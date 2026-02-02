„Sicherheit, Schulden, Scheitern – was Deutschland jetzt lernen muss“
Im Gespräch mit Malte Dreher, Herausgeber von DAS INVESTMENT, analysierten beide die geopolitische Lage, die konjunkturelle Situation der Exportnation Deutschland sowie zentrale Fragen von Energie-, Industrie- und Fiskalpolitik.
Die Diskussion machte deutlich, wie eng geopolitische Stabilität, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und fiskalische Handlungsfähigkeit inzwischen miteinander verwoben sind. Sicherheit, Investitionen und Vertrauen werden zu strategischen Faktoren – ebenso wie die Bereitschaft, politische Risiken einzugehen. Folgende Kernthesen ergaben sich aus dem Gespräch:
1. Demokratie, Sicherheit und Vertrauen
Robert Habeck – Europa als neuer Zufluchtsort
„Liberale, hochqualifizierte Israelis denken erstmals ernsthaft darüber nach, ihr Land zu verlassen, weil Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erodieren. Europa wird wieder zum Zufluchtsort.“
Martin Lück – Unsicherheit ist Gift für Märkte
„Nicht hohe Zinsen, sondern politische Unsicherheit ist das größte Risiko für Investoren.“
2. Energie, Resilienz und Standortfragen
Robert Habeck – Energiewende ist Sicherheitspolitik
„Erneuerbare Energien sind heute kein Klimaprojekt mehr, sondern eine Frage geopolitischer Resilienz und nationaler Sicherheit.“
Martin Lück – Konsens senkt Kapitalkosten
„Ein breiter politischer Konsens ist ein Standortfaktor – er reduziert Risiken und macht Deutschland investierbarer.“
3. Industriepolitik und Wettbewerbsfähigkeit
Robert Habeck – Industriepolitik ist Pragmatismus
„Ein Industriestrompreis für energieintensive Branchen ist keine Ideologie, sondern eine realistische Antwort auf den industriellen Druck in Deutschland.“
Martin Lück – Das Talentproblem ist ein Rahmenproblem
„Deutschland leidet nicht an fehlendem Innovationsgeist, sondern an falschen Rahmenbedingungen für Kapital und Geschwindigkeit.“
4. Fiskalpolitik und Zukunftsfähigkeit
Robert Habeck – Die Schuldenbremse als Sicherheitsrisiko
„Die Schuldenbremse war am Ende kein Stabilitätsanker mehr – sie hat die Sicherheitsfähigkeit Deutschlands gefährdet.“
Martin Lück – Schuldenbremse aus der Vergangenheit
„Die Schuldenbremse ist ein Relikt aus der Zeit nach der Finanzkrise – sie passt nicht mehr zu einer Welt multipler Krisen.“
5. Mindset, Risiko und wirtschaftlicher Neustart
Robert Habeck – Angst lähmt Politik
„Das größte Problem der Politik ist nicht fehlendes Geld, sondern die Angst, für unbequeme Entscheidungen nicht wiedergewählt zu werden.“
Martin Lück – Ohne Scheitern kein Comeback
„Ohne eine Kultur des Scheiterns wird Deutschland wirtschaftlich nicht wieder dynamisch werden.“