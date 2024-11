Was für ein separates Investment in US-Aktien spricht

Trotz vieler Fortschritte in der Portfoliokonstruktion – von Sektorinvestments und Faktorgewichtungen bis hin zu ESG- und thematischen Ansätzen – bleibt eines konstant: Die globalen makroökonomischen Kräfte spielen weiterhin eine dominierende Rolle bei der Erzielung von Rendite. Neue Strategien und Instrumente bieten zwar mehr Präzision und Flexibilität, können sich aber dem Einfluss der wichtigsten Märkte, die das globale Wachstum antreiben, nicht entziehen. Um in der heutigen komplexen Finanzlandschaft ein widerstandsfähiges und gut diversifiziertes1 Portfolio aufzubauen, ist ein tiefes Verständnis dieser globalen Faktoren unerlässlich.

Diese Kräfte lassen sich häufig am besten durch eine Anlage in Schlüsselmärkten wie den USA und anderen großen Volkswirtschaften erfassen. Daher sind Indizes wie der MSCI USA Index und der MSCI World ex USA Index nach wie vor wichtige Eckpfeiler für eine erfolgreiche Portfoliogestaltung, da sie die Entwicklung dieser wichtigen Wirtschaftsregionen widerspiegeln.

Um die potenziellen Vorteile einer Aufteilung zwischen dem MSCI USA Index und dem MSCI World ex-USA Index zu verstehen, ist es wichtig, die einzigartige Rolle des MSCI USA Index zu erkennen. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, die Faktoren zu untersuchen, die die Entwicklung des MSCI World Index beeinflussen.

Globale Portfolios: Eine Geschichte von der Dominanz der USA und vielfältigen Märkten

Der MSCI World Index wird stark von den USA dominiert, die über 71% seines Gewichts ausmachen, während sich der Rest auf Industrieländer wie Japan, Großbritannien, Frankreich und Kanada verteilt.2 Dies unterstreicht, dass die Länderallokation, insbesondere zwischen den USA und den Märkten außerhalb der USA (entwickelte Märkte oder Schwellenländer), ein wichtiger Renditetreiber in globalen Portfolios sein kann.3

Der MSCI World ex-USA Index schließt, wie der Name schon sagt, die USA vollständig aus und weist eine ausgewogenere Verteilung auf andere entwickelte Märkte auf. Bemerkenswert ist der Anteil Europas am Index, der etwa 51% ausmacht und damit die bedeutende Rolle Europas in den entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten unterstreicht.4

Quelle: MSCI, Amundi. „Rest der Welt" steht für MSCI ACWI IMI (einschließlich Large, Mid und Small Caps). Daten vom 30.08.2024.

Länderverteilung: Ist die Dominanz der USA gerechtfertigt?

Die beeindruckende Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten spiegelt sich deutlich in ihrer Marktkapitalisierung wider, die sich auf beachtliche 62% des weltweiten Gesamtwerts beläuft.5 Diese Zahl übersteigt ihren Anteil am globalen BIP, der bei 32% liegt, deutlich.6

Diese Diskrepanz unterstreicht den außerordentlichen Erfolg des US-Aktienmarktes, der stark von seinem boomenden Technologiesektor angetrieben wird. Im Laufe der Zeit hat das Land einen phänomenalen Aufschwung erlebt, der von innovativen Unternehmen angetrieben wurde. Die im Vergleich zum BIP überdurchschnittliche Wertentwicklung3 unterstreicht die Effizienz und Dynamik der US-Kapitalmärkte.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass auch der Rest der Welt, der 68% des globalen BIP ausmacht, ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet.6 Eine Diversifizierung1 in diese Märkte könnte Anlegern Zugang zu neuen Chancen verschaffen und die Möglichkeit bieten, von künftigem Wirtschaftswachstum in verschiedenen Regionen zu profitieren, wodurch Portfolios potenziell ausgeglichen und die nächste Welle globaler Wachstumsgeschichten erschlossen werden könnten.

Quelle: Bloomberg, MSCI, Amundi. Daten vom 30.08.2024.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator

für die zukünftige Wertentwicklung.

Branchenaufteilung: Tech-Titanen vs. globales Gleichgewicht

Der MSCI USA Index wird stark von Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie dominiert, während der MSCI World ex USA Index eine diversifiziertere1 Branchenaufteilung aufweist. Der Finanzsektor steht dabei an erster Stelle, gefolgt von der Industrie. Die Informationstechnologie macht nur 8,93% dieses Index aus, was auf einen wesentlich geringeren Einfluss von Technologieaktien in den entwickelten Märkten außerhalb der USA hindeutet.3

Der MSCI World Index, der sowohl US- als auch Nicht-US-Werte enthält, spiegelt eine Mischung dieser Gewichtungen wider. Während die Informationstechnologie nach wie vor der größte Sektor ist, sorgt die Gewichtung von Finanz- und Industrieunternehmen außerhalb der USA für eine ausgewogenere Verteilung. Diese Sektoraufteilung zeigt, wie gut sich die Kombination von US- und Nicht-US-Märkten in globalen Portfolios ergänzt. Der MSCI World ex USA Index bietet die Möglichkeit, in Sektoren zu investieren, die auf dem US-Markt weniger stark vertreten sind.

Quelle: MSCI, Amundi. Daten vom 30.08.2024.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher

Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Renditen globaler Aktien: Der USA-Vorteil und die Macht der Diversifizierung1

Der MSCI USA Index hat seinen nicht-amerikanischen Gegenpart langfristig bei Weitem übertroffen3, was die anhaltende Dominanz des US-Aktienmarktes widerspiegelt und auf seine hohe Allokation in wachstumsstarke Technologieunternehmen zurückzuführen ist. Aus Renditesicht liegt der MSCI World ex USA Index zwar unter dem MSCI USA Index, hat aber langfristig gute Renditen erzielt3. Sektoren wie Finanzen und Gesundheit tragen zu einer ausgewogeneren Risikoverteilung bei.

Quelle: Bloomberg, MSCI, Amundi. Daten vom 30.08.2024.

Der MSCI World ex USA Index kann somit als wichtiger Baustein für die Diversifizierung1 dienen und den Wert eines globalen Portfolios steigern, indem er die übermäßige Gewichtung in den US-Märkten verringert und die Chance auf Renditen aus anderen entwickelten Volkswirtschaften bietet.

Bewertungen und Dividendenrendite

Neben den potenziellen Vorteilen einer Diversifizierung1 weist der MSCI World ex USA Index im Vergleich zum MSCI USA Index niedrigere Bewertungen und eine höhere Dividendenrendite auf. Dadurch ist er für Anleger attraktiv, die ihre Renditequellen über den von Kapitalgewinnen getriebenen US-Markt hinaus diversifizieren möchten. Er bietet sowohl das Potenzial für Kapitalzuwachs als auch für einen soliden Einkommensstrom durch Dividenden.

Quelle: Bloomberg, Amundi. Beste Konsensschätzungen zum 05.09.2024.

in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige

Wertentwicklung. Beste Konsensschätzungen zum 05.09.2024.

MSCI USA und World ex USA: Präzisionswerkzeuge für globale Investoren

Die Indizes MSCI USA und MSCI World ex-USA stellen Anlegern leistungsstarke Instrumente für den Aufbau und die präzise Steuerung ihrer Portfolios zur Verfügung. Sie bieten ein hohes Maß an Flexibilität, sodass Anleger ihre Investitionen auf der Grundlage ihrer Prognosen und Überlegungen feinabstimmen können.

Der MSCI USA Index erfasst die bemerkenswerte wirtschaftliche Stärke und die übergroße Marktkapitalisierung der Vereinigten Staaten. Der Index spiegelt die Dominanz der Vereinigten Staaten auf den globalen Märkten wider, insbesondere im Technologiesektor. Der MSCI World ex USA Index hingegen bietet potenziell überzeugende Möglichkeiten, da er eine breitere Streuung, niedrigere Bewertungskennzahlen und höhere Dividendenrenditen aufweist. Somit stellt er für wert- und ertragsorientierte Anleger attraktive Einstiegsmöglichkeiten dar.

Mit diesem Instrumentarium können globale Investoren maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die auf ihre individuellen Anlageziele, ihre Risikobereitschaft und die Marktaussichten abgestimmt sind. Dadurch sind sie in der Lage, sich präzise und anpassungsfähig auf den globalen Märkten zu bewegen.

Wie sich diese Chance nutzen lässt

ETFs ermöglichen einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu diesen wichtigen Portfoliobausteinen.

Der Amundi MSCI USA UCITS ETF bietet Ihnen die Möglichkeit, in die Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes zu investieren. Mit 601 Bestandteilen deckt er etwa 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den USA ab.

Der Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF bietet Zugang zu den internationalen Aktienmärkten von 22 Industrieländern, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, und ermöglicht so eine präzisere Allokation in globale Aktien.

Erfahren Sie mehr über dieses Thema und zu Amundi ETFs auf amundietf.de.

_________________________________________________

1. Diversifizierung garantiert keinen Gewinn und schützt nicht vor Verlusten.

2. Quelle: Bloomberg, MSCI, Amundi. Daten vom 30.08.2024.

3. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Trends.

4. Quelle: Bloomberg, MSCI, Amundi. Daten vom 30.08.2024.

5. Quelle: MSCI, Amundi. "Rest der Welt" steht für MSCI ACWI IMI (Large, Mid und Small Caps inbegriffen). Stand der Daten: 30.08.2024.

6. Quelle: MSCI, Amundi. Stand der Daten: 30.08.2024.

