mit Garantieprodukten, Fondsgesellschaften eher mit garantiefreien Produkten positionieren dürften.

Der 1-Prozent-Kostendeckel

Für Teile des Altersvorsorgedepots schreibt das Gesetz eine Obergrenze für die laufenden Kosten vor, den sogenannten Effektivkostendeckel von 1,0 Prozent pro Jahr. Grundlage ist Paragraf 2a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG). Er verpflichtet zunächst alle Anbieter dazu, ihre Effektivkosten offenzulegen, begrenzt sie aber ausschließlich für das Standarddepot auf 1,0 Prozent pro Jahr. Für das freie Altersvorsorgedepot und für Garantieprodukte gibt es keine gesetzliche Kostenobergrenze. Von dieser Angebotspflicht ausgenommen sind laut Bundesfinanzministerium nur Anbieter, deren Geschäft sich ausschließlich auf die Eigenheimrenten-Förderung beschränkt.

Der Kostendeckel im Überblick

Variante Kostendeckel Merkmale Standarddepot 1,0 % zwei vorgegebene Fonds, automatische Lebenszyklus-Umschichtung, online abschließbar Freies Altersvorsorgedepot kein Deckel volle Produktauswahl innerhalb der gesetzlichen Positivliste Garantieprodukte kein Deckel wahlweise mit 80 oder 100 % Beitragsgarantie Staatliches Standarddepot 1,0 % Rechtsverordnung steht noch aus

Die Berechnung folgt dem Gesamtkostenindikator, der auch den Priips-Basisinformationsblättern zugrunde liegt. Die Kennzahl zeigt, um wie viele Prozentpunkte die jährliche Rendite durch Kosten gemindert wird. Berücksichtigt werden Depot- und Verwaltungsgebühren, die Kosten der eingesetzten Fonds, Transaktionskosten sowie Abschluss- und Vertriebskosten. Erst die Summe dieser Bestandteile ergibt die Effektivkostenquote. Eine isoliert genannte Depotgebühr von 0,2 Prozent beispielsweise sagt für sich genommen nur wenig aus.

Einschränkungen beim Kostendeckel: Er gilt nur bis zum Beginn der Auszahlungsphase, die Kosten von Leibrente oder Auszahlungsplan sind davon nicht erfasst. Maßgeblich ist der Wert im individuellen Produktinformationsblatt, nicht eine allgemeine Musterrechnung. Und die Berechnung muss mindestens alle drei Jahre von einem Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Aktuar DAV bestätigt werden.

Zum Start dürfte zudem die Vergleichbarkeit zwischen Anbietern eingeschränkt sein: Bis die noch ausstehende Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums nach Paragraf 2a Absatz 4 AltZertG vorliegt, rechnen Anbieter zunächst nach Verfahren, die sich an in der Branche etablierten Vorgehensweisen orientieren – ein einheitlicher, verbindlicher Berechnungsstandard fehlt bislang.

Wer was im Köcher hat: der Anbietermarkt

Die Anbieterseite stellt sich bereits für den Start am 1. Januar 2027 auf. Aktuell kündigen Fondsgesellschaften, Versicherer, Banken und Fintechs quasi im Wochentakt neue Produkte, Kooperationen oder zumindest Absichtserklärungen an. Ein vollständiges Bild lässt sich naturgemäß erst zum Start zeichnen, doch hier ein Überblick über die Strategien:

Einige etablierte Häuser mit eigenem Vertriebszugang wollen die volle Bandbreite abdecken – Garantieprodukt, garantiefreies Altersvorsorgedepot und Standarddepot zugleich:

Allianz setzt auf ihr bestehendes Vorsorgekonzept Invest Flex, eine fondsgebundene Rentenversicherung mit Zugriff auf verschiedene Fonds und ETFs, ergänzt um einen Förderindikationsrechner für den Riester-Vergleich. Ergo verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit allen drei Produktkategorien und einem eigenen Zulagenrechner.

Union Investment bringt unter der Marke Uni Vorsorge drei ausgabeaufschlagsfreie Produkte exklusiv über die genossenschaftlichen Banken, darunter ein Standardprodukt auf Basis aktiver ETFs sowie ein Fondsprodukt wahlweise mit oder ohne Beitragsgarantie.

Eine zweite Gruppe positioniert sich über Kooperationen und Vertriebspartnerschaften statt über einen eigenen Endkundenzugang: Fidelity International, Franklin Templeton (mit der App Finanzguru sowie der Plattform Morgenfund) und J.P. Morgan Asset Management (gemeinsam mit Unitplus) setzen auf spezialisierte Fondslösungen, die über Berater, Maklerpools oder digitale Plattformen an den Kunden kommen.

Acatis hat einen speziellen ETF, den Acatis Altersvorsorge ETF, aufgelegt. Er investiert KI-gestützt in ein optimiertes Portfolio aus rund 50 Einzeltiteln.

Auf der technischen Seite tummeln sich zudem reine Infrastrukturanbieter wie Hansainvest, Universal Investment oder die Kooperation aus Oddo BHF und Xaver, die White-Label-Lösungen für Vermögensverwalter und Vertriebe bereitstellen, ohne selbst als Endkundenmarke aufzutreten.

Preislich profilieren sich vor allem digitale Anbieter: Der Neobroker Scalable will sein Standarddepot komplett gebührenfrei anbieten und die Fondskosten im Startjahr sogar auf null senken, während Growney (mit Vanguard-ETFs) und die spezialisierte Sunrise App eher auf die Kombination aus günstigen Konditionen und digitalem Selbstabschluss setzen.

Einen Überblick über die Produktvorhaben von Fondshäusern und Versicherern finden Sie hier >>

3. Steuer & Auszahlungsphase

Nachgelagerte Besteuerung und Sonderausgabenabzug

Wie bei der Riester-Rente gilt auch beim AVD die nachgelagerte Besteuerung: Während der Ansparphase bleiben Erträge und Umschichtungsgewinne steuerfrei. Erst die Auszahlung im Ruhestand wird versteuert, in der Regel zum dann niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Zusätzlich lassen sich Beiträge bis zu 1.800 Euro jährlich als Sonderausgaben geltend machen. Eine mögliche Steuererstattung aus dem Sonderausgabenabzug wird mit den bereits erhaltenen Zulagen verrechnet – nur der übersteigende Betrag fließt zusätzlich als Erstattung an den Anleger zurück.

Die Günstigerprüfung: Wo der Kipppunkt liegt

Ob sich für einen Sparer am Ende die Zulage oder der Sonderausgabenabzug stärker auswirkt, klärt das Finanzamt automatisch über die sogenannte Günstigerprüfung: Es vergleicht die bereits gutgeschriebene Zulage mit der Steuerersparnis, die sich aus dem Abzug der Beiträge als Sonderausgaben ergäbe. Fällt die Steuerersparnis höher aus, wird nur die Differenz zusätzlich als Steuererstattung ausgezahlt – die Zulage selbst bleibt unangetastet im Vertrag. Fällt sie niedriger aus, bleibt es einfach bei der Zulage.

Maßgeblich für die Schwelle ist der individuelle Grenzsteuersatz – also der Steuersatz, mit dem der letzte verdiente Euro versteuert wird. Da die Kinderzulage sich zudem auf denselben Eigenbeitrag bis 1.800 Euro bezieht wie die Grundzulage, wächst mit jedem Kind auch der maßgebliche Abzugsbetrag – und damit verschiebt sich der Kipppunkt spürbar nach oben.

Kinderlos reicht schon ein Grenzsteuersatz von rund 23,1 Prozent, damit sich der Sonderausgabenabzug zusätzlich lohnt. Mit Kindern verschiebt sich die Schwelle: 31,8 Prozent bei einem Kind, 38,8 Prozent bei zweien, 44,4 Prozent bei dreien.

Ein Rechenbeispiel: Bei 42 Prozent Grenzsteuersatz und vollem Eigenbeitrag von 1.800 Euro stehen 982,80 Euro rechnerischer Entlastung 540 Euro Zulage gegenüber – macht 442,80 Euro zusätzliche Erstattung und damit eine Gesamtförderquote von gut 54 Prozent im ersten Jahr.

Auszahlungsbeginn und Anzeigepflicht

Der frühestmögliche Start der Auszahlungen liegt beim 65., der späteste beim 70. Geburtstag. Eine frühere Auszahlung ist nur möglich, wenn bereits eine Altersrente aus einem gesetzlichen Alterssicherungssystem läuft. Damit steigt die Untergrenze gegenüber Riester an: Dort war ein Beginn schon mit 62 Jahren möglich.

Zwei weitere Vorgaben: Der Anbieter muss einen frei wählbaren Zeitkorridor von mindestens fünf Jahren einräumen, innerhalb dessen der genaue Start liegen kann. Damit muss er gewährleisten, dass Sparer den möglichen Zeitkorridor zwischen 65 und 70 Jahren auch wirklich voll ausschöpfen können. Und der Kunde muss den gewünschten Beginn spätestens drei Monate im Voraus anzeigen. Wer den Auszahlungsbeginn bewusst in ein einkommensschwaches Jahr legen möchte, etwa um die Steuerlast zu senken, braucht dafür also entsprechenden Vorlauf.

Drei Wege der Auszahlung

In der öffentlichen Diskussion wird meist zwischen zwei Auszahlformen unterschieden: Leibrente oder Auszahlplan. Der Gesetzestext sieht tatsächlich eine dritte, weniger bekannte Variante vor: eine Mischform aus beidem.

Die lebenslange Leibrente: Das gesamte vorhandene Kapital wird in eine gleichbleibende oder steigende Rente umgewandelt, die bis zum Lebensende gezahlt wird. Kunden, die besonders alt werden, profitieren davon am meisten. Das Restkapital ist dafür grundsätzlich nicht vererbbar.

Der Auszahlplan läuft mindestens bis zum 85. Lebensjahr. Anders als bei einer klassischen Rente ist die monatliche Rate hier nicht fix: Sie wird zu Beginn der Auszahlphase und danach in regelmäßigen Abständen von bis zu drei Jahren neu berechnet, indem mindestens 80 Prozent des zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Kapitals durch die verbleibende Laufzeit in Monaten geteilt werden. Das Kapital bleibt somit während der gesamten Auszahlphase investiert und folgt der Wertentwicklung des Depots, nach oben wie nach unten. Noch nicht ausgezahltes Restvermögen bleibt in diesem Fall vererbbar.

Die Mischform: Dabei werden 80 Prozent des vorhandenen Kapitals in eine gleichbleibende oder steigende lebenslange Leibrente umgewandelt, die restlichen 20 Prozent bleiben auf Rechnung und Risiko des Sparers weiter am Kapitalmarkt investiert. Sie finanzieren eine zusätzliche, lebenslange, aber der Höhe nach schwankende Auszahlung.

Zu Beginn der Auszahlphase lassen sich zudem bis zu 30 Prozent des angesparten, geförderten Vertragsguthabens alternativ auf einen Schlag entnehmen. Die Einmalentnahme wird im Jahr der Auszahlung nachgelagert versteuert.

Die Auszahlungsarten im Überblick

Auszahl-Variante Vorteile Nachteile Geeignet für Lebenslange Leibrente (100 %) Zahlung bis zum Tod, gleichbleibend oder steigend; tatsächliche Lebenszeit spielt keine Rolle Niedrigste Monatsrate; Restkapital nicht vererbbar; Vertragspartner muss ein Versicherer sein Kunden ohne ausreichende gesetzliche Rente, Selbstständige ohne GRV-Anspruch, Kunden mit Grundsicherungsrisiko Leibrente 80 % plus 20 % variabel Lebenslange Rente plus fortlaufende Kapitalmarktbeteiligung auf den Restanteil Der variable Teil schwankt Kunden, die Sicherheit wollen, aber fürchten, dass eine fixe Rente durch Inflation geschmälert wird Auszahlplan bis mindestens 85 Deutlich höhere Monatsrate, Kapital bleibt investiert, nicht ausgezahltes Vermögen ist vererbbar Endet planmäßig, Rate schwankt mit dem Depotwert, kein Langlebigkeitsschutz, Grundsicherungs-Freibetrag greift nicht Kunden mit solider gesetzlicher Rente oder Betriebsrente, die den Grundbedarf lebenslang schon decken Bis zu 30 % Teilentnahme plus laufende Leistung Liquidität zu Rentenbeginn, Rest verrentet oder verplant, Zuflussjahr steuerlich steuerbar Teilentnahme aus gefördertem Kapital ist voll steuerpflichtig und kann die Progression treiben Kunden mit konkretem Kapitalbedarf zu Rentenbeginn – Umbau, Schuldentilgung, Übergangsjahre

Gefördert oder ungefördert: Besteuerung der beiden Kapitaltöpfe

Bei der Auszahlung unterscheidet das Gesetz zwischen geförderten und ungeförderten Beiträgen. Leistungen aus dem geförderten Topf sind in vollem Umfang steuerpflichtig, mit dem persönlichen Steuersatz und unabhängig von der gewählten Auszahlform.

Für den ungeförderten Topf gilt dagegen eine günstigere Regel: Steuerpflichtig ist nur der Unterschiedsbetrag zwischen Auszahlung und eingezahlten Beiträgen – und davon wiederum nur die Hälfte, sofern der Vertrag mindestens zwölf Jahre bestanden hat und die Auszahlung nach Vollendung des 62. Lebensjahres erfolgt.

Bei der Leibrente aus ungeförderten Beiträgen greift statt der Halbierung der klassische Ertragsanteil: 18 Prozent bei Rentenbeginn mit 65 oder 66 Jahren, 15 Prozent mit 69 oder 70 Jahren. Ein späterer Rentenbeginn ist damit auch ein Stück Steuerplanung.

Krankenversicherung, Pfändungsschutz und Grundsicherung

Wer in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) pflichtversichert ist, zahlt auf Leistungen aus dem Altersvorsorgedepot keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Freiwillig gesetzlich Versicherte, häufig ehemalige Selbstständige, zahlen dagegen auf ihre gesamten Einnahmen Beiträge – und damit auch auf die Depot-Auszahlung.

In puncto Pfändungsschutz gilt: Der Bundesgerichtshof hatte bereits 2017 entschieden, dass gefördertes Altersvorsorgevermögen unpfändbar ist – vorausgesetzt, die Beiträge wurden tatsächlich staatlich gefördert. Für ungeförderte Einzahlungen oberhalb der 1.800-Euro-Grenze dürfte dieser Schutz nach derselben Logik nicht greifen, was insbesondere für Selbstständige mit Haftungsrisiko relevant ist.

Bei der Grundsicherung im Alter zählt das geförderte Vermögen als Schonvermögen. Die laufende Leistung daraus bleibt aber nur begrenzt anrechnungsfrei: 100 Euro plus 30 Prozent des übersteigenden Betrags, gedeckelt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 – aktuell also maximal rund 281 Euro monatlich. Diese Vergünstigung ist im Gesetz ausdrücklich an eine lebenslange Auszahlung geknüpft. Wer ein Grundsicherungsrisiko im Alter für sich sieht, sollte das bei der Wahl zwischen Leibrente und Auszahlplan entsprechend berücksichtigen.

Wohnsitzwechsel

Beim Wohnsitz gilt: Ein Wegzug innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums wirkt sich nicht auf die staatliche Förderung aus. Bei einem Umzug in einen Drittstaat dagegen müssen Sparer alle erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen.

Vererbung

Was mit dem Altersvorsorgedepot im Todesfall passiert, hängt davon ab, wer erbt und in welcher Phase des Vertrags der Todesfall eintritt:

Stirbt der Sparer in der Ansparphase , steht das gesamte angesparte Kapital noch vollständig zur Verfügung. Wird es auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen, entfällt die Rückzahlungspflicht vollständig – vorausgesetzt, die Ehegatten lebten nicht dauernd getrennt und hatten ihren Wohnsitz in der EU oder im EWR. Für eingetragene Lebenspartner dürfte das entsprechend gelten.

Bei allen anderen Erben, auch bei den eigenen Kindern, heißt es: Sämtliche erhaltenen Zulagen und Steuerermäßigungen müssen zurückgezahlt werden.

, steht das gesamte angesparte Kapital noch vollständig zur Verfügung. Wird es auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen, entfällt die Rückzahlungspflicht vollständig – vorausgesetzt, die Ehegatten lebten nicht dauernd getrennt und hatten ihren Wohnsitz in der EU oder im EWR. Für eingetragene Lebenspartner dürfte das entsprechend gelten. Bei allen anderen Erben, auch bei den eigenen Kindern, heißt es: Sämtliche erhaltenen Zulagen und Steuerermäßigungen müssen zurückgezahlt werden. Stirbt der Sparer in der Auszahlphase, kommt es auf die gewählte Auszahlform an. Beim Auszahlplan existiert weiterhin ein konkretes Restkapital, das nach derselben Ehegatten-Regel wie in der Ansparphase in den Nachlass fällt – der oft angeführte Vererbbarkeitsvorteil des Auszahlplans schrumpft dadurch bei alleinstehenden Sparern mit Kindern spürbar zusammen. Bei der lebenslangen Leibrente stellt sich die Frage nach dem Erben dagegen gar nicht erst: Ohne zusätzliche Vorkehrung endet die Zahlung mit dem Tod, es gibt kein Restkapital. Das einzige gesetzlich zulässige Gegenmittel ist die Vereinbarung einer Rentengarantiezeit von zehn oder zwanzig Jahren: Verstirbt der Sparer innerhalb dieser Frist, laufen die Zahlungen an die Hinterbliebenen bis zu deren Ablauf weiter, ohne Rückforderung.

4. Vergleich zu Riester & Frühstartrente

Riester bleibt gültig: Bestandsschutz und die Einbahnstraße beim Wechsel

Wer die neue Fördersystematik einordnen will, kommt an einem Vergleich mit dem bisherigen Riester-System nicht vorbei – schon allein wegen der Millionen Bestandskunden, die noch einen Riester-Vertrag halten. Ende 2025 zählte das BMAS rund 14,66 Millionen solcher Verträge. Anleger, die bereits einen solchen Vertrag besitzen, müssen sich nicht aktiv um eine Umstellung kümmern, Altverträge bleiben mit ihren bisherigen Zulagenregeln gültig. Niemand muss wechseln, nichts wird automatisch umgestellt.

Bestandskunden können ihren Altvertrag aber auch behalten und allein durch Erklärung gegenüber dem Anbieter in die neue Fördersystematik wechseln – ohne dessen Zustimmung, ohne Wechselkosten. Zwei Dinge sind dabei allerdings unumkehrbar: Die Erklärung wirkt für das gesamte Beitragsjahr und gilt einheitlich für alle Bestandsverträge. Ins Riester-Recht zurückzukehren, ist dann nicht mehr möglich. Jeder Neuabschluss eines zertifizierten Altersvorsorgevertrags nach dem 31. Dezember 2026 zieht zudem sämtliche Bestandsverträge automatisch ins neue Recht.

Ab dem 1. Januar 2027 werden keine Verträge mehr im alten Riester-Fördersystem zertifiziert. Anbieter können ab diesem Tag Altersvorsorgedepots, Standarddepots und Garantieprodukte anbieten. Zertifiziert werden die Produkte durch das Bundeszentralamt für Steuern, künftig ohne vollständige Vorabprüfung und unter Widerrufsvorbehalt.

Riester und Altersvorsorgedepot im Direktvergleich

Merkmal Riester (bis 31.12.2026) Altersvorsorgedepot (ab 01.01.2027) Grundzulage 175 Euro pauschal, anteilige Kürzung bei zu geringem Eigenbeitrag 50 % auf Eigenbeiträge bis 360 Euro, 25 % auf 360,01 bis 1.800 Euro; maximal 540 Euro Kinderzulage 300 Euro je Kind (Geburt ab 2008), 185 Euro (Geburt davor), pauschal ab Sockelbetrag 100 % der Beiträge, maximal 300 Euro je Kind; je Kind auf denselben Eigenbeitrag berechnet, voll ab 300 Euro im Jahr Mindesteigenbeitrag 4 % des rentenversicherungspflichtigen Vorjahresbruttos abzüglich Zulagen, Sockel 60 Euro 120 Euro im Jahr, einkommensunabhängig – ohne anteilige Kürzung, aber als harte Schwelle Sonderausgabenabzug maximal 2.100 Euro inklusive Zulagen 1.800 Euro zuzüglich zustehender Zulage, ohne Kinder also 2.340 Euro Maximale Einzahlung 2.100 Euro im Jahr 6.840 Euro je Vertrag; gefördert bleiben 1.800 Euro Eigenbeitrag Zahl geförderter Verträge – maximal zwei ab 2027 abgeschlossene Verträge; ab dem dritten kein zertifizierter Altersvorsorgevertrag mehr (§ 82 Abs. 5 EStG) Beitragsgarantie 100 % Beitragserhalt zwingend keine Pflicht; 80 oder 100 % Garantie wählbar Anlageuniversum durch die Garantiepflicht faktisch stark sicherheitsorientiert Positivliste: Ucits-Fonds und ETFs, offene Publikums-AIF, Eltif – jeweils bis Priips-Risikoklasse 5 – sowie Euro-Staats- und Kommunalanleihen. Ausgeschlossen: Einzelaktien, Unternehmensanleihen, Zertifikate, Hebelprodukte, Kryptowerte Auszahlungsbeginn frühestens mit 62 (Verträge ab 2012) frühestens mit Vollendung des 65., spätestens des 70. Lebensjahres; wählbarer Korridor von mindestens fünf Jahren Auszahlform lebenslange Leibrente zwingend, bis 30 % Teilkapital Leibrente oder Auszahlplan bis mindestens 85; bis 30 % Teilkapital ohne Zweckbindung Förderberechtigte GRV-Pflichtversicherte, Beamte, mittelbar berechtigte Ehegatten zusätzlich Selbstständige und Freiberufler Kostendeckel keiner 1,0 % Effektivkosten – ausschließlich für Standarddepot-Verträge, nicht für das frei gestaltete AVD Abschlusskosten Zillmerung über mindestens fünf Jahre zulässig Zillmerungsverbot: Verteilung über die gesamte Ansparphase; bei Anbieterwechsel einmalige Verwaltungspauschale von max. 150 Euro. Das übertragene geförderte Kapital darf bei Abschluss- und Vertriebskosten nicht berücksichtigt werden

Die Frühstartrente als weiteres Förderprojekt

Neben dem Altersvorsorgedepot treibt die Bundesregierung noch ein zweites, eng damit verknüpftes Vorhaben voran: die Frühstartrente. Das zugehörige Gesetz soll ebenfalls zum 1. Januar 2027 in Kraft treten – parallel zum Start des Altersvorsorgedepots.

Der Staat zahlt für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot – macht 120 Euro im Jahr und 1.440 Euro über die gesamte Laufzeit von zwölf Jahren. Voraussetzung ist allein ein erster Wohnsitz des Kindes in Deutschland, auf einen Schulbesuch oder den Wohnsitz der Eltern kommt es nicht an.

Den Antrag auf Förderung stellt automatisch der Depotanbieter, sobald ein entsprechender Vertrag auf den Namen des Kindes eröffnet wurde.

Berechtigt sind zum Start die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021, ab 2028 rückt dann jährlich der jeweils neue Jahrgang nach, sobald die Kinder ihren sechsten Geburtstag haben.

Gefördert wird ausschließlich der Standarddepot-Vertrag mit dem Effektivkostendeckel von 1,0 Prozent – für Minderjährige dürfen dabei zusätzlich keine Abschluss- und Vertriebskosten erhoben werden. Familien können oberhalb der staatlichen Förderung bis zu 6.840 Euro pro Jahr zusätzlich einzahlen; diese Eigenbeiträge lassen sich zudem jederzeit wieder entnehmen, wobei die darauf entfallenden Erträge dann versteuert werden müssen.

Für die Anzahl der Verträge gilt beim Kind dieselbe Grenze wie bei Erwachsenen: maximal zwei zertifizierte Altersvorsorgeverträge gleichzeitig, und der Frühstartrenten-Vertrag zählt als einer davon mit. Die staatliche Förderung selbst fließt dabei ohnehin nur in einen einzigen Vertrag – theoretisch könnte das Kind aber noch einen zweiten, ungeförderten Altersvorsorgevertrag daneben führen.

Gewöhnliche, nicht zertifizierte Depots wie ein normales Jugendkonto oder ein freier Sparplan zählen bei alledem nicht mit und sind in beliebiger Zahl möglich.

Die Bundesbank-Auffanglösung

Falls Eltern nicht aktiv ein eigenes Depot für ihr Kind eröffnen, geht die Förderung zunächst nicht verloren: Für den Startjahrgang 2020 fließt das Geld zeitversetzt ab dem Jahr 2028 in ein von der Deutschen Bundesbank verwaltetes Sondervermögen – nach Jahrgängen getrennt und ausschließlich in global gestreute Aktien und Aktienfonds investiert, ohne Garantie und ohne Verlustpuffer. Dieser zeitliche Vorlauf soll Eltern bewusst noch Gelegenheit geben, in der Zwischenzeit doch noch einen individuellen Vertrag abzuschließen.

Bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres – also weit über die Volljährigkeit hinaus – kann der Berechtigte dieses angesparte Kapital dann auch noch rückwirkend in ein eigenes Altersvorsorgedepot übertragen lassen. Wird bis dahin kein eigenes Altersvorsorgedepot eröffnet und das im Sondervermögen angesparte Kapital dorthin übertragen, verfällt der Anspruch: Das Geld fließt dann zurück in den Bundeshaushalt.

Übergang von Frühstartrente zu Altersvorsorgedepot

Ab der Volljährigkeit können die Berechtigten ihr Depot einfach weiterbesparen oder in einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag wechseln. Damit soll nach der Idee des Gesetzgebers idealerweise eine durchgehende Förderkette über das gesamte Leben entstehen: Frühstartrente vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, anschließend das reguläre, geförderte Altersvorsorgedepot. Auch für das Frühstart-Kapital gilt dabei: Die Erträge bleiben in der gesamten Ansparphase steuerfrei, versteuert wird erst die spätere Auszahlung nach dem Prinzip der nachgelagerten Besteuerung.

Möglich ist dabei sogar eine zeitweise doppelte Förderung: Ist ein Jugendlicher etwa durch eine Ausbildung bereits selbst in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert und zahlt eigene Beiträge in seinen Standarddepot-Vertrag ein, erhält er neben der laufenden Frühstartrenten-Förderung zusätzlich die reguläre, beitragsproportionale Grundzulage – und, weil er unter 25 Jahre alt ist, obendrein den einmaligen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro.

5. Für Berater & Vermittler

Abschlusskosten wandern in die Laufzeit

Für Finanzvertriebe besonders relevant: Die im Versicherungsvertrieb gängige Zillmerung ist beim Altersvorsorgedepot nicht zulässig. Abschlusskosten dürfen somit nicht zu Vertragsbeginn fällig werden, sondern sollen über die gesamte Vertragslaufzeit – also Anspar- und Auszahlungsphase – verteilt werden. Wer als Vermittler von Fondspolicen bisher gezillmerte Verträge gewohnt war, muss seine Vergütungsplanung entsprechend umstellen. Unter einigen Emittenten kursieren allerdings bereits Pläne, Abschlusskosten möglicherweise weiterhin vorab an den Vertrieb auszuzahlen – dann jedoch auf Risiko der Vertragsanbieter selbst.

Der Kostendeckel als Benchmark

Die Kostenobergrenze von 1 Prozent dürfte auch mit Blick auf das individuelle Altersvorsorgedepot eine Ankerwirkung entfalten, sind sich Beobachter einig. Jeder Anbieter einer individuellen Altersvorsorgedepot-Lösung – außer den Eigenheimrenten- (früher „Wohnriester“-)-Anbietern – muss ein Standarddepot vorhalten. Teurere beratene Depots müssen ihren Aufpreis dokumentiert rechtfertigen: Fondsuniversum, Risikosteuerung, Auszahlungsplanung, laufende Betreuung.

Für Finanzberater könnte durch den Preisdruck eine betriebswirtschaftliche Lücke entstehen: Die Versicherungsforen Leipzig kommen beispielsweise für einen typischen Altersvorsorgedepot-Vertrag mit Maximalförderung über 30 Jahre auf rund 1,46 Prozent Effektivkosten. Für die 1-Prozent-Benchmark müssten die Abschlusskosten um ein Drittel sinken. Zusammen mit dem Zillmerungsverbot – Abschlusskosten werden über die gesamte Ansparphase gestreckt, auf übertragenes gefördertes Riester-Kapital dürfen zudem gar keine Abschluss- und Vertriebskosten mehr erhoben werden – dürfte das für viele Beratungsfirmen eine betriebswirtschaftliche Herausforderung werden.

Anbieterwechsel: Kosten und Fristen

Innerhalb des neuen Systems sollen Anleger jederzeit und beliebig oft den Anbieter wechseln können. Dabei darf der abgebende Anbieter in den ersten fünf Vertragsjahren eine Wechselgebühr von maximal 150 Euro verlangen, ab dem sechsten Jahr ist der Wechsel kostenfrei. Der aufnehmende Anbieter darf seinerseits – unabhängig von der Fünf-Jahres-Frist – zusätzlich eine Verwaltungspauschale von bis zu 150 Euro für die Einrichtung und Übertragung des Vertrags berechnen. Für die Beratung lohnt sich damit ein Blick auf die Vertragslaufzeit, bevor ein Wechsel empfohlen wird.

Die Zwei-Verträge-Grenze als Beratungsargument

Wer sein Erspartes auf mehrere Anbieter verteilen möchte, stößt beim Altersvorsorgedepot auf eine Grenze: Pro Person sind maximal zwei nach dem 31. Dezember 2026 abgeschlossene Altersvorsorgeverträge erlaubt.

Für einen etwaigen dritten Vertrag entfällt die Förderung komplett – die eingezahlten Beiträge gelten dann weder als Altersvorsorgebeiträge, noch wird der Vertrag überhaupt als zertifizierter Altersvorsorgevertrag anerkannt. Maßgeblich für die Reihenfolge ist schlicht das Datum des jeweiligen Vertragsabschlusses.

Wer aber schon bei einem einzigen Vertrag die volle Förderung ausschöpfen kann, mag sich fragen, wozu ein zweiter überhaupt gut sein soll. Die Antwort liegt weniger in der staatlichen Zulage als in einem steuerlichen Nebeneffekt: Grundzulage, Kinderzulage und Sonderausgabenabzug hängen an der Person, nicht am einzelnen Vertrag – gefördert werden insgesamt maximal 1.800 Euro Eigenbeitrag pro Jahr, ganz gleich, ob dieser Betrag in einen oder auf zwei Verträge verteilt wird. Ein zweiter Vertrag bringt also keinen zusätzlichen Euro Zulage.

Was sich aber tatsächlich vervielfacht, ist das steuerlich begünstigte Anlagevolumen insgesamt: Jeder einzelne Vertrag darf laut Gesetz mit bis zu 6.840 Euro pro Jahr bespart werden – auch wenn oberhalb der 1.800-Euro-Marke keine Zulage mehr fließt. Mit zwei Verträgen lassen sich auf diese Weise bis zu 13.680 Euro pro Jahr in eine Anlageform einzahlen, die während der gesamten Ansparphase von der Vorabpauschale sowie der Abgeltungsteuer auf laufende Erträge befreit ist – ein Vorteil, den ein gewöhnliches Wertpapierdepot nicht bietet.

Über eine lange Ansparzeit kann dieser Steuerstundungseffekt einen spürbaren Renditeunterschied ausmachen, selbst für den Teil des Kapitals, der keine Zulage mehr erhält.

Weitere denkbare Gründe für einen zweiten Vertrag: Ein Sparer könnte einen Vertrag als einfaches, kostengünstiges Standarddepot führen und einen zweiten als frei gestaltetes Altersvorsorgedepot, in dem er selbst über Fonds, ETFs und Anleihen entscheidet. Auch die Streuung über zwei Anbieter kann ein Motiv sein.

Wichtig für die Einordnung: Ein ganz gewöhnliches, ungefördertes Wertpapierdepot fällt nicht unter die Zwei-Verträge-Grenze. Wer zusätzlich frei sparen möchte, kann das unbegrenzt in gewöhnlichen Depots tun.

Altersvorsorgedepot – oder doch das freie ETF-Depot?

Das Altersvorsorgedepot ist letztlich nur eine von mehreren Möglichkeiten, am Kapitalmarkt zu investieren. Wer für das Alter vorsorgen will, muss nicht zwingend den staatlich geförderten Weg wählen – als Alternative steht auch ein gewöhnliches, freies Wertpapierdepot offen, das ohne Zulagenantrag, ohne Altersgrenzen und ohne Zertifizierungsvorgaben funktioniert.

Hier wie dort kann prinzipiell in dieselben Investmentprodukte angelegt werden – wer im AVD etwa in den MSCI World spart, könnte dasselbe auch in einem freien Depot tun. Der Unterschied liegt im rechtlichen und steuerlichen Rahmen darum herum: Zulagen, Sonderausgabenabzug, steuerliche Behandlung. Im geförderten AVD ist das Kapital zudem bis zum 62. Lebensjahr gebunden, im freien Depot lässt sich jederzeit darauf zugreifen.

Altersvorsorgedepot im Vergleich zum freien ETF-Depot

Kriterium Altersvorsorgedepot Freies ETF-Depot Staatliche Zulagen Bis 540 Euro/Jahr + Kinderzulage Keine Sonderausgabenabzug Bis 1.800 Euro absetzbar Nein Steuern Ansparphase Komplett steuerfrei Abgeltungsteuer + Vorabpauschale Steuern Auszahlung Nachgelagerte Besteuerung Bereits versteuert ETF-Auswahl Eingeschränkt (zugelassene Produkte) Völlig frei Entnahme vor 62 Förderschädlich (Zulagen zurück) Jederzeit möglich Rebalancing Steuerfrei möglich Löst Steuerpflicht aus Max. Einzahlung 1.800 Euro/Jahr gefördert Unbegrenzt Vererbung Auf Ehepartner/Kinder übertragbar Frei vererbbar Anbieterwechsel Kostenfrei möglich (ab Jahr 6) Depotumzug möglich

Der Steuerstundungseffekt

Im freien Depot fällt jedes Jahr die Vorabpauschale auf fiktive Gewinne an – auch dann, wenn noch gar nichts verkauft wurde. Hinzu kommt: Jeder Verkauf, etwa im Rahmen eines Rebalancings, löst sofort Abgeltungsteuer auf die realisierten Gewinne aus. Im Altersvorsorgedepot bleibt das gesamte Kapital während der Ansparphase hingegen steuerlich unangetastet. Fondswechsel, Umschichtungen und Rebalancing sind steuerlich neutral möglich. Besteuert wird erst am Ende, bei der Auszahlung – zu einem Zeitpunkt, an dem der persönliche Einkommensteuersatz für die meisten Sparer ohnehin niedriger liegt als während des Erwerbslebens.

Wann das freie Depot trotzdem die bessere Wahl ist

Die größte Schwäche des Altersvorsorgedepots ist die Kapitalbindung bis zum 62. Lebensjahr: Wer vorher an sein Geld will, verliert sämtliche Zulagen und Steuervorteile rückwirkend. In folgenden Konstellationen spricht das eher für das freie Depot – oder zumindest für eine Kombination aus beidem:

Vorzeitiger Ruhestand geplant: Wer schon mit 55 oder 60 aufhören möchte zu arbeiten, braucht für die Überbrückungsjahre frei verfügbares Kapital.

Wer schon mit 55 oder 60 aufhören möchte zu arbeiten, braucht für die Überbrückungsjahre frei verfügbares Kapital. Finanzielle Flexibilität wichtiger als Förderung: Bei geplanten größeren Anschaffungen, einer Existenzgründung oder einem Immobilienkauf zählt der jederzeitige Zugriff mehr als der Steuervorteil.

Bei geplanten größeren Anschaffungen, einer Existenzgründung oder einem Immobilienkauf zählt der jederzeitige Zugriff mehr als der Steuervorteil. Hohe Sparrate: Oberhalb von 150 Euro monatlich lohnt sich meist die Kombination – den geförderten Teil ins Altersvorsorgedepot, den Rest ins freie Depot.

Oberhalb von 150 Euro monatlich lohnt sich meist die Kombination – den geförderten Teil ins Altersvorsorgedepot, den Rest ins freie Depot. Keine Förderberechtigung: Wer nicht zum begünstigten Personenkreis gehört, kann ohnehin nur auf das freie Depot zurückgreifen.

6. Was beim Altersvorsorgedepot noch offen ist

Der Staat als möglicher Konkurrent

Für Diskussionen sorgte eine im Gesetzgebungsprozess erst spät eingefügte Klausel: Auch der Staat soll ein eigenes Standarddepotprodukt anbieten dürfen. Einen entsprechenden Beschluss fügte erst der Bundestag in das Gesetzesvorhaben ein. Angeblich kam dies selbst für das Finanzministerium überraschend.

Das Gesetz schafft dabei keinen staatlichen Anbieter, es lässt ihn lediglich zu. Die Bundesregierung wird ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrats eine Rechtsverordnung zur Umsetzung eines durch einen öffentlichen Träger angebotenen Standarddepot-Vertrags zu erlassen.

Der Bundesrat muss dem nicht zustimmen, es gilt jedoch ein sogenannter abgeschwächter Parlamentsvorbehalt: Der Bundestag kann die Verordnung ändern oder ablehnen, hat dafür aber nur drei Sitzungswochen Zeit – sonst tritt sie unverändert in Kraft.

Für ein staatliches Standarddepot gelten dabei dieselben Vorgaben wie für die privaten Varianten: zwei vorgegebene Fonds, zwingender Online-Abschluss, das gesetzliche Ablaufmanagement in den letzten Jahren vor Rentenbeginn und derselbe Effektivkostendeckel von 1,0 Prozent.

Stand der Verordnung: kein Entwurf, kein Zeitplan, kein Träger

Die notwendige Rechtsverordnung für das staatliche Standarddepot liegt bis heute nicht vor, und es gibt auch keinen konkreten Zeitplan dafür. Als Engpässe gelten einerseits der noch unbekannte Träger und andererseits auch die fehlende Infrastruktur – von Depotführung bis Zulagen- und Steuerverfahren. Wegen dieser administrativen Unklarheiten gehen Beobachter aktuell davon aus, dass ein staatlich betriebenes Altersvorsorgedepot zumindest bis Januar 2027 nicht startklar sein dürfte.

Als möglicher Träger waren bislang vor allem die Deutsche Bundesbank und der Staatsfonds Kenfo im Gespräch, aber auch die Deutsche Rentenversicherung Bund und die KfW kämen grundsätzlich in Frage. Für die Bundesbank spräche, dass sie eine Hauptrolle in einem verwandten Vorhaben spielen soll: Ab 2028 soll sie das Sondervermögen der Frühstartrente verwalten.

Noch in der Warteschleife: die Durchführungsverordnung zum Altersvorsorgedepot

Neben dem noch ausstehenden staatlichen Standarddepot gibt es einen weiteren Baustein der Reform, der Anfang September 2027 noch fehlt – und in der Finanzbranche schmerzlich vermisst wird: die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in ihrer ab 2027 geltenden Fassung.

Das Gesetz zum Altersvorsorgedepot selbst verweist an mehreren Stellen ausdrücklich auf diese Verordnung. Sie soll die technischen und verfahrensrechtlichen Details regeln, die im Gesetzestext offenbleiben, etwa das genaue Zulagenverfahren und die Datenübermittlung zwischen Anbietern und der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen.

Solange die Durchführungsverordnung nicht vorliegt, bleiben einige praxisrelevante Fragen offen, auf die Berater und Vermittler ihre Kunden bislang nur mit Einschränkung vorbereiten können. Dazu zählen beispielsweise:

Ehepaare mit unterschiedlichen Fördersystemen: Wie wird genau verfahren, wenn bei steuerlich zusammen veranlagten Ehegatten ein Partner in der Riester-Förderung verbleibt, während der andere ins Altersvorsorgedepot wechselt?

Wie wird genau verfahren, wenn bei steuerlich zusammen veranlagten Ehegatten ein Partner in der Riester-Förderung verbleibt, während der andere ins Altersvorsorgedepot wechselt? Die steuerliche Behandlung von Überzahlungen: Zahlt ein Sparer mehr als die geförderten 1.800 Euro pro Jahr in einen Altersvorsorgedepot-Vertrag ein, ist offen, wie sich das im Detail steuerlich auswirkt. In der Beratungspraxis wird deshalb aktuell mitunter empfohlen, eine solche Überzahlung zunächst zu vermeiden, bis hier mehr Klarheit besteht.

Zahlt ein Sparer mehr als die geförderten 1.800 Euro pro Jahr in einen Altersvorsorgedepot-Vertrag ein, ist offen, wie sich das im Detail steuerlich auswirkt. In der Beratungspraxis wird deshalb aktuell mitunter empfohlen, eine solche Überzahlung zunächst zu vermeiden, bis hier mehr Klarheit besteht. Das konkrete Auszahlungsprodukt: Auch mit Blick auf die spätere Auszahlphase ist nicht im Detail klar, wie Anbieter am Ende ihre Produkte ausgestalten werden.

Zumindest auf gutem Wege: die Frühstartrente

Bei der Frühstartrente hat das Bundeskabinett hat am 12. August 2026 den Gesetzentwurf zur Einführung der Frühstartrente beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren soll möglichst noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden – endgültig verabschiedet ist dieses Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.