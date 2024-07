Die Verwerfungen an den Immobilienmärkten sind seit rund zwei Jahren allgegenwärtig. Sie spicken beinahe täglich die Wirtschaftsnachrichten. Jüngst in den Fokus der Presse hat es der Uniimmo Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1) geschafft; mit immerhin knapp 4 Milliarden Euro Fondsvolumen (Stand Mitte Juli 2024) eines der Flaggschiffe aus der Gattung offene Immobilienfonds. Dieser musste in den letzten Tagen gewaltig abwerten, was dem einen oder anderen Investor Sorgenfalten wegen vermeintlich drohender Verluste auf die Stirn zauberte.

Eben diese Anlegersorgen bieten fruchtbaren Boden für akquisitionshungrige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Speist man die gängigen Internetsuchmaschinen mit den entsprechenden Schlagworten, findet man zahlreiche Anwaltskanzleien, die vollmundig mit vermeintlichen Schadenersatzansprüchen gegen die Vertriebe – die produktspezifisch beim Uniimmo Wohnen ZBI vielfach dem genossenschaftlichen Finanzsektor entstammen – werben.

Erfolg von Klagen alles andere als selbstverständlich

Mit hoher Selbstverständlichkeit finden sich auf vielen Internetseiten sogenannter Anlegerschutzkanzleien die gängigen Schlagworte des „geschädigten Anlegers“. Dieser werde „nicht ordnungsgemäß über Risiken und Kosten aufgeklärt“ oder erhalte Kapitalanlagen durch den Vertrieb als nur vermeintlich „sicher“ verkauft. Dieser Schlagworte bedarf es auch, scheiden sich doch insbesondere an deren gerichtlicher Bewertung Erfolg und Misserfolg einer Anlegerklage.

Doch auch wenn einige Anlegerkanzleien suggerieren, dass grundsätzlich sehr gute Erfolgsaussichten für einen Regressanspruch gegenüber dem produktvermittelnden Unternehmen bestünden: Ein solcher Erfolg ist alles andere als selbstverständlich. Zwar hat sich die Rechtsprechung zu Kapitalanlagethemen in den letzten Jahren sehr verbraucherfreundlich entwickelt. Das könnte sich aber wie ein Bumerang gegen Anleger wenden, die ihr Investment nun wieder rückabwickeln wollen.

Während Investoren Anlageverluste aus der Lehman-Krise noch recht einfach sozialisieren konnten, liegen die Hürden nun ungleich höher. Dafür gibt es mehrere Gründe, allen voran der stetige Regulierungswille der europäischen Gesetzgeber im Bereich der Kapitalmärkte und die angedeutete anlegerfreundliche Rechtsprechung. So unterliegen Finanzmarktakteure – insbesondere auch die mit dem Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI betrauten Banken – zwischenzeitlich sehr strengen formalen Vorgaben. Eine fehlerhafte Beratung eines Kunden mutet allein deshalb eher unwahrscheinlich an. Ausgeschlossen mag sie gleichwohl nicht sein. Es kommt deshalb wie immer auf den Einzelfall an.

Im Zweifel muss der Kunde dem Berater Fehlverhalten nachweisen

Festhalten lässt sich: Für das vermeintliche Fehlverhalten seines Beraters trägt praktisch ausschließlich der Anleger die Beweislast vor Gericht. Dadurch wird der Weg besonders steinig. Schließlich verfügen Banken, Sparkassen und unabhängige Finanzdienstleister zwischenzeitlich über derart exzellente Dokumentationen, Compliance-Strukturen und Qualitätssicherungsmaßnahmen, dass viele standardmäßig erhobene Behauptungen von Anlegerkanzleien nicht nur nicht verfangen. Sie können durch Vorlage eines qualifizierten Beweismittels gleich ad absurdum geführt werden.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Dies führt dann häufig dazu, dass Anleger etwaige Prozesse vor Gericht verlieren. Bei mangelnder Rechtschutzdeckung entstehen ihnen zudem teils hohe zusätzliche Kosten.

Daher sollten Anleger, die einen Schadenersatzanspruch gegen ihr beratendes Institut oder ihren Vermittler in Erwägung ziehen, zuvor auf eine gute Beratung von qualifizierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten setzen. Ob dies bei Anbietern, die mit einer kostenfreien Ersteinschätzung für die Aussichten beim Uniimmo Wohnen ZBI werben, durchweg gewährleistet ist, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Es empfiehlt sich vielmehr, Referenzen einzuholen. Ohne eine ausführliche, individuelle Besprechung zwischen Mandant und Anwalt dürfte ein zufriedenstellendes Ergebnis kaum erzielbar sein.

Nur um schon an dieser Stelle dem Gedanken entgegenzuwirken, der Autor wolle Werbung für eine Mandatierung seiner Kanzlei machen: Die Kanzlei vertritt grundsätzliche keine Verbraucher in Kapitalanlagestreitigkeiten, sondern ist nur auf Seiten der Banken, Sparkassen und Vertriebe mit der Abwehr solcher Begehren befasst.

Ob also den Vertrieben nun eine große Klagewelle droht oder es bei einem Sturm im Wasserglas bleibt, entscheidet sich daran, wer die Segel setzt. Es wird daher wie so häufig darauf ankommen, wie gut die ersten Klagen begründet werden und ob sie Erfolg haben. Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, was sich am Horizont zusammenbraut.

@ BKL Fischer Kühne + Partner

Über den Autor:

Alexander Pfisterer-Junkert ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte. Für die Kanzlei ist er seit 2014 tätig.