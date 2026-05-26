Solide Euro-Unternehmensanleihen und ein strukturierter Anlagehorizont für planbare Erträge – was den bewährten Laufzeitfonds von Candriam für Investoren jetzt interessant macht.

Wie soll man den aktuellen Turbulenzen an den Börsen begegnen? Viele Anleger setzen auf Laufzeitfonds. Der Candriam Bonds Euro Corporate 2036 steht exemplarisch für diesen Trend. Er verbindet die Logik klassischer Renteninvestments mit einem klar definierten Zeithorizont – und spricht damit gezielt Anleger an, die ein hohes Maß an Planungssicherheit wünschen.

Investieren mit Enddatum: Die Logik hinter Laufzeitfonds

Das Grundprinzip von Laufzeitfonds ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Sie investieren in festverzinsliche Wertpapiere, deren Laufzeiten auf ein konkretes Fondsende abgestimmt sind. Im vorliegenden Fall ist dies der 31. Dezember 2036. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Portfolio sukzessive „abgebaut“, indem Anleihen auslaufen und die Rückflüsse vereinnahmt werden.

Dieses Vorgehen erinnert in seiner Struktur an Festgeldanlagen – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Fonds investiert breit gestreut in zahlreiche Emittenten am Kapitalmarkt. Dadurch entsteht Diversifikation, die das Risiko einzelner Ausfälle reduziert. Gleichzeitig lässt sich die Rendite bei einem Investment bis zur Endfälligkeit vergleichsweise gut abschätzen. Zwar unterliegt der Fonds während der Laufzeit marktbedingten Kursschwankungen, doch verlieren diese an Relevanz, wenn Anleger konsequent bis zum Laufzeitende investiert bleiben.

Fokus auf Qualität: Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Segment

Im Zentrum der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit solider Bonität. Der Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 64,9 Millionen Euro (Stand: 20. April 2026) investiert überwiegend in Emittenten, die von den großen Ratingagenturen mit mindestens BBB- beziehungsweise Baa3 bewertet werden. Damit bewegt sich das Portfolio im Investment-Grade-Bereich und vermeidet bewusst das höhere Risiko von Hochzinsanleihen.

Ziel ist es, über die Laufzeit hinweg Kapitalwachstum zu generieren und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Stabilität zu erreichen. Die Auswahl der Titel erfolgt aktiv und basiert auf fundierten finanzwirtschaftlichen Analysen.

Erfahrenes Management und strukturierter Investmentprozess

Verantwortet wird der Fonds von einem eingespielten Team um Philippe Dehoux, Head of Global Bonds bei Candriam, der auf jahrzehntelange Erfahrung im Anleihemanagement zurückblickt. Unterstützt wird er vom Fondsmanager Yohanne Levy.

Die Steuerung erfolgt diskretionär, das heißt, das Management trifft seine Anlageentscheidungen aktiv und unabhängig von starren Indexvorgaben. Dabei spielen neben klassischen Finanzkennzahlen auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle.

Nachhaltigkeit als integrierter Faktor

Der Fonds ist gemäß der europäischen Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Produkt klassifiziert und berücksichtigt ökologische sowie soziale Kriterien im Investmentprozess. Diese fließen in die Analyse ein, ohne jedoch das alleinige Entscheidungskriterium zu sein. Mit einem Morningstar Sustainability Rating von vier von fünf Sternen (Stand: 31. Januar 2026, Morningstar-Kategorie EAA Fund Fixed Term Bond) positioniert sich der Fonds im oberen Bereich vergleichbarer Strategien.

Damit folgt Candriam seiner langjährigen Philosophie, die unter dem Leitmotiv „Conviction & Responsibility“ steht. Der Vermögensverwalter zählt zu den etablierten Akteuren im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen und verwaltet insgesamt 163 Milliarden Euro (Quelle: Candriam, Stand: 31. Dezember 2025).

Kosten, Risiko und Struktur: Ein ausgewogenes Profil

Mit laufenden Kosten von rund 0,32 Prozent für ISIN: LU0144745956 (Anteilsklasse I2, Stand: 18. Februar 2026) pro Jahr bewegt sich der Fonds auf einem moderaten Niveau für aktiv gemanagte Rentenstrategien. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Vergütung, die an eine Outperformance gegenüber der Benchmark gekoppelt ist. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge fallen hingegen nicht an.

Auf der Risikoskala* wird der Fonds mit 3 von 7 eingestuft und liegt damit im mittleren Bereich. Das Risiko resultiert vor allem aus möglichen Bonitätsverschlechterungen einzelner Emittenten sowie aus Marktschwankungen, die insbesondere bei einem vorzeitigen Verkauf relevant werden können. Denn trotz der klaren Laufzeitstruktur bleibt der Fonds börsentäglich handelbar – allerdings zu jeweils aktuellen Marktpreisen.

Zwischen Festgeld und Rentenfonds: Die strategische Einordnung

Der Candriam Bonds Euro Corporate 2036 bietet einerseits eine ähnliche Planbarkeit wie klassische Festzinsprodukte, eröffnet aber andererseits den Zugang zu den Renditechancen des Kapitalmarkts.

Gerade in einem Umfeld erhöhter Zinsen liegt der Vorteil darin, dass das aktuelle Renditeniveau über viele Jahre hinweg gesichert werden kann. Gleichzeitig profitieren Anleger von der Diversifikation über zahlreiche Unternehmensanleihen hinweg. Dem gegenüber stehen die typischen Kapitalmarktrisiken sowie die eingeschränkte Flexibilität durch die langfristige Kapitalbindung.

Fazit: Klare Perspektive für geduldige Anleger

Der Candriam Bonds Euro Corporate 2036 richtet sich an Investoren mit einem klar definierten Anlagehorizont und dem Wunsch nach planbaren Erträgen. Wer bereit ist, sein Kapital bis zum Jahr 2036 zu binden, erwirbt ein Instrument, das Stabilität und Renditepotenzial miteinander verbindet.

Seine Stärke entfaltet der Fonds dabei nicht im kurzfristigen Marktgeschehen, sondern in der Konsequenz seiner Struktur. Für Anleger, die diese Logik akzeptieren und ihr Geld für sich arbeiten lassen, kann er ein verlässlicher Baustein im Portfolio sein – insbesondere als kalkulierbare Ergänzung in einem volatilen Marktumfeld.