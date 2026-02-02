Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck traf im Video-Interview auf Martin Lück, Kapitalmarktexperte von Franklin Templeton.

Diskussion mit Robert Habeck und Martin Lück „Sicherheit, Schulden, Scheitern – was Deutschland jetzt lernen muss“

Im Gespräch mit Malte Dreher, Herausgeber von DAS INVESTMENT, analysierten beide die geopolitische Lage, die konjunkturelle Situation der Exportnation Deutschland sowie zentrale Fragen von Energie-, Industrie- und Fiskalpolitik.

Die Diskussion machte deutlich, wie eng geopolitische Stabilität, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und fiskalische Handlungsfähigkeit inzwischen miteinander verwoben sind. Sicherheit, Investitionen und Vertrauen werden zu strategischen Faktoren – ebenso wie die Bereitschaft, politische Risiken einzugehen. Folgende Kernthesen ergaben sich aus dem Gespräch:

1. Demokratie, Sicherheit und Vertrauen

Robert Habeck – Europa als neuer Zufluchtsort



„Liberale, hochqualifizierte Israelis denken erstmals ernsthaft darüber nach, ihr Land zu verlassen, weil Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erodieren. Europa wird wieder zum Zufluchtsort.“

Martin Lück – Unsicherheit ist Gift für Märkte



„Nicht hohe Zinsen, sondern politische Unsicherheit ist das größte Risiko für Investoren.“

2. Energie, Resilienz und Standortfragen

Robert Habeck – Energiewende ist Sicherheitspolitik



„Erneuerbare Energien sind heute kein Klimaprojekt mehr, sondern eine Frage geopolitischer Resilienz und nationaler Sicherheit.“

Martin Lück – Konsens senkt Kapitalkosten



„Ein breiter politischer Konsens ist ein Standortfaktor – er reduziert Risiken und macht Deutschland investierbarer.“

3. Industriepolitik und Wettbewerbsfähigkeit

Robert Habeck – Industriepolitik ist Pragmatismus



„Ein Industriestrompreis für energieintensive Branchen ist keine Ideologie, sondern eine realistische Antwort auf den industriellen Druck in Deutschland.“

Martin Lück – Das Talentproblem ist ein Rahmenproblem



„Deutschland leidet nicht an fehlendem Innovationsgeist, sondern an falschen Rahmenbedingungen für Kapital und Geschwindigkeit.“

4. Fiskalpolitik und Zukunftsfähigkeit

Robert Habeck – Die Schuldenbremse als Sicherheitsrisiko



„Die Schuldenbremse war am Ende kein Stabilitätsanker mehr – sie hat die Sicherheitsfähigkeit Deutschlands gefährdet.“

Martin Lück – Schuldenbremse aus der Vergangenheit



„Die Schuldenbremse ist ein Relikt aus der Zeit nach der Finanzkrise – sie passt nicht mehr zu einer Welt multipler Krisen.“

5. Mindset, Risiko und wirtschaftlicher Neustart

Robert Habeck – Angst lähmt Politik



„Das größte Problem der Politik ist nicht fehlendes Geld, sondern die Angst, für unbequeme Entscheidungen nicht wiedergewählt zu werden.“

Martin Lück – Ohne Scheitern kein Comeback



„Ohne eine Kultur des Scheiterns wird Deutschland wirtschaftlich nicht wieder dynamisch werden.“