Edelmetalle im Krisen-Modus Was die Corona-Krise Gold- und Silberanleger lehrt

Die höchste Nachfrage nach Edelmetallen ließ sich während des Lockdowns im Frühjahr 2020 verzeichnen. Teilweise hatten während dieser Zeit die Hersteller geschlossen, das führte zu einer Verknappung des Angebotes. Ähnlich wie sich das bei diversen Produkten im Supermarkt beobachten lässt, kam es auch in der Edelmetallbranche zu Panikkäufen. Immerhin besaßen nach vergangenen Krisen die Edelmetalle Gold und Silber stets noch einen reellen Wert. Viele Menschen nutzen sie deshalb, um ihr Vermögen in schweren Zeiten abzusichern.

Einige Muster wiederholen sich jedoch: Zu Beginn einer Krise gehen professionelle Anleger in der Regel zunächst in den Cash-Modus. Sie liquidieren also Investments, warten ab und schauen, wo sich ein Einstieg lohnt. Dementsprechend fallen die Kurse – wie es auch zu Beginn der Corona-Krise der Fall war. In diesem Zeitraum haben auch industrielle Abnehmer weniger Edelmetalle gekauft, sodass diese Käufer vorerst abrupt wegfielen.

In Zeiten wie der Corona-Pandemie streben Menschen generell nach Sicherheit und möchten Investments tätigen, die unabhängig von Politik und Banken sind. Edelmetalle stellen dabei häufig die erste Wahl dar. Damit steigen die Preise, wie es auch im letzten Sommer der Fall war. Wer entschieden hat, sein Vermögen mithilfe von Edelmetallen abzusichern, sollte deshalb mit dem Kauf nicht bis zum Ernstfall warten. Stattdessen ist es ratsam, permanent kleine Mengen zuzukaufen, um in schwierigen Zeiten nicht unter Zugzwang zu geraten. Zudem sollten Käufer während einer Krise grundsätzlich nur dort bestellen, wo Ware auch sofort lieferbar ist und der zugesagte Lieferzeitpunkt nicht mehrere Monate in der Zukunft liegt.