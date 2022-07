Fixed-Income-Anlagen Was der Energieschock für Anleihen bedeutet

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine reichen weit über Europa hinaus. Der Angriff Russlands auf sein Nachbarland hat die Energie- und Rohstoffpreise ebenso wie die Inflation in Industrie- und Schwellenländern in die Höhe getrieben und zu einer Neuordnung geopolitischer Allianzen geführt. Die Anleihenmärkte hingegen verzeichneten eines der schlechtesten Quartale seit 40 Jahren, da die Inflation nun stärker gefürchtet wird als die Deflation. Die Abflachung der globalen Zinskurven trägt zudem zu Rezessionsängsten bei.

Europas grüne Wende

Vor dem Ukraine-Krieg war Russland Europas größter Erdgaslieferant und Europa war der größte Abnehmer von russischem Gas. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beschleunigt Europa nun seine Umstellung auf grüne Energie. So hat Deutschland das Ziel, seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu decken, auf 2035 vorgezogen.

Wie der Weg aus makroökonomischer Sicht aussehen könnte, berichtet David Zahn, Head of European Fixed Income and Sustainability bei Franklin Templeton Fixed Income. Zahn erläutert außerdem, inwieweit die Europäische Union mittels Umweltgütesiegeln mehr Kapital in Atomkraft- und Gasprojekte lenken will, um damit die lückenhafte Energieversorgung aus Wind- und Solarenergie zu ergänzen.

Swing-Produzent für die Welt

Mit ihren reichhaltigen Schieferölvorräten können die USA die weltweiten Ölpreise als bedeutender „Swing-Produzent“ (Ausgleichsproduzent) beeinflussen. Die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie ist jedoch trotz der Aufforderung der Regierung, ihre Bohrtätigkeit zu verstärken, nicht sonderlich an dieser Rolle interessiert. Warum nicht? Western Asset Management erinnert daran, dass frühere von der OPEC beeinflusste Ölpreiszyklen in der Schieferölindustrie zu schmerzhaften Insolvenzen und Herabstufungen von Anleihe-Ratings führten. Um eine Wiederholung dieser Entwicklungen zu verhindern, verlangen Anleger, die in Anleihen der Branche investieren, von den Führungskräften der Schieferölindustrie mehr Kapitaldisziplin. Dies dürfte die Fähigkeit der USA einschränken, die Ölproduktion kurzfristig rasch zu steigern.

Das Inflationsdilemma

Mit Blick auf die Schwellenländer erklärt Alberto Boquin, Credit Analyst bei Brandywine Global, warum einige hochverzinsliche Staatsanleihen wie die von Südafrika davon profitieren, dass ausländische Anleger sich mit Metallen wie Palladium eindecken. Für Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating wie jene von Chile sind die steigenden Rohstoffpreise jedoch ein zweischneidiges Schwert. Die chilenische Zentralbank muss die Zinsen weiter anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Angesichts ihrer niedrigeren Renditen halten wir die Staatsanleihen des Landes daher für weniger attraktiv.

Zum Thema China äußert sich Tracy Chen, Portfoliomanagerin bei Brandywine Global: Sie berichtet über die Investitionen Chinas in der Ukraine und die engen Beziehungen Pekings zu Kiew und erklärt, warum angesichts der wirtschaftlichen Instabilität in China nicht davon auszugehen ist, dass sich Präsident Xi Jinping auf die Seite der Russen schlägt.

Zur Broschüre „Energieschock: Krieg bringt weltweit Risiken und Chancen bei Anleihen“ geht es hier.

