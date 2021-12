Redaktion 16.03.2012 Lesedauer: 1 Minute

Was die Dividendensaison bringt:

3 Prozent plus X: Was die Dividendensaison bringt: Übersicht über Unternehmen, deren Dividendenrendite (Dividendenzahlung in Prozent vom Aktienkurs) voraussichtlich über 3 Prozent liegt. Grundlage sind alle Unternehmen aus dem H-Dax (die 110 größten Unternehmen Deutschlands) und dem Eurozonen-Index Euro Stoxx 50.