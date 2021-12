Viren, Wirtschaft, Weltkonzerne Was Fondsmanager für 2022 erwarten

Kevin Thozet arbeitet als Portfolio-Berater im Investment-Kommitee bei Carmignac. | Foto: Carmignac

„Der weltweite Aufschwung wird sich 2022 fortsetzen, wenn auch langsamer, insbesondere angesichts der dreifachen Belastung durch die Energiepreise, die konjunkturelle und strukturelle Verlangsamung in China und den bevorstehenden Liquiditätsabbau in den USA. Der Aufschwung dürfte jedoch auch mit einer höheren Inflation einhergehen als in früheren Zyklen, was sowohl auf kurzfristige Engpässe als auch auf längerfristige Faktoren zurückzuführen ist.

Das ist ein potenziell schwieriger Wendepunkt für die Zentralbanker, da die optimale Geldpolitik in einem solchen Kontext alles andere als offensichtlich ist. Daher setzen wir auf eine robuste Portfoliokonstruktion mit Aktien, die von ihrer Sichtbarkeit und Preisgestaltungsmacht profitieren, auf inflationsempfindliche Anleihensegmente, einen beträchtlichen Anteil an Barmitteln und Zinsabsicherungen.“