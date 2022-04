Vor der zweiten Runde Was die Wahlen in Frankreich für die Finanzmärkte bedeuten

Kevin Thozet, Carmignac

Angesichts des Ausgangs der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich herrscht bei den Anlegern wieder Optimismus – oder vielmehr eine gewisse Erleichterung und die Hoffnung, dass es im zweiten Wahlgang am 24. April läuft wie 2017. Nach der ersten Abstimmung 2022 fiel der OAT-Bund-Spread – also der Zinsunterschied zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen – wieder unter 50 Basispunkte. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar um 1 Prozent auf und der französische Aktienindex CAC 40 entwickelte sich stärker als seine europäischen Pendants.

„Für die weitere Entwicklung Frankreichs und der Kapitalmärkte spielt jedoch nicht nur die Präsidentschaftswahl eine Rolle“, betont Kevin Thozet, Mitglied des Investmentausschusses von Carmignac. Anleger sollten auch die Bedeutung der für Juni angesetzten Parlamentswahlen nicht unterschätzen.

Spannung vor dem zweiten Wahlgang

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl legte Marine Le Pen in den Umfragen zu. Das führte unter Anlegern zur Besorgnis, dass die weit rechts angesiedelte Kandidatin Präsidentin Frankreichs werden könnte. „Im ersten Wahlgang lag das Ergebnis des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron jedoch über den Erwartungen, während das von Le Pen den Prognosen der Meinungsforscher entsprach“, sagt Thozet. Damit sei die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl des Amtsinhabers gestiegen, dessen Programm in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht als eher orthodox gilt.

Thozet warnt jedoch, dass der Vorsprung Macrons überschätzt werden könnte. „Zwar sagen fast alle Umfragen einen Sieg Macrons in der zweiten Runde voraus, der Abstand zwischen den beiden Kandidaten liegt aber nahe an der Fehlertoleranz.“ Außerdem habe die jüngste Geschichte gezeigt, dass solche Prognosen nicht immer zuverlässig sind. Dazu komme: „Anders als 2017 verfügt Le Pen über ein bedeutendes Stimmenpotenzial.“

Insgesamt scheint die Situation aus Sicht Thozets ganz anders und viel unsicherer zu sein als vor fünf Jahren. „Ist das taktische Abstimmungsverhalten nicht bereits weithin bekannt? Wird sich eine ‚republikanische Front‘ herausbilden? In diesem Zusammenhang ist die Übertragung von Stimmen sowohl von links als auch von rechts auf Macron von ‚La République en Marche‘ alles andere als sicher“, gibt der Investmentexperte zu bedenken. Eine weitere Unbekannte sei der Anteil der Nichtwähler.

Parlamentswahlen spielen eine wichtige Rolle

Das politische Geschehen in Frankreich wird Anleger aber auch nach der Präsidentschaftswahl weiter beschäftigen. „Die voraussichtlich am 12. und 19. Juni stattfindenden Parlamentswahlen werden ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein“, sagt Thozet mit Blick nach vorne. In Frankreich ist der Premierminister, auch wenn er vom Staatspräsidenten ernannt wird, der Regierungschef. Er ist für die Festlegung und Durchführung der Politik des Landes verantwortlich und gehört in der Regel der politischen Partei an, die in der Nationalversammlung die Mehrheit hat. „Wer auch immer am 24. April gewählt wird: Ohne eine parlamentarische Mehrheit kann er oder sie das geplante politische Programm nicht umsetzen.“

Die Partei von Emmanuel Macron scheint für Thozet derzeit nicht in der Lage zu sein, sich auf ein starkes politisches Programm zu stützen. Das zeige ihr schlechtes Abschneiden bei den jüngsten Regional- und Kommunalwahlen. „Sollte Macron gewählt werden, müsste er sich eventuell mit einer Koalitionsregierung auseinandersetzen. Das würde seine Möglichkeiten zur Reformierung des Landes und insbesondere seiner umstrittenen Rentenreform einschränken.“ Außerdem könnte seine Fähigkeit beeinträchtigt werden, Initiativen auf europäischer Ebene anzustoßen.

Sollte Marine Le Pen zur Präsidentin Frankreichs gewählt werden, rechnet der Carmignac-Experte damit, dass ihr im Parlament sehr wahrscheinlich eine „republikanische Front“ gegenüberstehen wird. Diese dürfte geschlossener sein als aktuell. Die Konsequenz: „Le Pen müsste dann wohl mit einer Regierung zusammenarbeiten, die weitgehend gegen sie eingestellt ist.“

Was sind die Folgen für die Finanzmärkte?

Unabhängig von den Ergebnissen am 24. April ist laut Thozet mittelfristig mit einem Anstieg der französischen Zinssätze zu rechnen. Allerdings könnten der Zeithorizont und das Ausmaß variieren. „In der Tat dürfte die Wahl von Emmanuel Macron zunächst zu einer Verengung der Spreads führen, bevor die Zinsen aufgrund der wachstumsorientierten Politik des derzeitigen Präsidenten und der optimistischeren Marktstimmung steigen.“

Ein Sieg von Marine Le Pen würde hingegen aufgrund erhöhter Unsicherheit, eines Vertrauensschocks und wachsender Defizite zu anziehenden Zinsen führen.

Den Einfluss des Wahlausgangs auf die Aktienmärkte möchte Thozet nicht überbewerten. „Dort sind Wahlen im Allgemeinen nicht der Haupttreiber für die Renditen. Diese werden in der Regel weitgehend von globalen Faktoren bestimmt, darunter Zinsen und Inflationsentwicklung sowie Wirtschaftswachstum.“ Im Hinblick auf nicht börsennotierte Anlagen werde Macron eher mit der Wiederbelebung von Private Equity in Frankreich in Verbindung gebracht. Le Pen könnte die Entwicklung neuer Start-ups begünstigen, da sie eine Einkommenssteuerbefreiung für junge Erwerbstätige und eine Körperschaftssteuerbefreiung für junge Unternehmer unter 30 Jahren einführen will.

„Das Ergebnis der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen wird natürlich wichtig sein“, fasst Thozet zusammen. „Aber auch die Parlamentswahlen spielen für die Zukunft des Landes und damit für Europa eine entscheidende Rolle.“ Daher sollten Anleger nach dem 24. April diese „dritte Runde“ der französischen Wahlen auf jeden Fall genau verfolgen.

Die Programme der Kandidaten

Emmanuel Macron will die Kaufkraft und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch Rentenreformen und die Modernisierung des Staates fördern. Marine Le Pen will massive Ausgaben für Renten und die Kaufkraft der Haushalte durchsetzen. Zwar ist keines der beiden Programme fiskalisch ausgewogen, doch würde die Umsetzung des Programms von Le Pen zu einem weiteren Anstieg des französischen Defizits führen (3,5 Prozent im Jahr 2022 und schätzungsweise 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2027).

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Haltung der beiden Parteien in Bezug auf Europa. Macron befürwortet eine stärkere europäische Integration. Während Frau Le Pen einen „Frexit“, also den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union, offenbar ausschließt, will die Kandidatin des „Rassemblement National“ die Wanderungsbewegung von Personen einschränken. Das scheint mit dem derzeitigen Rahmen des europäischen Binnenmarktes jedoch kaum vereinbar.