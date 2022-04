Zinsen und Anleihekäufe Was Finanzprofis von der bevorstehenden EZB-Sitzung erwarten

Am Donnerstag tritt der Rat der Europäischen Zentralbank zusammen. Die Notenbankentscheider unter Vorsitz von EZB-Chefin Christine Lagarde wollen den weiteren geldpolitischen Kurs im Euroraum abstimmen. Dabei wird es einerseits um die Anleihekaufprogramme der EZB gehen, andererseits um die Leitzinsen.

Die US-Notenbank Fed hatte auf ihrer Sitzung Mitte März den Zinskorridor für den US-Dollar um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,50 Prozent erhöht und damit erstmals seit Dezember 2018 wieder die Zinsen angehoben. Die europäischen Währungshüter gelten demgegenüber als vorsichtiger.

Dennoch wird auch hier das sogenannte Quantitative Easing zurückgefahren. Im Rahmen der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen kauft die EZB in großem Umfang Anleihen an: um die Märkte mit Liquidität zu versorgen und den langfristigen Kapitalmarktzins zu stützen – was wiederum der Wirtschaft hilft. Im Euroraum gibt es das langfristige Anleihekaufprogramm APP sowie das in der Corona-Krise aufgelegte PEPP.

Neben dem Rückfahren der Anleihekäufe steht bei der EZB jedoch auch eine mögliche Zinserhöhung im Raum. Angesichts deutlich gestiegener Inflationsraten werden entsprechende Rufe im Euroraum zunehmend lauter – immerhin ist die gegewärtigen lockere Geldpolitik darauf ausgerichtet, Inflation nicht zu verhindern, sondern noch zu fördern. Unterbrochene Lieferketten, verstärkt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sorgen für zusätzliche Unsicherheit.

Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel spricht von einer „schwierigen Gemengelage“, in der sich die Euro-Notenbank befinde: „Einerseits ist ein weniger expansiver geldpolitischer Kurs dringend geboten angesichts weiter steigender Inflationsraten und der fehlenden Aussicht auf zeitnah sinkende Energie- und Rohstoffkosten und einer Entspannung bei Lieferengpässen", so Mumm. „Andererseits bestehen angesichts des unberechenbaren Fortgangs der Ukrainekrise und drohender weiterer Sanktionen und Gegensanktionen erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten“, erinnert Mumm an die umfassenden wirtschaftlichen Folgen, die sich durch den gegenwärtige Krieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraime abzeichnen.

Mögliche Zinsschritte in Europa gefährdeten potenziell die Kreditwürdigkeit einiger Euro-Staaten, meint der Ökonom: „Auch darf natürlich kein Zweifel daran aufkommen, dass sich alle Eurostaaten in einem Umfeld steigender Zinsen weiter refinanzieren können. Risikoprämien für europäische Staatsanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen müssen also niedrig gehalten werden“, formuliert Mumm eine Maßgabe, die die EZB bei Entscheidungen zu berücksichtigen habe.

Mumm erinnert auch: „Um trotz Beginn der Zinswende im Laufe des Jahres keine erneute Staatsschuldenkrise in der Eurozone zu riskieren, ist seit einiger Zeit die Einführung eines Mechanismus für eine Krisenintervention im Gespräch.“ Im Fall stark steigender Zinsen solle so einzelnen Euroländern geholfen werden. Hierzu müsse sich die EZB nun näher äußern, findet Mumm. Eine auch nur vage Ankündigung der Notenbank könne mögliche Spekulationen des Marktes auf stark steigende Risikoprämien verhindern.